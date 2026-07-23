البحرية الأميركية تحجب السجلات العسكرية لمنتسبيها عن الصحافة

تتخذ البحرية الأميركية خطوة كبيرة لتقييد وصول الصحافة إلى المعلومات المتعلقة بمنتسبيها، من خلال وقف نشر أي معلومات عن السجل العسكري لأي بحّار، وهي معلومات كانت تتيحها للجمهور منذ عقود.

ويأتي هذا الإجراء، الذي يقول مسؤولون إنه مدفوع بتزايد التهديدات الأمنية والمخاوف من المضايقات، في وقت تفرض فيه وزارة الحرب قيوداً أخرى عديدة على وصول الصحافة، يقود معظمها وزير الحرب بيت هيغسيث. وتأتي هذه القيود، التي تشمل سياسة تلزم الصحافيين بمرافقة مسؤول رسمي في أثناء وجودهم داخل مقر وزارة الحرب (البنتاغون)، في ظل تصاعد التوتر بين الرئيس دونالد ترامب ووسائل الإعلام التي تغضبه تغطياتها أو أساليب عملها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التهديدات الأمنية المحددة التي دفعت البحرية الأميركية إلى اتخاذ هذا الإجراء؟ كيف يمكن للصحافة أن تتجاوز هذه القيود للحصول على المعلومات الضرورية لتغطيتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأصدر المتحدث الرئيسي باسم البحرية، الأميرال جون روبنسون، الخميس الماضي، سياسة تلزم البحرية بإزالة جميع المعلومات المتعلقة بقادتها من المواقع الإلكترونية المتاحة للجمهور. وأشارت الكابتن كانديس ثريش، المتحدثة باسم رئيس شؤون الأفراد في البحرية، أن المكتب قرر توسيع نطاق السياسة ليشمل حجب المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية لأي بحّار، تحقيقاً للمساواة في التعامل. وأضافت ثريش لوكالة أسوشييتد برس أن البحرية ستواصل تأكيد ما إذا كان الشخص من أفرادها، ولكن فقط إذا رأت أن الطلب "يحظى باهتمام عام كبير"، ولن تقدم أي تفاصيل أخرى، إلى أن ينتهي التهديد، الذي لم تحدد طبيعته.

وتُعَدّ المعلومات المتعلقة بالسجل العسكري للبحّارة، مثل الوحدات التي خدموا فيها والأوسمة التي حصلوا عليها، والتي تقول البحرية إنها ستحجبها الآن، أساسية لتوفير المعلومات والسياق عندما يكون أفراد الخدمة طرفاً في أحداث إخبارية كبرى. كذلك تنص مجموعة من القوانين الفيدرالية وسياسات وزارة الحرب على إتاحة هذه المعلومات عند الطلب.

وتشير الوثيقة المنظمة لبرنامج الخصوصية في وزارة الحرب إلى أن معلومات مثل الرتبة العسكرية، ومواقع الخدمة، والأوسمة، والوضع الوظيفي لأفراد الخدمة، تصنف ضمن المعلومات "التي يجوز الإفصاح عنها عادة"، وأنه "يمكن الكشف عنها من دون أن يشكل ذلك انتهاكاً غير مبرر لخصوصيتهم الشخصية".

إلا أن ثريش أوضحت، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن هذه التفاصيل لن تكشف مستقبلاً إلا إذا كان البحّار "شخصية عامة أو كانت هناك ظروف استثنائية". وهي معايير تملك البحرية سلطة تحديدها بنفسها، فيما تشير المؤشرات الأولية إلى أنها لا تعتزم التوسع في تطبيق هذه الاستثناءات.

وقال المحامي المتخصص في قضايا التعديل الأول للدستور الأميركي، فلويد أبرامز، إن السياسة الجديدة للبحرية قد تجعل التغطية الصحافية لإصابة البحّارة أو مقتلهم أصعب. وأضاف: "هذا الجهد الرامي إلى تقييد حرية التعبير يتعارض بوضوح مع التعديل الأول للدستور".

ورأى أبرامز أن السياسة تبدو "محاولة واضحة للحد من المعلومات، مهما كانت ذات قيمة إخبارية، إذا كان من شأنها إثارة تساؤلات عن قرارات السياسة العامة... ولا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الهدف منها أقل من منع التغطية الصحافية "السلبية" لسلوك الإدارة تجاه أفراد القوات المسلحة".

واستندت البحرية إلى السياسة الجديدة الأسبوع الماضي عندما طلبت وكالة أسوشييتد برس السيرة الذاتية لأحد طياري فريق "بلو أنجلز" (Blue Angels)، فريق الاستعراضات الجوية التابع للبحرية، بعد تنفيذ مناورة أثارت جدلاً فوق شاطئ مكتظ بالناس. ورفض مكتب روبنسون تزويد الوكالة بالسيرة الذاتية للطيار، رغم أن اسمه وصورته ومعلومات أخرى عن خدمته كانت منشورة على الموقع الرسمي للفريق. إلا أن ثريش زودت الوكالة لاحقاً بنسخة من السيرة الذاتية بعد أن بدأت الاستفسار عن السياسة الجديدة.

إعلام وحريات انتصار مؤقت لإدارة ترامب في نزاع البنتاغون مع الصحافة

وتمثل هذه القيود أحدث حلقة في سلسلة إجراءات اتخذها الجيش لتقييد الوصول إلى المعلومات. ففي الشهر الماضي، طلبت وزارة الحرب من الكونغرس منحها صلاحية حجب أنواع معينة من السجلات غير السرية عن الجمهور.

ويقضي المقترح التشريعي، الذي كشفت عنه شبكة "سي بي إس"، بإضافة مادة جديدة إلى القانون الفيدرالي تمنح وزير الحرب صلاحية استثناء بعض "المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة" (CUI) من الإفصاح بموجب قانون حرية المعلومات. ووصف المدافعون عن الشفافية، وحتى مكتب المفتش العام في وزارة الحرب، مصطلح "المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة" بأنه يطبق بصورة غير متسقة ويستخدم على نطاق واسع. ويرى منتقدون أنه يستغل أحياناً بصورة تعسفية لحجب معلومات قد تكون محرجة عن الرأي العام.

وفي العام الماضي، حاولت وزارة الحرب فرض قيود واسعة على الصحافيين العاملين داخل البنتاغون، ما دفع معظم المؤسسات الإعلامية إلى تسليم بطاقات اعتمادها ومغادرة المبنى بدلاً من القبول بالقواعد الجديدة. ولا تزال هذه السياسة محل نزاع أمام القضاء الفيدرالي. وخلال هذا الصيف، ذهبت وزارة الحرب خطوة أبعد، إذ أعلنت أن مكتبها الصحافي أصبح منطقة مصنفة لا يسمح للصحافيين بدخولها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)