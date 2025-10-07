الادعاء البريطاني يطعن في حكم بإسقاط تهم الإرهاب عن مغني "نيكاب"

- هيئة الادعاء البريطانية تعتزم الطعن في قرار محكمة بإسقاط اتهامات الإرهاب عن مغني فرقة "نيكاب"، ليام أوهانا، بسبب عيب إجرائي في القرار الاتهامي. - أوهانا اتُهم بحمل علم حزب الله والهتاف لدعمه خلال حفلة في لندن، لكن المحكمة اعتبرت التهم باطلة وغير قانونية. - رغم إسقاط التهم، ازدادت شهرة الفرقة لدعمها القضية الفلسطينية، لكنها واجهت إلغاء حفلات في ألمانيا والنمسا ومنع دخول كندا، بينما أحيت حفلة في باريس رغم الاعتراضات.

قالت هيئة الادعاء البريطانية اليوم الثلاثاء إنها سوف تطعن في قرار محكمة بإسقاط اتهامات بالإرهاب عن عضو فرقة الراب الأيرلندية "نيكاب"، المغني ليام أوهانا، المعروف أيضاً باسم مو شارا. وقال متحدث باسم هيئة الادعاء الملكية: "نطعن في قرار رفض هذه الدعوى لأننا نعتقد أن هناك نقطة قانونية مهمة بحاجة إلى توضيح".

وفي 21 مايو/أيار الماضي، وُجّهت إلى أوهانا تهمة ارتكاب "جرم إرهابي" لحمله علم حزب الله المصنّف إرهابياً في المملكة المتحدة، خلال حفلة موسيقية في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. كذلك اتُهم بالهتاف "هيا يا حماس! هيا حزب الله!". لكن محكمة الجنايات في وولويتش ردّت الدعوى الشهر الماضي بعدما خلص القاضي، بول غولدسبرينغ، إلى وجود عيب إجرائي شابَ القرار الاتهامي الصادر في حقه. وجاء في قرار القاضي أن الادّعاء على المغني "باطل" لأنه "حصل بشكل غير قانوني". وقال: "أجد أن هذه الإجراءات لم تبدأ بالشكل الصحيح (...) وبالتالي فإن التهم غير قانونية وباطلة والمحكمة غير مختصة بالنظر فيها".

شهرة "نيكاب" تزداد

رحّب المغني بالقرار ووصفه بأنه انتصار، واعتبر أنه يظهر فشل المحاولات لإسكات الفرقة بسبب دعمها للفلسطينيين. ومنذ توجيه الاتهام إلى المغني في مايو، ازدادت شهرة الفرقة التي تُجاهر بدعمها القضية الفلسطينية، لكن في المقابل ألغيت حفلات عدة لها في ألمانيا والنمسا. ومنعت كندا الفرقة من دخول أراضيها لإقامة حفلات موسيقية، متّهمةً أعضاءها بدعم حزب الله وحماس. لكن الفرقة أحيت حفلة في باريس في سبتمبر/أيلول على الرغم من اعتراض منظمات يهودية فرنسية ومسؤولين حكوميين.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)