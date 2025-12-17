الانتقال من "آيفون" إلى "أندرويد" سيصبح أسهل

في تحديث iOS 26.3 من نظام تشغيل أجهزة شركة آبل، سوف يصبح من السهل بشكل غير مسبوق انتقال المستخدمين من هاتف آيفون إلى هواتف تعمل بنظام تشغيل أندرويد. يضيف التحديث أداة مدمجة تتيح نقل بيانات المستخدم الرقمية إلى هاتف "أندرويد" من دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات خارجية، قد تكون مشبوهة، ومن دون اتباع خطوات معقدة.

وفي النسخة التجريبية من iOS 26.3 يمكن للمستخدم نقل البيانات مباشرةً من "آيفون" إلى هاتف "أندرويد" بمجرد وضعهما واحدهما بجانب الآخر. بمجرد الاتصال، يظهر خيار جديد يتيح نقل البيانات المهمة، مثل الصور والرسائل والملاحظات وأرقام الهاتف وكلمات المرور والتطبيقات وحتى رقم هاتف المستخدم، بحسب ما رصده موقع ماك رومرز التقني.

ويوضح موقع إنغادجت التقني أن العملية بأكملها لاسلكية ولا تتطلب أي تطبيقات، إذ ما على المستخدم سوى مسح رمز الاستجابة السريعة QR على شاشة "أندرويد" أو إدخال رمز الاقتران، وستبدأ البيانات بالتدفق. لكي تعمل هذه الميزة، يجب أن يكون كلا الهاتفين محدّثين بأحدث إصدار من نظام التشغيل، ومتصلين بشبكة "واي فاي"، ومُفعِّلين لتقنية "بلوتوث". ومع ذلك، البيانات الحسّاسة، مثل بيانات الصحة، وإقرانات "بلوتوث"، والملاحظات المُقفلة، سوف تبقى على "آيفون" ولن تنتقل إل الهاتف الجديد.

الضغط الأوروبي يغيّر "أندرويد" وiOS

كانت "غوغل" قد أضافت ميزة مماثلة تنقل البيانات من أجهزة "أندرويد" إلى أجهزة آيفون، ما يجعل سهولة العملية الآن ثنائية الاتجاه بين النظامين. وقبل أيام صرّحت المفوضية الأوروبية بأن "آبل و"غوغل" صمّمتا ونفّذتا نظام النقل الجديد امتثالاً لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه الميزة ليست حكراً على أوروبا.

وحالياً لا تزال هذه الميزة في مرحلة تجريبية، لكن من المتوقع أن تصبح جزءاً أساسياً من إعدادات أجهزة آيفون قريباً. ومن المرجح أن تصبح عملية تبادل البيانات بين النظامين أكثر سلاسة مع إطلاق نظام iOS 26.3 بشكل رسمي، وفي انتظار ذلك يمكن العثور على هذه الميزة الآن في الإصدار التجريبي ضمن الإعدادات، ثم "عام" ثم "نقل أو إعادة ضبط آيفون" ثم "النقل إلى أندرويد".