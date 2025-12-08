التحقيق مع الكوميدي اللبناني ماريو مبارك بتهمة "التجديف" في بيروت

خضع الكوميدي اللبناني ماريو مبارك للتحقيق في قسم المباحث الجنائية المركزية بحضور وكيله القانوني المحامي روبير جبور، الاثنين، بعد الشكوى التي قدمت بحقّه عقب نشر مقطع مصوّر من أحد عروضه على مواقع التواصل الاجتماعي، واتُهم فيه بالإساءة إلى المسيح والديانة المسيحية.

وحضر مبارك بحسب معلومات "العربي الجديد"، إلى التحقيق أمام المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، بالشكوى المقدمة بحقه من المحامية إيمه الحلو، بتهمة "التحقير والتجديف على اسم الرب يسوع المسيح علانية"، وقد أطلق سراحه مع إبقائه رهن التحقيق.

وبحسب المعلومات الخاصة، شدّد ماريو مبارك خلال التحقيق على أن الفيديو الذي انتشر مجتزأ، ولم يقصد فيه أبداً الإساءة إلى المسيح والديانة المسيحية، بل أكّد فكرة القيامة، وأن المسيح متسامح. كما لفت إلى أنه "ابن الكنيسة وتعلّم في مدارسها"، مكرراً اعتذاره لكل من شعر بالإساءة أو جُرحت مشاعره بسبب ما ورد في المقطع المصوّر. كما تعهّد بألا يكرّر مثل هذه المشاهد، وبحذف الفيديو سواء المجتزأ أو الأصلي عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن مع جلسة التحقيق، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة غير منسوبة لمصدر محدّد، لوقفة سلمية أمام قصر العدل في بيروت مساء.

وقبل نحو أسبوعين، ضجّت منصّات التواصل الاجتماعي بفيديو مجتزأ وقصير لمبارك خلال عرض ستاند أب كوميدي لمجموعة أوكوورد يعود تاريخه لأكثر من ستّة أشهر، يتحدّث فيه ضمن مادة ساخرة عن دفن المسيح، وقيامته، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة، وصل بعضها إلى حدّ إرسال تهديدات للكوميدي، والمطالبة بتوقيفه.

وكان الأمن العام اللبناني قد أوقف ماريو مبارك لبعض الوقت لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي آتياً من كندا، الأسبوع الماضي، بإشارة من القاضي الحجار، وصادر أجهزته الخلوية والالكترونية وقد أعيدت اليه، باستثناء جواز سفره على أن يتسلّمه غداً، بحسب معلومات "العربي الجديد".

وتقدّمت المحامية إيمه الحلو بشكوى متخذة فيها صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية بوجه الكوميدي بجرائم "تحقير وتجديف على اسم الرب يسوع المسيح علانية والمعاقب عليها في المواد 473 و474 من قانون العقوبات".

وقالت الحلو في شكواها إن ماريو مبارك "خلال العرض المسرحي نطق بتعابير ساخرة مباشرة الرب يسوع المسيح وتسيء لمقدسات المسيحية وتتناول بأسلوب تهكّمي حدثي الموت والقيامة اللذين يشكلان جوهر الايمان المسيحي".

وتقدّم مبارك، السبت، باعتذار إلى "الأشخاص الذين وصلتهم النسخة المقتطعة من الفيديو والمأخوذة خارج سياقها من قبل من قاموا بقصّها ونشرها، ولكل من شاهدها وتأذّى منها"، موضحاً أن "لا سلطة لديه على من قصّها أو نشرها". وتابع: "مقطع الدقيقة الواحدة المتداول هو جزء مقتطع من فيديو مدّته 20 دقيقة موجود على يوتيوب منذ أكثر من ستة أشهر، وقد جرى تداوله خارج سياقه.

وأضاف "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون نيّتي الإساءة أو التجديف على المسيح، فأنا مسيحي، تعلّمت في مدرسة كاثوليكية، والمسيحية كانت وما زالت جزءاً اساسياً من حياتي، لهذا السبب قرّرت التحدّث عنها من دون أي نيّة للإساءة أو جرح مشاعر أحد".

وهذه ليست المرّة الأولى التي يُلاحق فيها كوميدي ويتعرّض للتهديدات هو وعائلته، من مجموعات متشدّدة سواء حزبياً أو دينياً، على خلفية المواد التي يقدّمها في عروضه، خصوصاً المرتبطة بالأديان، والتي تثير حفيظة رجال الدين، وتوضَع في خانة "إثارة النعرات الطائفية وازدراء الأديان"، فقبله تعرّض لذلك الكوميدي نور حجار، تحديداً عام 2023، بدعوى من دار الفتوى، وكذلك حصل مع الكوميدية شادن فقيه التي اضطرت إلى ترك لبنان منذ أكثر من سنة بعد التهديدات التي وصلتها.

في المقابل، عبّر العديد من الناشطين والمتابعين وحتى رجال دين عن دعمهم لمبارك، رافضين التعرّض له ولعائلته بالإساءة أو توجيه تهديدات له، مشددين على أنه يمكن الاختلاف مع مضمون ما يقدّمه الكوميدي، أو تأييده، وإبداء رأي بشأنه، ومقاطعة ما يقدّمه، لكن ليس مقبولاً أن تصل الأمور إلى حدّ التهديد بالقتل.