البيت البريطاني الكبير... ما حدث في المطبخ كي تبقى الدار عامرة

- تكشف المتاحف التاريخية في لندن عن العالم الخفي وراء الولائم الأرستقراطية، حيث كان العمل المنظم للخدم والطهاة أساسًا لاستمرار هذه الواجهة. يبدأ يوم الخدم قبل الفجر في مطابخ مجهزة، مما يعكس الجهد المستمر في البيوت الكبيرة. - يعكس التدرج الوظيفي بين الخدم التفاوت الطبقي، حيث تتفاوت الأجور والمسؤوليات. تُظهر المتاحف قسوة هذا الهرم الوظيفي، مما يبرز الفوارق الطبقية بين الخدم أنفسهم. - تقدم المتاحف سردًا جديدًا يركز على حياة الخدم، مما يعيد مركز الثقل إلى الذين صنعوا الواجهة الأرستقراطية، ويبرز اعتماد الأرستقراطية على الخدم للحفاظ على نمط حياتهم.

تكشف جولة ميدانية في أحد المتاحف التاريخية غربي لندن، أن الولائم التي صعدت يوماً إلى موائد النخبة، هي ثمرة عالم كامل من العمل المنظم والخفي: خادمات يبدأن يومهن قبل الفجر، وطهاة يديرون المطبخ وغرف متخصصة للغسل والعجين واللحوم، فيما تتراجع حياة السادة إلى الخلفية، وتبرز البنية اليومية الحقيقية للبيت الكبير.

تبدأ حكاية البيت البريطاني الكبير المطبخ. هناك، بعيداً عن المرايا والفضيات وقاعات الطعام الرسمية، يظهر الجانب الذي أبقى الواجهة الأرستقراطية قائمة: نار لا تهدأ، وماء يجب تسخينه، وأوانٍ تُغسل، وخدمة تبدأ قبل أن يستيقظ أصحاب البيت، لهذا تنظر مؤسسات التراث البريطانية إلى المطابخ بوصفها ركناً يقدم عالم الحياة تحت الدرج، أي أنها مفتاح لفهم البيت نفسه.

خلال جولة في أحد المتاحف التاريخية غربي لندن، بدا المطبخ المعاد تقديمه للزائر أقل شبهاً بفضاء منزلي قديم، وأشبه بجهاز تشغيل كامل. الموقد الحديدي الضخم يحضر بوصفه آلة عمل ثقيلة كانت تلتهم الوقت والوقود والجهد. أحواض الغسل العميقة، وغرف التحضير، ومساحات العجين والحلوى، ومكان الجزارة، ومكتب الطاهي، كلها تقول إن إعداد الطعام في البيت الأرستقراطي كان عملية مركبة تحتاج إلى تقسيم صارم للعمل وحركة لا تهدأ.

تعيد المتاحف البريطانية اليوم كتابة تاريخ البيوت الكبرى من زاوية الخدم والطهاة (العربي الجديد)

ما يمنح هذا المكان كثافته وحيوته هو أسماء العاملين فيه. ففي تعداد 1881، كانت إليزابيث كيلبي، خادمة المطبخ الدنيا، تتقاضى 20 جنيهاً سنوياً، فيما كانت سوزان ثورلو، خادمة المطبخ الأولى، تحصل على 22 جنيهاً، وبلغ أجر كارولاين ويلر، مدبرة المنزل، 70 جنيهاً.

في المقابل، وصل أجر تشارلز كاربنتر، كبير الطهاة الفرنسيين، إلى 150 جنيهاً سنوياً، وألثون كاربنتر، طاهي الحلويات، إلى 130 جنيهاً. أما ويليام باندي، قاطع اللحم، فتشير بطاقته إلى أجر سنوي قدره 22 جنيهاً في عام 1914. هذه الأرقام وحدها تكفي لتبديد أي وهم بأن الخدم كانوا كتلة واحدة متشابهة؛ فالمطبخ نفسه كان هرماً من المناصب والسلطات والأجور.

تروي البطاقات التعريفية المعروضة قسوة هذا الهرم بوضوح أكبر مما ترويه أي قاعة استقبال. مثلاً، تمضي إليزابيث يوماً كاملاً من الأعمال الشاقة: تنظيف المواقد والقدور والطاولات، وفرك الأرضيات، وتقشير الخضار، وسلخ الأرانب، وتنظيف السمك، ثم إعداد طعام الخدم أنفسهم. سوزان تبدأ يومها عند الخامسة والنصف صباحاً، وسط ضجيج الأواني وحرارة الموقد، وتساعد كبير الطهاة في إعداد الأطباق، فيما يبقى عليها أيضاً ضبط الفوضى التي يخلفها الدهن والدخان والسخام.

