الاحتلال يجدّد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله للمرة السادسة

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي قرار إغلاق مقرّ قناة الجزيرة في الضفة الغربية، للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعد اقتحام عناصره مكتبها في رام الله، فجر اليوم الجمعة.

وأكّدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الجمعة وسط مدينة رام الله، وانتشرت على ميدان المنارة، ثم داهمت مقر مكتب قناة الجزيرة، وعلّقت قراراً بتجديد قرار الإغلاق لمدة 14 يوماً إضافياً قبل أن تنسحب.

وتضمن قرار التمديد الموقّع بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي من قِبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وتحت مسمى "حالة الطوارئ"، اتهاماً للقناة بـ"التحريض ومساندة أعمال الإرهاب"، مع تقليص مدّة الإغلاق إلى 14 يوماً، بعد أن كان 60 يوماً في المرات الخمس الماضية.

وصدر أول أمر عسكري إسرائيلي بإغلاق مكتب الجزيرة في رام الله في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قامت عناصر جيش الاحتلال باقتحام المكتب والاستيلاء على معداته، وتمزيق صورة المراسلة شيرين أبو عاقلة التي قتلت بنيران إسرائيلية خلال تغطية إخبارية في مخيم جنين في مايو/ أيار 2022.

ويأتي تجديد إغلاق قناة الجزيرة بعد نحو سبعة أشهر من صدور قرار رسمي فلسطيني بإلغاء قرار سابق استمر أربعة أشهر يقضي بمنع عمل قناة الجزيرة وحجب عددٍ من المواقع الإعلامية التابع لها، بناءً على طلب تقدم به النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، بحجة أنها "تهدد الأمن القومي أو النظام العام".

وكانت اللجنة الوزارية الفلسطينية المؤلفة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قد أعلنت في مطلع العام 2025، وقف بث وتجميد كافة أعمال قناة الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل الصحافيين والطواقم التابعة لها بشكل مؤقت، قبل أن يتم إلغاؤه لاحقاً.

واتهمت اللجنة آنذاك القناة بمخالفة القوانين و"بث مواد تحريضية" و"التدخل بالشؤون الداخلية". كما تعرّض مراسلو "الجزيرة" للاعتقال من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، فأوقفت جيفارا البديري لساعات وبقي محمد الأطرش أياماً في السجن، ومُنع الكتاب والمحلّلون السياسيون من الظهور في برامجها.