"الانتقالي الجنوبي" يوقف صحافياً في عدن لارتدائه قميصاً بألوان علم اليمن

إعلام وحريات
تعز

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
مباشر
14 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:20 (توقيت القدس)
الصحافي اليمني صلاح السقلدي (فيسبوك)
الصحافي اليمني صلاح السقلدي (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أوقفت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الصحافي صلاح السقلدي في عدن بسبب ارتدائه قميصًا بألوان العلم اليمني، قبل أن يُعاد إلى مكانه بعد تدخل ضباط وجنود معروفين.
- بدأ أنصار "الانتقالي الجنوبي" اعتصامًا مفتوحًا في عدن وسيئون للمطالبة بإعلان استقلال جنوب اليمن، استجابة لدعوة قيادة الانتقالي في عدن.
- يسعى "الانتقالي الجنوبي"، الذي تأسس في 2017 ويسيطر على معظم جنوب اليمن، لاستعادة الدولة الجنوبية على حدودها الجغرافية قبل الوحدة اليمنية في 1990.

أقدمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، اليوم الأحد، على توقيف الصحافي صلاح السقلدي في ساحة العروض بمدينة عدن، جنوبي اليمن، بسبب قميص بألوان العلم اليمني. ونُقِل الصحافي إلى جولة إدارة الأمن على متن دورية عسكرية تابعة للانتقالي الجنوبي، قبل أن يتدخل ضباط وجنود معروفون لإعادته إلى مكانه في الساحة التي يعتصم فيها أنصار "الانتقالي الجنوبي" للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بإعلان الانفصال وقيام الدولة الجنوبية.

ونشر الصحافي السقلدي منشوراً على حسابه في موقع فيسبوك وهو يرتدي القميص الذي أوقف بسببه، وكتب: "هذا القميص هو المتهم، ألوانه تشبه علم اليمن"، ثم أضاف: "من وسط الساحة أخذنا إلى جولة الأمن، قبل أن يتدخل ضباط وجنود معروفون، وقالوا حصل خير حصل خير، ورجعنا إلى الساحة، وانتهى الموضوع".

على عبد الله صالح مع علي سالم البيض والملك حسين عام 1990

أحداث

إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو 1990

وبدأ أنصار "الانتقالي الجنوبي" مطلع الأسبوع الماضي اعتصاماً مفتوحاً في مدينتَي عدن وسيئون، للمطالبة بإعلان استقلال جنوب اليمن، تلبية للدعوة التي أطلقتها قيادة الانتقالي في عدن إلى اعتصام مفتوح في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، للمطالبة بإعلان ما يطلقون عليه "الاستقلال الثاني لدولة الجنوب العربي".

ويطالب "الانتقالي الجنوبي"، الذي تأسّس في 2017 وبات يسيطر على غالبية مساحة جنوب البلاد، باستعادة الدولة الجنوبية (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) على حدودها الجغرافية قبل الوحدة اليمنية التي تمت مع اليمن الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية) في 22 مايو/أيار 1990.

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
شعار شركة والت ديزني (فاليرا غولوفنيوف/Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

"غوغل" تخضع لـ"ديزني" وتزيل محتوى بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف لوحة فسيفسائية بريف دمشق (المديرية العامة للآثار والمتاحف)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

اكتشاف لوحة فسيفسائية تعود إلى الحقبة البيزنطية في ريف دمشق

رسمة الكاريكاتير الهولندي تيرد روياردز (فيسبوك)
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

جائزة الكاريكاتير الأوروبية من نصيب غزة مرتين