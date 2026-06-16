البطة ميرلين نجم كأس العالم في المكسيك

- البطة ميرلين، التي ترتدي قميص المنتخب المكسيكي، أصبحت نجمة غير متوقعة خلال كأس العالم 2026، حيث اجتذبت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت رمزًا شعبيًا في المكسيك. - ترافق ميرلين مالكتها كارلا غوميز في جولات عبر معالم مكسيكو سيتي، حيث تجذب الأنظار وتلتقط الصور مع المعجبين، مما يعزز شهرتها كرمز وطني محبوب. - التقت ميرلين بممثلي "الفيفا" لتصوير إعلان تجاري، وتأمل عائلة غوميز أن يجلب هذا الطائر المحبوب الحظ للمكسيك في استضافتها لكأس العالم للمرة الثالثة.

أثناء تجوالك في شوارع العاصمة المكسيكية، قد يصادفك ذكر بطة لا يتجاوز عمره العامين، يرتدي ألون المنتخب المكسيكي. البطة ميرلين تحوّل إلى نجم خلال كأس العالم 2026. وفي الخميس الماضي مثلاً، عندما احتفلت المكسيك بفوزها في افتتاح كأس العالم على جنوب أفريقيا، كان البطة ميرلين ينافس اللاعبين الذين سجلوا الأهداف من حيث الشهرة والمحبة، وها هو ذا الآن يتحول إلى محط أنظار مواقع التواصل والإعلام أيضاً.

وانتشرت صور ومقاطع البطة ميرلين وهو يرتدي قميص المنتخب المكسيكي وجوارب، وسط احتفالات آلاف المشجعين. وحصد البطة ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي آسراً قلوب المستخدمين. أما قبل ذلك فقد كان البطة مشهداً مألوفاً في مكسيكو سيتي خلال المعارض والفعاليات التي تُقام في مركز المدينة التاريخي.

ويرافق البطة ميرلين مالكته، كارلا غوميز، باستمرار وهي تبيع الماء والمشروبات الغازية من عربة صغيرة كل نهاية أسبوع. وطبعاً يجذب هذا المخلوق اللطيف الأنظار وصيحات الفرح والتحايا الودية من المارة، كما تُغرقه طلبات التقاط الصور كنجم حقيقي. وتنقل وكالة أسوشييتد برس عن غوميز قولها: "لا نُحبّ أن نتركه وحيداً في المنزل؛ نُحبّ أن يكون معنا. إنه طفلنا المدلل".

From street fairs to World Cup fame, Merlin the duck is stealing hearts across Mexico! 🦆⚽ Wearing his Mexico jersey and waddling through celebrations in Mexico City, this feathered fan has become the tournament's most unexpected viral mascot. ❤️🔥



Who knew one of the biggest… pic.twitter.com/AP1acXVcCu — Bolt+ (@boltplus) June 16, 2026

وسواء كان الجوّ ماطراً أم مشمساً، يرافق البطة ميرلين غوميز وابنها الصغير كريستيان في جولاتٍ على بعضٍ من أشهر معالم العاصمة، بما في ذلك ألاميدا سنترال، وقصر الفنون الجميلة، وساحة زوكالو. ويرتبط البطة بعلاقةٍ وثيقةٍ جداً مع كريستيان، الذي كان في الأصل هديةً له، ليصبح، كما تصفه غوميز، رفيق الصبيّ الذي لا يفارقه.

والتقى البطة ميرلين بممثلي "الفيفا" لالتقاط صور وتصوير إعلان تجاري. والآن، تأمل العائلة في أن يستمر مشجع المكسيك الشهير ذو الريش في جلب الحظ للبلد المضيف، الذي يستضيف كأس العالم للمرة الثالثة بعد استضافته البطولة عامي 1970 و1986، وهذه المرة بالاشتراك مع كندا والولايات المتحدة. تقول غوميز، مستذكرةً دهشتها من الشهرة المفاجئة التي حظي بها طائرها الأليف: "لم نتخيل أبداً أنه سيصبح بهذه الشهرة. لم نكن نتوقع ذلك أبداً"، وتضيف: "المكسيك، نحن معكم. وميرلين هو مشجعكم الأول".