ولا يقل هذا التدرج الداخلي أهمية عن الفاصل الطبقي بين السادة والخدم. فكارولاين ويلر، مدبرة المنزل، لا تعمل بيديها في قلب النار كما تفعل خادمات المطبخ، لكنها تمثل مستوى آخر من السلطة: الإشراف والمحاسبة وضبط الإيقاع اليومي للبيت. في المقابل، تكشف الفوارق المالية بين إليزابيث وسوزان وكارولاين من جهة، وبين تشارلز وألثون من جهة أخرى، أن البيت يعيد إنتاج التفاوت الطبقي بين الخدم أنفسهم: من ينظف ومن يشرف ومن يخطط، ومن يُنسب إليه النجاح النهائي حين تصل الوجبة إلى المائدة.

صورة الطاهي في هذا العالم تكسر الفكرة السهلة عن المطبخ باعتباره مكاناً للوصفات فقط. هنا، يظهر تشارلز كاربنتر لا بوصفه مديراً فعلياً للمطبخ: يخطط القوائم ويراقب الجودة ويضبط المصروف ويشرف على الإيقاع العام. وألثون كاربنتر، طاهي الحلويات، يعمل في مستوى آخر من التخصص، حيث البرودة ضرورية، والرخام جزء من بيئة العمل، والدقة شرط لإنتاج ما سيظهر لاحقاً بوصفه أناقة طبيعية على المائدة.

وإذا كان الطاهي يرمز إلى الإدارة والاحتراف، فإن ويليام باندي، قاطع اللحم، يعيد الطعام إلى أصله الخام. وجود قاطع لحم مستقل وغرفة جزارة منفصلة يوضح أن البيت الكبير امتلك بنية متخصصة للتعامل مع اللحوم، قبل أن تتحول إلى طبق منسق على المائدة. هنا، يعود الطعام إلى لحظة العمل الأشد خشونة: تقطيع وحفظ وتجهيز وأدوات ثقيلة في مساحة باردة وعملية، بعيدة كل البعد عن أناقة غرفة الطعام.

حياة الطبقة الأرستقراطية تبدو أقل حضوراً من حياة خدمها (العربي الجديد)

تكشف غرف الحلوى والعجين وجهاً آخر للترف المنظم. السطح الرخامي والحاجة إلى البرودة والعناية الصارمة بالنظافة، كلها مؤشرات إلى بيت يملك من الموارد ما يسمح له بتخصيص غرفة كاملة لنوع واحد من العمل. أما غرف الغسل والتحضير، فهي ربما الجزء الأصدق في هذا التاريخ كله. هناك يظهر ما لا تحب الأرستقراطية أن ترويه عن نفسها: الماء والرماد والدهن وتنظيف السكاكين وحمل الأواني وإعداد الخضار والمرق، والعمل المتكرر الذي لا يحمل أي مجد اجتماعي.

تتسع هذه الصورة عند النظر إلى بيوت تاريخية أخرى. ففي قصر أودلي إند، وهو قصر ريفي تاريخي في سافرون والدن، بمقاطعة إسيكس، شرقي إنكلترا، تشير هيئة التراث الإنكليزي إلى أن القصر كان في ثمانينيات القرن التاسع عشر مملوكاً لتشارلز نيفيل، خامس لورد لبرايبوك، وزوجته ليدي فلورنس، وأنهما اعتمدا على نحو ثلاثين خادماً داخل البيت وجناح الخدمة، كان ثمانية عشر منهم يقيمون فيه. وفي بيتوورث، يوضح الصندوق الوطني البريطاني أن المطابخ خدمت قرابة 30 ألف ضيف في عام 1829 وحده.

اللافت في كثير من هذه العروض المتحفية، أن حياة الطبقة الأرستقراطية تبدو أقل حضوراً من حياة خدمها. أصحاب البيت يظهرون في الخلفية، بينما تُعرض الحياة الفعلية عند الموقد وفي غرفة الغسل وعلى طاولة التقطيع، وفي يوم إليزابيث الذي يبدأ بالتنظيف ويوم سوزان الذي يبدأ قبل الفجر، وفي سلطة كارولاين الإدارية، وفي عمل تشارلز وألثون وويليام الذي يسبق الزينة كلها. هذا التحول في السرد يمثّل تحولاً في قراءة التاريخ نفسه؛ فالمتاحف البريطانية باتت تعيد مركز الثقل إلى الذين صنعوا تلك الواجهة من الخلف.