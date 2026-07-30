"البالون الأحمر"... بعيداً عن عالم لا يحتمل البراءة

- فيلم "البالون الأحمر" للمخرج ألبرت لاموريس، يعكس براءة الطفل والبالون في مواجهة مدينة باريس الرمادية بعد الحرب العالمية الثانية، منتقدًا السلطة من خلال مشاهد رمزية. - يُعتبر الفيلم قصيدة سينمائية بفضل بساطته وعمقه، حيث حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كانّ السينمائي وجائزة أوسكار لأفضل نصّ أصلي، ويستخدم الموسيقى لتعزيز التجربة. - يعبر الفيلم عن قضايا إنسانية مثل الحرية والبراءة، ويُعتبر البالون رمزًا للإبداع، معارضًا الفكر المتطرف ومدافعًا عن كرامة الإنسان.

في عام 1956، صدر فيلم "البالون الأحمر" (The Red Balloon)، للمخرج الفرنسي الراحل ألبرت لاموريس (Albert Lamorisse). طفل في طريقه إلى المدرسة، يعثر على بالون معلّق على عمود إنارة، يحرّره ويبقيه معه، ليصبحا صديقَين. يحلّق البالون فوق رأس الطفل ويطيعه كما لو أنّه حيوانه الأليف. يشقّ الطفل (باسكال لاموريس، ابن المخرج)، طرقات باريس الخارجة من الحرب العالمية الثانية. المدينة رمادية، لا يضيئها سوى هذا البالون الأحمر.

منذ اللحظات الأولى، يضعنا المخرج أمام هذه المفارقة: مدينة شاحبة غادرت حرباً مُدمّرة، بينما البراءة، متمثّلةً بالطفل وبالونه، تتجوّل في شوارعها. إلّا أن أحداً لا يحتمل هذه البراءة؛ فحين اصطحب الطفل بالونه إلى البيت، رأينا الأم تتخلّص منه وتلقي به من النافذة، لكنّ هذا الكائن الأحمر اللطيف والمشاكس، بقي في الخارج ينتظر صديقه الذي حرّره من العمود.

لاحقاً، اصطحبه إلى المدرسة، فضجّ الأولاد جميعاً، يريدون الحصول على البالون. أثار ذلك غضب المدير، أخذ الطفل وحبسه في غرفةٍ خارج الصفّ، وراح يطارد البالون في شوارع المدينة.

هنا، ينال لاموريس من السلطة وبلاهتها: رجلٌ مُسنّ ذو منصب مرموق يجري وراء بالون في الطرقات. البراءة تعرف كيف تعرّي السلطة لتجعل منها أضحوكةً على مرأى من الجميع. في مشهد آخر، نرى الطفل يقف على الرصيف مع بالونه، بينما يعبر العسكر على خيولهم. حتى السلطة الدينية لم تسلم من هذه البراءة: تأخذ الأم طفلها إلى الكنيسة يوم الأحد، فيتبعهما البالون، ويدخل دار العبادة، ولم يغادر إلّا والطفل معه.

الأطفال، أيضاً، أرادوا النيل من البالون. محل السكاكر والحلويات كان فرصتهم؛ إذ أغوى الطفل ليشتري الحلوى، ليترك البالون على باب المحل في الخارج؛ فاختطفه أولئك المتنمرون الصغار. طاردهم في الشوارع والأزقّة، إلا أنهم نالوا منه أخيراً وفجّروه.

بهذا، مضت كل بالونات باريس نحو الطفل، وانتزعته من هذه المدينة الرمادية، وحلّقت به عالياً، بعيداً عن كل ما هو أرضي... بعيداً عن عالم لا يحتمل البراءة.

علّق الشاعر الياباني شونتارو تانيكاوا على الفيلم قائلاً إنه أقرب إلى قصيدة منه إلى فيلم. وكان يرى أن العمل يتسم بصفاء نادر، إذ يصوّر العلاقة بين الطفل وعالمه من خلال حكاية بسيطة، خالية من الزخرفة والتكلّف. لكنه أشبه بقصيدة تكاد تخلو من الكلمات. (وإن لم يكن صامتاً؛ فهو يفسح المجال لموسيقى موريس لو رو، ويوظف الأصوات المحيطة ببراعة). وكما هي الحال في القصيدة، يترك الفيلم فراغاتٍ يتعين على المشاهد نفسه أن يملأها بخياله وتأويله.

