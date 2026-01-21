الاحتلال يعتقل الصحافي الفلسطيني علي دار علي في رام الله

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال، دون توضيح التهم الموجهة إليه، وهو اعتقال متكرر للصحافيين الفلسطينيين. - منذ أكتوبر 2023، وثقت المؤسسات المعنية اعتقال أكثر من 220 صحافياً، بينهم نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من غزة، مما يثير القلق حول سلامتهم. - بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من 9350، بينهم 41 صحافياً، مع استمرار الاعتقالات كسياسة ممنهجة ضد الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مراسل تلفزيون فلسطين الرسمي علي دار علي من بلدة برهام، شمالي رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال.

وقالت زوجته سجود دار علي لـ"العربي الجديد": "اتصلت مخابرات الاحتلال بعد ظهر أمس الثلاثاء بزوجي مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي، وذهب بعد الظهر بحسب قرارهم لمقابلتهم في مركز تحقيق قرب مستوطنة بنيامين مقامة على أراضي تابعة لرام الله، لكن في الليل أبلغنا المحامي بأن زوجي معتقل، وحتى الآن لا نعرف التهمة الموجهة له".

وتعرّض الصحافي علي دار علي للاعتقال أكثر من مرة على يد قوات الاحتلال، كان آخرها في سبتمبر/ أيلول 2024، قبل أن تفرج عنه بعد أن أمضى أكثر من شهر في سجونها.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وثّقت المؤسسات المعنية بالأسرى أكثر من 220 حالة اعتقال واحتجاز في صفوف الصحافيين، من بينهم اثنان لا يزالان رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة، حيث لا تتوفر حتّى الآن أي معلومات واضحة حول مصيرهما، ما يزيد من القلق على حياتهما وسلامتهما.

ويبلغ عدد الصحافيين المعتقلين حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي 41 صحافياً، من بينهم اثنان معتقلان منذ ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبحسب هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى يناير/ كانون الثاني الحالي أكثر من 9350 أسيراً بينهم 35 أسيرة و350 طفلاً، ومن بين مجموع الأسرى 3385 معتقلاً إدارياً، و1237 مصنّفين "مقاتلين غير شرعيين"، ما يعني أن الغالبية الساحقة من المعتقلين محتجزون من دون تهم ودون محاكمات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشكل عمليات الاعتقال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي ينفّذها الاحتلال يومياً بحقّ المواطنين الفلسطينيين، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ ذلك التاريخ حتى الآن نحو 21000 حالة اعتقال.