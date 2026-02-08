الاحتلال يمنع صحافيين من تغطية زيارة وفد دبلوماسي الحرم الإبراهيمي

- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صحافيين فلسطينيين من دخول الحرم الإبراهيمي في الخليل، تزامناً مع زيارة وفد دبلوماسي، مما يعكس سياسة التضييق على العمل الصحافي ومنع توثيق الانتهاكات. - أوقفت قوات الاحتلال الصحافيين عند الحاجز الفاصل بين البلدة القديمة والحرم، بذريعة حيازتهم كاميرات، في انتهاك لحرية الصحافة، مع تشديد الإجراءات منذ أكتوبر 2023. - ناقش لقاء دبلوماسي في الخليل محاولات إسرائيلية للسيطرة على الحرم الإبراهيمي، وإغلاق الحواجز التي تعزل الحرم عن المدينة، مما يحد من حركة الفلسطينيين.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدداً من الصحافيين الفلسطينيين من دخول الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، تزامناً مع زيارة وفد دبلوماسي رفيع إلى المحافظة وجولته في البلدة القديمة من الخليل والحرم الإبراهيمي، في خطوة وُصفت بأنها استمرار لسياسة التضييق على العمل الصحافي، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

يعمل الصحافيون الذين منعتهم قوات الاحتلال من دخول الحرم الإبراهيمي لمؤسسات ووكالات إعلامية دولية ورسمية، من بينها وكالة فرانس برس، وقناة الجزيرة، ووكالة أسوشييتد برس، وتلفزيون فلسطين الرسمي.

في هذا السياق، قالت منسقة الأنشطة في لجنة إعمار الخليل، ميسرة صلاح، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "وفداً دبلوماسياً يضم 24 قنصلاً وسفيراً من دول مختلفة يزور مدينة الخليل للاطلاع ميدانياً على واقع المدينة في ظل الإجراءات الإسرائيلية المشددة والحصار المفروض عليها".

أوضحت صلاح أن قوات الاحتلال أوقفت طواقم الصحافيين من وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية عند الحاجز الفاصل بين الطريق الرئيسي للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي من الجهة الغربية، ومنعتهم من مرافقة الوفد إلى داخل الحرم، بذريعة حيازتهم "كاميرات تصوير فيديو"، في مخالفة واضحة لحرية العمل الصحافي وتغطية الأحداث.

أشارت صلاح إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها وسائل الإعلام من أداء عملها في محيط الحرم الإبراهيمي، لافتةً إلى أن الاحتلال شدد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إجراءاته بحق الصحافيين، ومنعهم في مناسبات عديدة من تصوير الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها أو مرافقة الوفود الرسمية والدبلوماسية.

لفتت صلاح إلى منع سلطات الاحتلال، في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول 2024، وفداً دبلوماسياً يضم نحو 30 عضواً من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين من دخول الحرم الإبراهيمي.

وسبق توجُّه الوفد الدبلوماسي إلى الحرم الإبراهيمي اليوم، عقد لقاء جمع محافظ الخليل خالد دودين ووزير الثقافة عماد حمدان ووكيل وزارة الخارجية عمر عوض الله، إلى جانب القناصل والسفراء، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية في المدينة، إذ استعرضوا الأوضاع الميدانية في الخليل وما تتعرض له من إغلاقات مشددة لجميع مداخلها الرئيسية، ما أدى إلى حصر حركة نحو مليون فلسطيني عبر طريق واحد فقط.

خلال اللقاء، قُدّم شرح مفصل حول ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي من محاولات إسرائيلية للسيطرة الكاملة عليه، عبر سحب صلاحيات الإدارة والصيانة والتخطيط من بلدية الخليل ووزارة الأوقاف الفلسطينية، ونقلها إلى مجلس مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل والإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

تطرق العرض إلى استمرار إغلاق حاجزي أبو الريش وحاجز 160، اللذين يفصلان الحرم الإبراهيمي عن الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الخليل، في إطار إجراءات تُعمّق عزل الحرم وتشديد السيطرة عليه.