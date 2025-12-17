البيض يسيطرون على 90% من مسلسلات هوليوود

كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس أن المسلسلات المعروضة على منصات البث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في التنوع العرقي لطاقمها من تقنيين وممثلين خلال العام الماضي لمصلحة البيض، بالتزامن مع إلغاء العديد من شركات الإنتاج في هوليوود برامج الاندماج والشمولية، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية، الأربعاء.

وبيّن تقرير التنوّع في هوليوود الذي أصدرته الجامعة الثلاثاء أن 91.7% من بين المسلسلات الـ250 الأكثر مشاهدةً على المنصات في الوقت الحالي أنتجت بواسطة بيض، 79% منهم من الرجال. كذلك أدى الممثلون البيض 80% من الأدوار في هذه الأعمال. في المقابل، كان قد شهد حضور بقية الأعراق والإثنيات تراجعاً بشكل كبير. وفيما أنتجت النساء 49 مسلسلاً من مجمل الأعمال التي شملها الاستطلاع، لم تتجاوز نسبة المبدعين الملونين نسبة 8%.

وتوصّل التقرير إلى انخفاض الفرص التي يحظى بها الممثلون والتقنيون الملونون خلف الكاميرا وأمامها، ونبّه إلى تراجع حاد في التنوّع على الشاشة، بعد التقدم الذي جاء عقب حركة بلاك لايفز ماتر عام 2020، حيث لجأت العديد من منصات البث وشركات الإنتاج إلى برامج زيادة التنوع بهدف إعطاء الملونين، وخصوصاً السود، مساحة أكبر في البرامج والمسلسلات التلفزيونية.

وجاء التراجع، وفق التقرير، بعد عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة مطلع العام الحالي، وهو يتهم بمعارضة برامج التنوع والمساواة، وهو ما دفع عدداً من الشركات إلى وقف هذه البرامج، وعلى رأسها "ديزني" و"باراماونت" و"أمازون" و"وارنر براذرز". وقال المدير الأكاديمي في جامعة كاليفورنيا، دارنيل هنن، في التقرير: "عندما تغلق الباب أمام التنوع، فإنك تغلق فرصة عرض وجهات نظر أكبر"، مؤكداً أن تراجع الضغط على الشركات سيؤدي إلى أن "تستثمر بشكل أقل في المبدعين والأعمال التي تتعلق بغير البيض".

كذلك، بيّنت الدراسة أن المسلسلات المتعلقة بالنساء، أو تلك التي تحوي خطوطاً ثانوية عن شخصيات نسائية، تحظى بتفاعل أكبر على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت "ذا غارديان" إلى أن الصراع الحالي بين "نتفليكس" و"باراماونت" للاستحواذ على استوديوهات وارنر براذرز يزيد الشك حول مستقبل جهود التنوّع في هوليوود، وسط مخاوف النقابات من أن يؤدي دمج شركتين كبيرتين إلى الإضرار بالمنافسة الإبداعية، وبظروف العاملين في قطاع الترفيه.