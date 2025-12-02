البنتاغون يمنع وسائل إعلام كبرى من حضور إحاطات نادرة

تُمنَع هذه الأيام وسائل إعلام يصل محتواها إلى ملايين المتابعين من حضور الإحاطات النادرة التي يقدّمها مسؤولون في البنتاغون. فيما تُعقَد جلسات بديلة لوسائل إعلام مختارة بعناية من قبل وزير الدفاع بيت هيغسيث.

ولا يمكن القول إن هناك نقصاً في القضايا المطروحة للنقاش، إذ فتحت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب تحقيقات حول الضربات العسكرية الأميركية ضد مهربي المخدرات المزعومين في بحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

ويؤكّد فريق هيغسيث أنّ هذه الإحاطات تُعقد ضمن فعاليات توجيهية خاصة لفريق صحافي جديد معتمد لدى البنتاغون، يتكوّن في معظمه من وسائل إعلام محافظة وافقت على قواعد التشغيل الجديدة التي وضعها. ومن المقرّر أن يلتقي المتحدّث باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون بالصحافيين اليوم الثلاثاء، بينما سيلتقيهم هيغسيث يوم غدٍ الأربعاء.

وقد انسحبت معظم وسائل الإعلام الرئيسية من البنتاغون هذا الخريف بدلاً من قبول القواعد الجديدة. وتقول وزارة الدفاع إن هذه القواعد "منطقية" وتهدف إلى منع تسرّب المعلومات السرية، بينما تخشى وسائل الإعلام أن يعني القبول بها الالتزام فقط بنقل الأخبار التي يوافق عليها هيغسيث.

وما يزال الصحافيون الذين انسحبوا يعملون، لكن من موقعٍ أبعد. كما لم تمنع القواعد الصحافيين من ممارسة عملهم، حتى من دون الوصول الفعلي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن هيغسيث أمر بتنفيذ ضربة ثانية في سبتمبر/أيلول على قارب يُشتبه بتهريبه المخدرات، بعدما لم تقتل الضربة الأولى جميع من كانوا على متنه. وأوضح الرئيس دونالد ترامب أنّ هيغسيث نفى أن يكون قد اتخذ هذا القرار، وهو ما اعتبره بعض المنتقدين جريمة حرب محتملة إذا تبيّنت صحّته.

كما أفادت "واشنطن بوست" و"أسوشييتد برس" وشبكة "سي أن أن" و"رويترز" و"نيوزماكس" (Newsmax) بأن هذه المؤسسات الإعلامية طلبت أمس الاثنين الحصول على وصول خاص إلى البنتاغون لتغطية جلسات الأسئلة والأجوبة، لكنها مُنِعت من ذلك.

