البث الحيّ لحفل الأوسكار 2029 ينتقل إلى "يوتيوب"

- في تحول تاريخي، ستنقل جوائز الأوسكار إلى الإنترنت عبر "يوتيوب" بدءًا من عام 2029، مما يعكس انتصار منصات البث على التلفزيون التقليدي، حيث ستشمل التغطية الحية السجادة الحمراء والكواليس والمزيد. - وقعت الأكاديمية اتفاقية مع "يوتيوب" تمنحها حقوق البث الحصرية حتى عام 2033، مع توقعات بوصول البث لأكثر من ملياري مشاهد عالميًا، مما يعزز انتشار الأوسكار عالميًا. - أنفقت "يوتيوب" مبلغًا ضخمًا للحصول على الحقوق، متفوقة على عروض التلفزيون التقليدي، في ظل تراجع نسب مشاهدة الأوسكار عبر التلفزيون.

في لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الإعلام، وفي إشارة أخرى إلى انتصار منصات البث على التلفزيون التقليدي، سوف يُنقَل بث حفل توزيع جوائز الأوسكار من التلفزيون إلى الإنترنت في عام 2029، حيث ستشرف "يوتيوب" على البث الحي بدلاً من شبكة إي بي سي التلفزيونية الأميركية.

ووقّعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الجهة المانحة لجوائز الأوسكار، مع "يوتيوب" اتفاقية متعددة السنوات تمنح منصة تبادل المقاطع الحقوق العالمية الحصرية لنقل حفل جوائز الأوسكار، وذلك ابتداءً من 2029، بالتزامن مع الدورة الـ101 من الجوائز. وسوف تمتد الصفقة حتى عام 2033، بحسب ما أوضحه بيان الأكاديمية أمس الأربعاء.

وسوف تتاح لـ"يوتيوب" حقوق تغطية السجادة الحمراء، ومحتوى ما وراء الكواليس، وتغطية حفل جوائز الحكام، وإعلان الترشيحات، وغداء المرشحين، وجوائز الأوسكار الطلابية، وجوائز العلوم والتكنولوجيا، والمقابلات مع أعضاء الأكاديمية وصُنّاع الأفلام. وسوف يشاهد الجمهور كل ذلك مباشرةً وبالمجان، مع توقعات بأن يصل البث إلى أكثر من ملياري مشاهِد حول العالم، مع توفر الترجمة النصية والصوتية بلغات متعددة.

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر، ورئيسة الأكاديمية لينيت هاول تايلور، في بيان إن "هذه الشراكة ستتيح لنا توسيع نطاق الوصول إلى أعمالها لأكبر جمهور عالمي ممكن"، "سيستفيد هذا التعاون من الانتشار الواسع لمنصة يوتيوب". وقال الرئيس التنفيذي لـ"يوتيوب" نيل موهان إن "شراكتنا مع الأكاديمية لتقديم هذا الاحتفال بالفن والترفيه للمشاهدين في جميع أنحاء العالم ستُلهم جيلاً جديداً من المبدعين ومحبي السينما، مع الحفاظ على إرث الأوسكار العريق".

لماذا يحط الأوسكار في "يوتيوب" بالضبط؟

نقلت مجلة فيرايتي عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إدارة يوتيوب أنفقت مبلغاً من تسعة أرقام مقابل حقوق بث حفل الأوسكار، متفوِّقة على عروض "إي بي سي" و"إن بي سي". كما لم تعد حفلات توزيع جوائز الأوسكار التي تُبث على التلفزيون تحظى بنسب المشاهدة التي كانت عليها في السابق، بحيث لا يتجاوز أقصى عدد للمشاهدين الـ18.1 مليوناً. وللمقارنة، حصل حفل 1998 على 57 مليون مشاهِد. وهي أرقام تشير أيضاً إلى ظاهرة عالمية لخسارة التلفزيون التقليدي للمشاهدات بالمقارنة مع تطبيقات التواصل ومنصات البث.