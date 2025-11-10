- يجتمع 13 نجماً من هوليوود، بينهم كيت بلانشيت وكريس باين، مع البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان لتعزيز الحوار بين السينما والكنيسة، ضمن السنة المقدسة الجارية. - يشارك في الحدث مخرجون حائزون على الأوسكار مثل سبايك لي وجورج ميلر، ويهدف اللقاء لاستكشاف الإمكانات الفنية لتعزيز القيم الإنسانية. - البابا لاوون الرابع عشر، أول بابا أمريكي، وُلد في شيكاغو ودرس الرياضيات والفلسفة واللاهوت، ويُعتبر هذا اللقاء نادراً لنجوم هوليوود في الفعاليات البابوية.

سوف يجتمع نحو 13 نجماً من نجوم هوليوود مع البابا لاوون الرابع عشر السبت المقبل، بمن فيهم الممثلون كيت بلانشيت وكريس باين وآدم سكوت، حسب ما أعلن الفاتيكان يوم الاثنين. كما سيحضر لقاءً خاصاً في الفاتيكان مع البابا لاوون الرابع عشر، أول بابا من الولايات المتحدة، المخرجون الحائزون على جائزة الأوسكار سبايك لي وجورج ميلر وغوس فان سانت. ومن بين المشاركين الآخرين في حدث السبت، الممثلون أليسون بري وديف فرانكو وفيغو مورتنسن والمخرجون جوانا هوغ وتوني كاي وجولي تايمور.

وينظم حدث يوم السبت مكتب الثقافة في الفاتيكان باعتباره جزءاً من السنة المقدسة الجارية للكنيسة. وقال الفاتيكان في بيان إن البابا قد "أعرب عن رغبته في تعميق الحوار مع عالم السينما... واستكشاف الإمكانات التي يوفرها الإبداع الفني لرسالة الكنيسة وتعزيز القيم الإنسانية". وقبل هذا الحدث الجديد، شارك الفاتيكان أربعة من أفلام البابا المفضلة: "إنها حياة رائعة" (1946)؛ "صوت الموسيقى" (1965)؛ "أناس عاديون" (1980)؛ و"الحياة جميلة" (1997).

والبابا لاوون الرابع عشر هو أول أميركي يتولى منصب البابوية، فقد وُلد في مدينة شيكاغو في 14 سبتمبر/أيلول 1955، وقضى طفولته ومراهقته في الولايات المتحدة حيث درس الرياضيات والفلسفة واللاهوت، قبل أن يُرسله رؤساؤه في الاتحاد اللاهوتي الكاثوليكي إلى روما. وغالباً ما تشهد الفعاليات البابوية حضور كبار الكرادلة الكاثوليك، لكن نادراً ما تشمل نجوم هوليوود. مع ذلك، استضاف البابا الراحل فرنسيس حدثاً في الفاتيكان في يونيو/حزيران 2024 لكوميديين، بمن فيهم مقدمو البرامج الحوارية الأميركية كونان أوبراين وستيفن كولبير وجيمي فالون.