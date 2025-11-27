عرقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمل الطواقم الصحافية خلال تغطيتهم أحداث الاقتحام العسكري المتواصل منذ يوم أمس الأربعاء، لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، حيث احتجزت الصحافيين شادي جرارعة ويزن حمايل، قبل أن تفرج عنهما، وتمنع عقد مؤتمر صحافي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وجاء احتجاز الصحافيين في أثناء مباشرة عملهم في موقع كان يفترض أن يشهد مؤتمراً صحافياً لرئيس جمعية الهلال الأحمر، يونس الخطيب، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان وتقتاد الصحافيين إلى جهة مجهولة، وفق ما أفاد به الصحافي خالد بدير لـ"العربي الجديد". وبحسب بدير، فإن طواقم إعلامية من التلفزيون العربي ووكالة الأناضول و"الجزيرة" وتلفزيون الفجر وقناة الغد، كانت تغطي التطورات في وسط مدينة طوباس عند لحظة وصول الخطيب.

وأوضح بدير أنه كان من المقرّر أن يتضمن المؤتمر تصريحات رسمية ومقابلات صحافية حول اقتحام طوباس، "لكن قوات الاحتلال باغتت الجميع، واقتحمت موقع تجمع الصحافيين، وأبلغتنا بوجوب مغادرة المكان فوراً". وأشار بدير إلى أنه في أثناء امتثال الطواقم الصحافية لتعليمات المغادرة، استُدعي المصوّر الصحافي شادي جرارعة واحتُجز، "ثم بدأت قوات الاحتلال مطاردة مركبات الصحافيين وطواقم الهلال الأحمر داخل المدينة، وخلال عملية الملاحقة اعتُقل الزميل يزن حمايل مراسل قناة الفجر"، واحتجزتهما ثم أطلقت سراحهما.

وأكّد بدير أن الطواقم الصحافية اضطرت إلى مغادرة المكان "تحت الضغط والملاحقة"، ولجأت إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي وإلى مقر جمعية الهلال الأحمر من أجل حماية أفرادها. ولفت بدير إلى أن قوات الاحتلال صادرت قبل بدء المطاردة هواتف عدة من الصحافيين والعاملين في موقع المؤتمر، من بينها هاتف الزميل محمود خلاف وهاتف يعود لأحد أفراد طاقم الهلال الأحمر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي تنفيذ عملية عسكرية في مختلف مناطق شمال الضفة، خاصّة في محافظة طوباس، حيث أعلنت جمعية نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل واحتجز نحو 119 مواطناً منذ بداية العدوان أمس، فيما أفرج الاحتلال عن حوالي 50 منهم، بعد إجراء تحقيق ميداني معهم.

من جانب آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن الطواقم الطبية تعاملت مع 25 إصابة اعتداء بالضرب، خلال اقتحام الاحتلال للمحافظة منذ الليلة قبل الماضية. وصرّح مدير الهلال الأحمر في طوباس، نضال عودة، بأن من بين الإصابات مواطنين كان الاحتلال قد احتجزهم وحقق معهم واعتدى عليهم قبل الإفراج عنهم.