أقدمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، اليوم الأحد، على توقيف الصحافي صلاح السقلدي في ساحة العروض بمدينة عدن، جنوبي اليمن، بسبب قميص بألوان العلم اليمني. ونُقِل الصحافي إلى جولة إدارة الأمن على متن دورية عسكرية تابعة للانتقالي الجنوبي، قبل أن يتدخل ضباط وجنود معروفون لإعادته إلى مكانه في الساحة التي يعتصم فيها أنصار "الانتقالي الجنوبي" للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بإعلان الانفصال وقيام الدولة الجنوبية.

ونشر الصحافي السقلدي منشوراً على حسابه في موقع فيسبوك وهو يرتدي القميص الذي أوقف بسببه، وكتب: "هذا القميص هو المتهم، ألوانه تشبه علم اليمن"، ثم أضاف: "من وسط الساحة أخذنا إلى جولة الأمن، قبل أن يتدخل ضباط وجنود معروفون، وقالوا حصل خير حصل خير، ورجعنا إلى الساحة، وانتهى الموضوع".

وبدأ أنصار "الانتقالي الجنوبي" مطلع الأسبوع الماضي اعتصاماً مفتوحاً في مدينتَي عدن وسيئون، للمطالبة بإعلان استقلال جنوب اليمن، تلبية للدعوة التي أطلقتها قيادة الانتقالي في عدن إلى اعتصام مفتوح في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، للمطالبة بإعلان ما يطلقون عليه "الاستقلال الثاني لدولة الجنوب العربي".

ويطالب "الانتقالي الجنوبي"، الذي تأسّس في 2017 وبات يسيطر على غالبية مساحة جنوب البلاد، باستعادة الدولة الجنوبية (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) على حدودها الجغرافية قبل الوحدة اليمنية التي تمت مع اليمن الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية) في 22 مايو/أيار 1990.