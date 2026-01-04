- مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحافي الفلسطيني علي السمودي لمدة أربعة أشهر إضافية، رغم ظروفه الصحية الصعبة التي تشمل أمراضاً مزمنة وشظايا إصابات سابقة، مما يتطلب رعاية طبية خاصة غير متوفرة في السجن. - أكدت أماني السراحنة من "نادي الأسير الفلسطيني" أن الإهمال الطبي وظروف الاعتقال القاسية أسهمت في تدهور حالة السمودي الصحية، حيث نُقل مؤخراً من "سجن النقب" إلى "سجن مجدو" في ظروف سيئة. - تعرض السمودي للاعتقال والإصابات المتكررة خلال عمله الصحافي، ومنذ أكتوبر 2023، وثقت المؤسسات 217 حالة اعتقال صحافيين، مع استمرار اعتقال 42 منهم.

مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحافي الفلسطيني علي السمودي من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، مدة أربعة أشهر إضافية، للمرة الثالثة على التوالي، في ظل ظروف صحية صعبة، ما يثير مخاوف جدية على حياته داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال قد حوّلت، في الثامن من مايو/ أيار الماضي، الصحافي علي السمودي إلى الاعتقال الإداري، بعد عشرة أيام من اعتقاله، لمدة ستة أشهر، قبل أن يجري تجديد الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر أخرى، ثم تمديد اعتقاله إدارياً للمرة الثالثة لمدة أربعة أشهر، اليوم الأحد.

وأفادت مسؤولة الإعلام في "نادي الأسير الفلسطيني" أماني السراحنة، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت، اليوم الأحد، تمديد اعتقال الصحافي علي السمودي مدة أربعة أشهر إضافية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغه بالقرار عبر محاميه. وأوضحت السراحنة أن الوضع الصحي للصحافي لم يكن مستقراً حتى قبل اعتقاله، إذ يعاني من عدة مشاكل صحية، وهو بحاجة إلى رعاية طبية خاصة ومتابعة مستمرة. وأكدت أن ظروف اعتقاله القاسية أسهمت بشكل مباشر في تفاقم وضعه الصحي، ولا سيما في ظل الإهمال الطبي الذي يتعرّض له داخل السجون.

وبيّنت السراحنة أن عملية نقله الأخيرة من "سجن النقب" إلى "سجن مجدو" شكّلت عاملاً إضافياً زاد من حدّة تدهور حالته الصحية، مؤكدة أن التنقّل المتكرر بين السجون خلال فترة اعتقاله أثّر سلباً في وضعه الجسدي والنفسي، الأمر الذي فاقم معاناته الصحية. وأكدت السراحنة أن الحالة الصحية للصحافي علي السمودي تدهورت بشكل واضح خلال فترة اعتقاله، وهو ما يشكّل خطراً حقيقياً على حياته، خاصة في ظل حاجته إلى رعاية طبية وأدوية يجب أن يتناولها بشكل منتظم، وهو ما لا يتوفر له بصورة كافية داخل السجن.

ويعاني السمودي من أمراض مزمنة، من بينها السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب شظايا إصابات سابقة تعرّض لها خلال تغطيته الصحافية على مدى 30 عاماً، نتيجة استهدافه من قبل جيش الاحتلال، علماً بأنه أُصيب 11 مرة برصاص الاحتلال خلال عمله. كما يحتاج إلى أدوية علاجية تتعلق بمرضَي السكري والضغط، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخالها إليه، فيما تخشى عائلته ومؤسسات حقوقية على حالته الصحية بسبب منعه من تناول الأدوية التي يعتمد عليها منذ سنوات.

وكان الصحافي علي السمودي قد نقل، خلال زيارة لمحاميه قبل أيام، رسالة حول الأوضاع القاسية التي يواجهها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن نقله إلى "سجن مجدو" جرى في ظروف سيئة، رافقها ضرب وقمع وإهانات. وأوضح أن وضعه الصحي يشهد تدهوراً خطيراً، إذ انخفض وزنه من 68 إلى نحو 40 كيلوغراماً، ويعاني من عدة أمراض، من بينها الضغط والسكري، والقولون العصبي، وقرحة المعدة، ونزيف في اللثة، إضافة إلى تسارع مفاجئ في نبضات القلب، ونوبات دوار وإغماء، وصداع دائم، والتهاب حاد في المسالك البولية، ومشاكل حادة في الأذن اليسرى تهدده بفقدان السمع.

والصحافي علي السمودي متزوج وأب لأربعة أبناء، وسبق أن اعتقلته قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت عام 1987، كما تعرّض لإصابات عدة أثناء تغطيته الأحداث، أبرزها إصابته خلال مرافقة الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، عند استشهادها في مخيم جنين قبل أكثر من ثلاث سنوات. وعمل السمودي مراسلاً لقناة الجزيرة الفضائية، ويعمل أيضاً مراسلاً لصحيفة "القدس" المحلية، وهو معروف بعمله الميداني وتغطيته المستمرة للأحداث.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثّقت المؤسسات المعنية بالأسرى 217 حالة اعتقال واحتجاز في صفوف الصحافيين، من بينهم اثنان لا يزالان رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة، حيث لا تتوفر حتى الآن أي معلومات واضحة حول مصيرهما، ما يزيد من القلق على حياتهما وسلامتهما، وفق السراحنة. وأكدت السراحنة أن عدد الصحافيين المعتقلين حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 42 صحافياً، من بينهم اثنان معتقلان منذ ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.