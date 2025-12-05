الاحتلال يسرق أعمدة أثرية من قرية في الضفة الغربية

علوم وآثار
رام الله

العربي الجديد

05 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:45 (توقيت القدس)
جيش الاحتلال يستولي على أعمدة أثرية من قرية المزرعة الشمالية في الضفة الغربية (إكس)
جنود الاحتلال يسرقون الأعمدة الأثرية في قرية المزرعة الشمالية، 4 ديسمبر 2025 (إكس)
- اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خربة البرج في قرية المزرعة الشرقية، شمال شرقي رام الله، وسرقت أعمدة أثرية تعود للفترة البيزنطية، مما يمثل خرقاً للقانون والاتفاقيات الدولية.
- وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أكدت أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً لاتفاقيات لاهاي واليونسكو، ودعت المؤسسات الدولية للتدخل العاجل لحماية التراث الفلسطيني.
- يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة اعتداءات إسرائيلية على المواقع الأثرية الفلسطينية، بهدف السيطرة عليها أو تركها للإهمال والاندثار.

سرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أعمدة أثرية بعد اقتحامها خربة البرج في قرية المزرعة الشرقية، شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وحاول "العربي الجديد" التواصل مع وزارة السياحة والآثار الفلسطينية طوال يوم أمس الخميس من دون الحصول على أي رد، قبل أن تصدر الوزارة بياناً رسمياً حول الواقعة، ظهر اليوم الجمعة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن قوات جيش الاحتلال أقدمت على اقتحام قرية المزرعة الشرقية ترافقها جرافة ورافعة، إذ قاموا بتجريف أجزاء من الموقع الأثري، ونهب محتوياته، وقاموا بسرقة أعمدة أثرية تعود للفترة البيزنطية.

وبحسب الوزارة، فإن هذا الاعتداء يمثل خرقاً للقانون والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولاها الصادران في عامَي 1956 و1999، كما أنّه أيضاً يمثل خرقاً لاتفاقيات اليونسكو لعام 1970 وعام 1972.

صحافيان فلسطينيان بعد غارة إسرائيلية على منزل يؤوي صحافيين في الزوايدة وسط غزة، 19 أكتوبر 2025 (بشار طالب/ فرانس برس)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

إسرائيل تحجب غزة عن أعين الصحافة الدولية

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ تراث فلسطين الوطني، ووقف عمليات النهب المستمرة من سلطات الاحتلال له، كما أكدت أنها ستتابع هذه الاعتداءات مع المؤسسات الدولية ومنها "يونسكو"، مطالبة بإعادة المواد الأثرية المسروقة من الموقع الأثري.

ويأتي استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأعمدة الأثرية، حلقةً جديدة ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية على المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية، والمساعي للسيطرة عليها أو تركها عرضةً للاندثار نتيجة الإهمال ومنع الترميم.

دلالات
المساهمون
