وجدت دراسة حديثة أُجريت في الولايات المتحدة أن الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم كل ليلة يساعد في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

وفي إطار الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Oxford University Press، تابع الباحثون عادات النوم لدى 11 شخصاً من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لمدة أسبوع، ثم طُلب من المتطوعين اختيار توقيت محدّد للذهاب إلى النوم كل ليلة والالتزام به لمدة أسبوعين، من دون اشتراط حصولهم على عدد ساعات نوم معيّنة أو فترات قيلولة خلال اليوم.

وقبل بدء التجربة، كان توقيت النوم لدى المتطوعين يختلف عادةً في حدود ثلاثين دقيقة، لكن خلال الاختبار خُفض هذا التفاوت إلى سبع دقائق فقط.

وأكّد فريق الدراسة من جامعة أوريغون ومعهد أوريغون لعلوم الصحة المهنية في الولايات المتحدة أن الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم طوال فترة الاختبار ساعد في خفض معدل الضغط الانقباضي (العلوي) بمقدار أربع درجات، والضغط الانبساطي (السفلي) بمقدار ثلاث درجات على مدار 24 ساعة، وهي مستويات تُشبه تلك التي تتحقق عند خفض كميات الملح في الطعام أو ممارسة التدريبات البدنية.

وكشفت الدراسة أن الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم يؤدي إلى خفض الضغط بمعدلات أكبر في أثناء النوم، بواقع خمس درجات للضغط الانقباضي وأربع درجات للضغط الانبساطي، علماً بأن خفض الضغط بمقدار خمس درجات يقلّل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 10%.

ويقول الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" (HealthDay) المتخصص في الأبحاث الطبية إن عدم انتظام ساعات النوم يؤدي إلى اختلال عمل الساعة البيولوجية للجسم، وهي المسؤولة عن تنظيم النوم ووظائف القلب، في حين أن الالتزام بجدول نوم ثابت يساعد في الحصول على أنماط نوم صحية.

ويرى الباحثون أنه إذا ما أثبتت المزيد من التجارب صحة هذه النتائج، فإن ضبط توقيت النوم كل ليلة قد يشكّل وسيلة رخيصة وسهلة للحد من مخاطر أمراض القلب والشرايين.

(أسوشييتد برس)