هنا، نستعيد ما قاله المخرج اليوناني ثيو أنجيلوبوليس مرّةً: "إن لم يكن الفيلم حدثاً شعرياً، فليس له وجود". ولعلّ "البالون الأحمر" واحد من الأفلام التي تلبّي هذه الفكرة، من دون أن يحتاج إلى أكثر من 30 دقيقة، نال عنها السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان كانّ السينمائي، ونال جائزة أوسكار لأفضل نصّ أصلي، ليكون بذلك الفيلم القصير الوحيد الذي يحصل على هذه الجائزة في تاريخ الأكاديمية.

في مقابلة أجراها معه الصحافي الياباني كوريكو ساتوي عام 2008، قال الممثل باسكال لاموريس: "في هذا العالم، يُقال إن إنساناً يُقتل في مكان ما كل ثانية. ولهذا فإن الفيلم يعبّر، من خلال الاستعارة، عن قضايا شديدة الأهمية: عن طبيعة الإنسان، والبيئة التي كان الأطفال يعيشون فيها آنذاك، وأساليب التعليم المدرسي، وغير ذلك. أما البالون نفسه، فهو أيضاً رمز للإبداع والحرية. أعتقد أن البالون الأحمر كان بالنسبة إلى ذلك الصبي أشبه بفقاعة من الحرية. لكن المؤسف أن الحرية والبراءة كثيراً ما تُمحى في العالم الذي نعيش فيه".

تابع حديثه، متطرّقاً إلى والده، مخرج الفيلم: "بطبيعة الحال، هناك طرق متعدّدة لفهم الأفلام، لذلك لا أريد أن أقول إنّ على الجميع مشاهدة البالون الأحمر بهذه الطريقة تحديداً. لكن هذه كانت النية التي صنع بها والدي الفيلم. لقد كان يعارض جميع أشكال الفكر المتطرف، وكان يرفض بحزم أي واقع تُهدر فيه كرامة الإنسان ولا تُحترم إنسانيته. على سبيل المثال، هناك مشهد يتجمع فيه الأطفال حول البالون".

أضاف: "إنهم يريدون امتلاك البالون، لكنّهم عاجزون عن التواصل معه. فمجرد الاستيلاء عليه ومحاولة إخضاعه لسيطرتهم لا يعني أنهم يشاركونه شيئاً. أو، بعبارة أخرى، أليس من الممكن أن يرغب الإنسان في الحب، لكنه لا يعرف كيف يحب؟".

نفتقد، في عالمنا عموماً، والعالم العربي خصوصاً، إلى حضور أعمال سينمائية من هذا القبيل؛ إذ تغرق معظم الإنتاجات التي تتناول الحرب وما بعدها بالخطابات المباشرة والمنبرية للتعبير عن هذه القضايا، وتفتقر إلى هذه البراءة. نراها أفلاماً مليئةً بمشاهد البؤس والفقر والتشرّد، من دون أن تلتفت إلى تفاصيل جمالية وشعرية شاهدناها تُروى ببساطة وجمال في "البالون الأحمر"، من دون أي تكلّف ومبالغات وظواهر صوتية. في فيلم لاموريس، نستمع إلى كلمات قليلة فقط، أكثر ما نستعيده منها هو الطفل مخاطباً رفيقه: "بالون، ابقَ هنا!".

الآن، بعد مرور سبعين عاماً على صدور "البالون الأحمر"، نحدّق في مدننا الشاحبة والمُعذبّة، مدننا التي أمست ركاماً، ولا زالت حتى اليوم تُهدر فيها كرامة الإنسان ولا تُحترم إنسانيته، كما يحدث في قطاع غزة ولبنان والسودان واليمن... وأوّل ما نسأل عنه هو البراءة، وأولئك الأطفال الذين إما قُتلوا، أو انتُزعت الحرب منهم براءتهم، ولم يجدوا من يحلّق فيهم بعيداً... لم يجدوا "البالون الأحمر".