الاحتلال يعتقل الصحافي الفلسطيني فاروق عليات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافي الفلسطيني فاروق عليات فجر اليوم السبت من منزله في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر عائلية لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عند الساعة الواحدة من فجر اليوم، وداهمت بدايةً منزل شقيق عليات، قبل الانتقال إلى منزل الصحافي نفسه. وأكدت المصادر نفسها أن قوات الاحتلال فتّشت منزل عليات بشكل دقيق استمر قرابة ساعة، وجمعت هواتف أفراد العائلة ثم أعادتها لاحقاً، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

ويبلغ الصحافي فاروق عليات من العمر 44 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، وأسير سابق في سجون الاحتلال، إذ اعتُقل مرات عدة، كان آخرها عام 2016 لمدة 21 يوماً أثناء عمله في قناة فلسطين اليوم الفضائية. وفي تلك الفترة، أقدم جيش الاحتلال على إغلاق مكتب القناة في رام الله، بذريعة "التحريض".

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وثّقت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى نحو 220 حالة اعتقال واحتجاز في صفوف الصحافيين، من بينهم اثنان لا يزالان رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة، وسط غياب أي معلومات واضحة حتى الآن عن مصيرهما، ما يثير مخاوف متزايدة على حياتهما وسلامتهما. ويبلغ عدد الصحافيين المعتقلين حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي 40 صحافياً وصحافية، من بينهم اثنان معتقلان منذ ما قبل السابع من أكتوبر 2023.