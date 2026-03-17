- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن مصادرة مئات أجهزة "ستارلينك" المحظورة باستخدام تقنيات متقدمة، في ظل قطع الإنترنت الدولي منذ بدء الحرب على إيران، مؤكدة أن استخدامها يُعد جريمة قانونية. - شددت الاستخبارات على استمرار عملياتها لضبط جميع الأجهزة، معتبرة أن استخدامها يخدم العدو ويستوجب عقوبات صارمة، وأكد الخبير محمد جواد متبحر قدرة الأجهزة الأمنية على اكتشاف إشارات "ستارلينك". - توقفت خدمات الاتصال المحدودة في ظل الانقطاع الكامل للإنترنت، مع دعوات المعارضة للتحرك، وحظر احتفالات عيد النوروز، واعتقال إيرانيين بتهم تتعلق بإرسال معلومات لمعارضين، مع تجاوز اشتراكات "ستارلينك" 30 ألفاً.

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من تحديد مواقع مئات أجهزة "ستارلينك"، المحظورة داخل البلاد، ومصادرتها ضمن عملية وصفتها بـ"المُرَكّبة والواسعة". وأوضحت الوزارة في بيان أنها اعتمدت في هذه العملية على "استخدام مكثَّف" للأدوات التكنولوجية المتقدمة، ما أتاح لها رصد مواقع أنظمة الإنترنت المرتبطة بالأقمار الصناعية ومتابعة ما وصفته بـ"النشاط الإجرامي" للمستخدمين المتصلين بها. ومع استمرار قطع الإنترنت الدولي منذ بدء الحرب على إيران، كثّفت الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإيرانية جهودها الميدانية والاستخبارية لتحديد أماكن استخدام أجهزة "ستارلينك" المحظورة، وضبطها، واعتقال مالكيها.

وأكدت الاستخبارات الإيرانية أن هذه الإجراءات ستتواصل من دون توقف إلى حين الوصول إلى جميع أجهزة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، التي قالت إنها "تُسخَّر لخدمة العدو"، مشددةً على أن "اقتناء واستخدام أنظمة ستارلينك غير القانونية يُعد جريمة بموجب القانون". وأضافت أن ارتكاب مثل هذه الأفعال "خلال فترة الحرب يستوجب أشد العقوبات بحق المتورطين، ولا سيما المرتبطين بالعدو أو العاملين لصالحه".

وقال الخبير التقني الإيراني محمد جواد متبحر، لـ"العربي الجديد"، إن الأجهزة الأمنية تمتلك معدات رصد قادرة على اكتشاف إشارات "ستارلينك" ومصادرة أجهزتها، ولفت إلى أن استخدام "ستارلينك" في إيران ممنوع حسب قانون أقره البرلمان منذ حرب يونيو/حزيران الماضي، وتترتب عليه عقوبات جنائية صارمة، تصل في بعض الحالات التي تهدد الأمن والنظام وتستخدم في التجسس إلى السجن أو حتى الإعدام.

استمرار قطع الإنترنت الدولي

بعد الانقطاع الكامل للإنترنت الدولي، كانت وزارة الاتصالات الإيرانية قد وفّرت خدمات اتصال محدودة لوسائل الإعلام المحلية ولمكاتب بعض وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في البلاد، إلا أن هذه الخدمة توقفت بدورها منذ مساء الأحد الماضي. وجاء ذلك عقب دعوة زعيم التيار الملكي المعارض رضا بهلوي ما وصفته السلطات بـ"الخلايا النائمة" للتحرك ميدانياً في الشوارع ضد الأجهزة الأمنية، بالتزامن مع اقتراب احتفالات عيد النوروز، ولا سيما مناسبة "الأربعاء الأحمر" التي يحييها الإيرانيون عادة في مساء آخر ثلاثاء قبل بداية العام الجديد عبر إطلاق المفرقعات والألعاب النارية، ما يحوّل المدن إلى ساحات انفجارات وفوضى. وقد أعلنت السلطات الإيرانية حظر هذه الاحتفالات هذا العام في ظل ظروف الحرب، مؤكدةً أن "الأعداء" يسعون إلى استغلال المناسبة لزعزعة الأمن الداخلي.

وفي السياق نفسه، واصلت الأجهزة الاستخبارية والأمنية الإيرانية، منذ اندلاع الحرب، الإعلان بشكل شبه يومي عن اعتقال إيرانيين بتهم تتعلق بإرسال صور ومقاطع فيديو لمواقع عسكرية إيرانية أو لمناطق الاستهداف خلال الحرب إلى وسائل إعلام معارضة، وفي مقدمتها قناة "إيران إنترنشنال"، المصنَّفة داخل إيران "قناة إرهابية"، ويُحظر أي تعامل أو تواصل معها.

عدد اشتراكات "ستارلينك"

كانت مجلة فوربس قد أفادت في ديسمبر/كانون الأول 2024 بأن عدد اشتراكات الإنترنت الفضائي (ستارلينك) في إيران قد تجاوز 20 ألف اشتراك. وبحسب ما نقل موقع خبرآنلاين عن منصة سيتنا المتخصصة، فإن جمعية التجارة الإلكترونية الإيرانية أعلنت في يناير/كانون الثاني 2025 أن عدد اشتراكات "ستارلينك" النشطة في إيران لا يقل عن 30 ألف اشتراك، فيما يتجاوز عدد المستخدمين 100 ألف شخص.

وتشير تقارير إلى أن استخدام إنترنت ستارلينك في إيران بدأ منذ عام 2022، لكنه كان في مراحله الأولى محصوراً في مجموعات وشركات محددة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة وتكاليف الاشتراك الشهري. إلا أن نطاق استخدامه اتسع تدريجياً خلال السنوات اللاحقة. وكان إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس"، قد صرّح في وقت سابق بأن نحو مائة قمر صناعي من منظومة ستارلينك قد أصبحت مفعّلة لتغطية إيران.