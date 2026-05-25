الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الصحافي الفلسطيني أنس حواري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الصحافي الفلسطيني أنس حواري (30 عاماً) عقب اقتحام منزله في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأشارت زوجته وطن نعيرات، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الأسرة نحو الساعة الثانية والنصف فجراً، وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته، ثم خضع زوجها لتحقيق استمر نحو نصف ساعة داخل المنزل، قبل أن يصادر الجنود هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي (لابتوب) ويقتادوه إلى جهة مجهولة.

ويعمل أنس حواري صحافياً في منصة "تيقّن" للتحقق من الأخبار، وهي منصة مجتمعية مستقلة متخصصة في التحقق من المعلومات والأخبار المتداولة في الفضاء الرقمي ووسائل الإعلام بمختلف المجالات. ومع اعتقال حواري، ارتفع عدد الصحافيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 43 صحافياً.

وبلغ إجمالي حالات الاعتقال في صفوف الصحافيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 240 حالة، من بينها نحو 125 صحافياً اعتُقلوا ثم أُفرج عنهم، إضافة إلى نحو 75 حالة احتجاز لصحافيين أوقفوا ساعات طويلة قبل الإفراج عنهم.