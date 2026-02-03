- داهمت السلطات الفرنسية مقر منصة "إكس" في باريس، واستدعت إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للتحقيق بتهم جرائم إلكترونية، تشمل نشر معلومات مضللة وتوليد صور إباحية للأطفال. - التحقيقات بدأت بعد شكاوى حول خوارزميات متحيزة وتأثيرها على المحتوى، وتوسعت لتشمل التواطؤ في حيازة وتوزيع صور إباحية للأطفال وإنكار الهولوكوست. - "إكس" نفت التهم واعتبرت التحقيقات ذات دوافع سياسية، مؤكدة التزامها بحماية بيانات المستخدمين ومقاومة الرقابة السياسية.

داهم مكتب الادعاء العام الفرنسي مقرّ منصة إكس للتواصل الاجتماعي في باريس، اليوم الثلاثاء، كما استدعى مالكها الملياردير إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للشركة إلى التحقيق بتهم تتعلّق بارتكاب جرائم إلكترونية. وفي منشور على "إكس"، قالت النيابة العامة في باريس إنها "تجري عملية تفتيش" لمكاتب المنصة، برفقة عناصر من وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الوطنية، وكذلك "يوروبول"، وأضافت أنها لن تنشر بعد الآن عبر "إكس".

وفي بيانٍ آخر، أعلنت استدعاء ماسك وليندا ياكارينو التي استقالت من منصبها رئيسة تنفيذية في يوليو/ تموز الماضي للاستجواب في 20 إبريل/ نيسان المقبل، بصفتهما "المديرين الفعليين والقانونيين لإكس عند وقوع الأحداث". وأشارت النيابة إلى أنها تنوي التحقيق معهما بشبهة التواطؤ في مخالفات مرتبطة بالمنصة، مثل نشر معلومات مضلّلة وتوليد صور إباحية للأطفال وذات طابع جنسي مسيء للنساء، إضافةً إلى التلاعب بنظام معالجة بيانات آلي.

وأشارت القاضية الفرنسية لور بيكو إلى استدعاء موظفين آخرين في الشركة للاستجواب بين 20 و24 من الشهر نفسه. وأضافت القاضية أن "هذه الاستجوابات الطوعية مع مسؤولين تنفيذيين ستتيح لهم عرض موقفهم بشأن الوقائع، وإذا لزم الأمر، توضيح التدابير المقترحة للالتزام بالقواعد".

وكانت السلطات الفرنسية قد فتحت تحقيقاً بحق "إكس" في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد شكوى تقدم بها نائب في البرلمان زعم فيها أن خوارزميات متحيّزة على المنصة قد شوّهت نظام معالجة البيانات وأثرت على نوعية المحتوى الذي يُعرض للمستخدمين. كما اعترضت شكاوى أخرى على الزيادة في المحتوى السياسي "المثير للاشمئزاز". وتوسّعت التحقيقات لاحقاً لتشمل جرائم أخرى، من بينها التواطؤ في حيازة صور إباحية للأطفال وفي توزيعها أو عرضها أو إتاحتها بشكل منظم، بالإضافة إلى التزييف العميق ذي الطابع الجنسي، وإنكار محرقة الهولوكوست.

ولم تعلّق "إكس" على المداهمة أو الاستدعاءات حتى الآن. لكن الشركة كانت قد قالت سابقاً إنّها لا تنوي الامتثال لمطالب السلطات الفرنسية، ونفت مزاعم التلاعب بالخوارزميات والاحتيال في استخراج البيانات. كما اعتبرت أن التحقيقات "ذات دوافع سياسية" و"تهدف إلى تقييد حرية التعبير"، مؤكدةً التزامها بـ"حماية بيانات المستخدمين" و"مقاومة الرقابة السياسية".

وأثارت "إكس" غضباً عالمياً الشهر الماضي، بعدما أتاح روبوت الدردشة غروك المدمج بها للمستخدمين توليد صور إباحية مزيفة للنساء وللقاصرين، وهو ما أدى إلى فتح تحقيقات بحق المنصة وشركة إكس إيه آي مالكة الروبوت في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.