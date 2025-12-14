أعلنت السلطات الرقابية في الاتحاد الأوروبي موافقة شركة ميتا بلاتفورمز الأميركية، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، ولأول مرة، على تقليص كمية المعلومات الشخصية التي تُجبر مستخدمي منصاتها في الاتحاد الأوروبي على مشاركتها لاستخدامها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، أنّ مستخدمي شبكات ميتا الاجتماعية داخل الاتحاد سيحصلون على مزيد من القدرة على التحكم في بياناتهم، وسيجري عرض عدد أقل من الإعلانات الموجّهة إليهم. وأضافت المفوضية في بيان: "ستمنح ميتا المستخدمين خياراً فعلياً بين: الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم ومشاهدة إعلانات مُخصّصة بالكامل، أو اختيار مشاركة بيانات شخصية أقل لتجربة إعلانات مخصّصة على نحوٍ محدود".

ومن المقرر أن يكون هذا الخيار متاحاً للمستخدمين اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل. وقد التزمت عملاق التكنولوجيا بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، المصمّم لحماية المستخدمين من هيمنة عمالقة التكنولوجيا.

وترتبط التغييرات المزمعة في قواعد مشاركة بيانات المستخدمين بنزاع طويل الأمد بين المفوضية الأوروبية وشركة ميتا. ففي إبريل/نيسان، فرضت المفوضية غرامة على "ميتا" قدرها 200 مليون يورو (232.9 مليون دولار) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية، لعدم منحها المستخدمين فرصة كافية لاختيار خيار يسمح بتقديم بيانات شخصية أقل.

وتُعدّ شركة ميتا، المعروفة بتطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، إحدى أكبر منصات الإعلان في العالم إلى جانب "غوغل"، وقد مكنها جمعُ معلومات تفصيلية عن مستخدمي "إنستغرام" و"فيسبوك" لعرض إعلانات موجّهة، من تحقيق عشرات المليارات من الدولارات من عائدات الإعلانات سنوياً.

(أسوشييتد برس)