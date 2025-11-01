البيت الأبيض يحد من حرية دخول المراسلين إلى مكتبه الإعلامي

- أعلنت إدارة ترامب منع المراسلين من دخول "منطقة الصحافة العليا" في البيت الأبيض دون موعد مسبق، لحماية "مواد حساسة"، مما يحد من قدرتهم على الوصول إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض وكبار المسؤولين الإعلاميين. - بررت الإدارة القرار بأن بعض المراسلين سجلوا سراً مقاطع فيديو وصوت لمكاتب البيت الأبيض وصوروا معلومات حساسة دون إذن، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية والأمن. - تأتي هذه الإجراءات ضمن قيود أوسع فرضتها إدارة ترامب على الصحافيين، مما أثار جدلاً حول حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات.

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، منع المراسلين الصحافيين من دخول جزء من المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، مبررة ذلك بضرورة حماية "مواد حساسة". وبات دخول "منطقة الصحافة العليا"، الواقعة قرب المكتب البيضاوي، والتي تضم مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، محظوراً على المراسلين من دون تحديد موعد مسبق. ويقصد الصحافيون هذه المنطقة عادةً للتحدث إلى ليفيت أو كبار المسؤولين الإعلاميين بهدف الحصول على معلومات أو تأكيدها. وكان بإمكان ممثلي وسائل الإعلام سابقاً الوصول إلى "منطقة الصحافة السفلى" المجاورة لغرفة الإحاطة الشهيرة، حيث توجد مكاتب مسؤولين إعلاميين أقل رتبة.

وأعلن مجلس الأمن القومي الإجراء الجديد في البيت الأبيض عبر مذكرة عنوانها "حماية المواد الحساسة في منطقة الصحافة العليا". وأكدت المذكرة، التي أرسلت إلى مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ، أنه "لم يعد يسمح" للمراسلين بزيارة القسم الذي يضم مكتب ليفيت "من دون موافقة مسبقة على شكل موعد". وأضافت المذكرة أن "هذه السياسة ستضمن الالتزام بأفضل الممارسات المتعلقة بالوصول إلى المواد الحساسة".

ودافع تشيونغ لاحقاً عن القرار على منصة إكس، قائلاً إن "بعض المراسلين ضبطوا وهم يسجلون سراً مقاطع فيديو وصوت لمكاتبنا، إضافة إلى تصوير معلومات حساسة من دون إذن". وأضاف أن "الوزراء يأتون روتينياً إلى مكاتبنا لحضور اجتماعات خاصة، لتنصب كمائن لهم من قبل المراسلين الذين ينتظرون خارج أبوابنا"، متهماً الصحافيين أيضاً بـ"التنصت على الاجتماعات الخاصة المغلقة". ولم يقدم تشيونغ، المعروف بمؤيدته الطويلة لترامب ونهجه العدائي على وسائل التواصل الاجتماعي، أي دليل على هذه الادعاءات.

وأجرت إدارة ترامب تعديلاً جذرياً على عمل المراسلين في البيت الأبيض منذ عودتها إلى السلطة، إذ منعت وسائل إعلام كبرى من الوصول إلى المكتب البيضاوي أو طائرة الرئاسة، في حين منحت وسائل إعلام يمينية مؤيدة لترامب مساحة أكبر. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إدارة الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون سعت أيضاً لتقييد الوصول إلى "منطقة الصحافة العليا"، قبل تراجعها عن ذلك.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل قيود أوسع فرضتها إدارة ترامب على الصحافيين، بما في ذلك لائحة قواعد جديدة في البنتاغون رفضت وسائل إعلام رئيسية التوقيع عليها في وقت سابق من هذا الشهر.

(فرانس برس)