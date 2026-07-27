الاعتداء على الناشط السوري رائد الصادق بمنزله في جرمانا

- تعرض الناشط السوري رائد الصادق لاعتداء في منزله بجرمانا، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، وسط موجة تنديد إعلامي وشعبي ودعوات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة. - نفت مصادر محلية شائعات عن طرد الصادق من جرمانا، مؤكدة تعرضه لهجوم من مجموعة مسلحة، فيما تدخلت قوات الأمن لإخراجه مع عائلته، وأدانت مديرية إعلام ريف دمشق الاعتداء ووصفت المهاجمين بأنهم "خارجون عن القانون". - أكد معاون وزير الإعلام السوري أن حالة الصادق مستقرة، مشددًا على قدسية الحريات الصحافية، وداعيًا لملاحقة المعتدين، بينما ربط مركز إعلام السويداء الحادثة بحملة تحريضية.

تعرض الناشط السوري رائد الصادق، مساء الأحد، لاعتداء داخل منزله في مدينة جرمانا بريف دمشق، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة، وفق ما أفادت به مصادر محلية، في حادثة أثارت موجة واسعة من التنديد على المستويين الإعلامي والشعبي. وتداول ناشطون فيديوهات وصوراً للصادق توثق الاعتداء عليه، إلى جانب زوجته وطفلته، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

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وبحسب روايات متداولة، بدأت الحادثة بعد انتشار شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن رائد الصادق تعرض للضرب وطُرد من مدينة جرمانا. إلا أن الصادق، القادم من هولندا حيث يقيم، ظهر لاحقاً في تسجيل مصور نفى فيه تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا يزال موجوداً في المدينة، وهو ما قال ناشطون إنه ساهم في تحديد مكان وجوده، قبل أن تهاجمه مجموعة تضم نحو 20 شخصاً، بعضهم مسلح، أثناء وجوده مع زوجته وأطفاله. وأضافت المصادر أن المهاجمين اعتدوا على الصادق بالضرب، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتعمل على إخراجه مع أفراد عائلته من المدينة، فيما أشارت إلى أن إصابته كانت طفيفة، ويُرجح أنها ناجمة عن شظية أو طلقة.

من جهتها، أصدرت مديرية إعلام ريف دمشق بياناً دانت فيه الاعتداء، ووصفت ما جرى بأنه "حادث إجرامي وممارسات تعسفية" تعرض لها الصحافي والناشط الإعلامي أثناء وجوده في جرمانا، مؤكدة أن الاعتداء نفذته "مجموعات خارجة عن القانون". وأكدت المديرية أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف التي تكفل حرية العمل الإعلامي وحماية الصحافيين، داعية إلى الملاحقة الفورية للمعتدين ومحاسبتهم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما جددت تضامنها مع الصادق، مشددة على دعمها جميع الإعلاميين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية وأمان.

بدوره، أشار معاون وزير الإعلام السوري عبادة كوجان إلى أن الحالة الصحية لرائد الصادق مستقرة، مؤكداً، في منشور له على "فيسبوك"، أن وزارة الإعلام، بالتنسيق مع مديريتي الإعلام في ريف دمشق والسويداء، تتابع ملابسات "الاعتداء الجبان والمدان". وأضاف أن الحريات الصحافية "مقدسة ولا يمكن المساس بها"، داعياً إلى ملاحقة من وصفهم بـ"الزعران" الذين يسعون إلى زعزعة السلم الأهلي في جرمانا.

إعلام وحريات الصحافية السورية آلاء المحمد تروي تفاصيل الاعتداء على منزلها

وفي السياق نفسه، أعلن مركز إعلام السويداء أن رائد الصادق تعرض لمحاولة اغتيال وإطلاق نار أثناء وجوده مع عائلته في جرمانا، متهماً "مجموعة خارجة عن القانون" بالوقوف وراء الهجوم، وربط الحادثة بحملة تحريض رافقت تداول أنباء غير صحيحة عن مقتل العقيد سليمان عبد الباقي ومرافقيه، وما تبعها من منشورات استهدفت الصادق عبر منصات مؤيدة لتيار "الباشان".

ويُعرف رائد الصادق، وهو من أبناء الطائفة الدرزية، بمواقفه الداعمة الحكومةَ السوريةَ الحاليةَ والمنتقدة رجلَ الدين حكمت الهجري وما يُعرف بـ"الحرس الوطني"، ويعبّر عن آرائه باستمرار عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الحادثة في ظل دعوات متزايدة من ناشطين ومنظمات إعلامية إلى حماية الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، وضبط السلاح المنفلت، ومحاسبة المسؤولين عن أي اعتداءات تستهدف حرية التعبير أو سلامة الإعلاميين.