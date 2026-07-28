الاتحاد الأوروبي يفرض وضع علامات على محتوى الذكاء الاصطناعي

- دخلت قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، تُلزم الشركات بوضع علامات على المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي لتمييزه عن المحتوى الحقيقي، بهدف مكافحة المعلومات المضللة والتزييف العميق، مع استثناءات للأعمال الفنية والإبداعية. - تواجه الشركات غير الملتزمة غرامات مالية كبيرة، وتُمنح مهلة حتى ديسمبر للتكيف. تشمل القواعد المحتوى المهني وتستثني الأغراض الشخصية، بهدف الحفاظ على ثقة المواطنين في المحتوى. - بدأت شركات كبرى مثل "تيك توك" و"ميتا" في اعتماد علامات خاصة، لكن بعض الشركات حذرت من التعقيد التنظيمي وتأثيره على فهم المستخدمين.

دخلت، الأحد، حزمة جديدة من قواعد قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، لتُلزم الشركات بوضع علامات على المحتوى المُنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي. الهدف بسيط لكنه طموح: ضمان أن يتمكّن الأوروبيون من معرفة ما إذا كان المحتوى الذي يشاهدونه على الإنترنت حقيقياً أم مُنشأً باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويدخل قانون الاتحاد الأوروبي الشامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ على مراحل. واعتباراً من الأحد، بات يتعين على الشركات ضمان أن توضح أنظمتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات الدردشة، للمستخدمين أنها تعمل بالذكاء الاصطناعي، كما يجب وضع علامة واضحة على الصور أو النصوص التي جرى إنشاؤها باستخدام هذه التقنية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات أو التقنيات المحددة التي يمكن للشركات استخدامها لوضع علامات على المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي؟ ما هي الاستثناءات المحددة التي تم منحها للأعمال "الفنية والإبداعية والساخرة والخيالية" فيما يتعلق بوضع علامات على المحتوى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويمكن تحقيق ذلك عبر دمج علامات مائية (Watermarks) أو مؤشرات رقمية أخرى تتيح التعرف بسهولة إلى المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي. وتواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه القواعد غرامات مالية كبيرة.

وأشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أنّ "الذكاء الاصطناعي التوليدي يتيح إنتاج معلومات مضلّلة على نطاق غير مسبوق، مع إمكانية توجيهها إلى جماهير محددة ونشرها بسرعة لافتة"، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي "يجعل من الصعب بصورة متزايدة على الجميع التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المُصطنع"، موضحاً أن القواعد الأوروبية تهدف إلى "الحفاظ على قدرة المواطنين على الثقة بما يرونه ويسمعونه ويقرأونه".

ويثير ما يُعرف بـ"التزييف العميق" (Deepfake) قلقاً خاصاً لدى الاتحاد الأوروبي، ويشمل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تبدو حقيقية، لكنها تُنتج أو تُعدَّل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتسري القواعد على المحتوى المُنتج لأغراض مهنية، فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي أنها لن تشمل الأفراد الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأغراض شخصية بحتة، كما سيكون من الواجب وضع علامة على النصوص التي تهدف إلى إطلاع الجمهور على قضايا ذات اهتمام عام إذا كانت قد أُنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون إشراف تحريري بشري.

وتمنح القواعد الأنظمة الحالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مهلة حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول للتكيف مع المتطلبات الجديدة، مع استثناءات للأعمال "الفنية والإبداعية والساخرة والخيالية".

شركات التكنولوجيا تتحرك

تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات بسبب فرضه مزيداً من المتطلبات التنظيمية على الشركات، إلى جانب قواعد قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلزام وضع علامات على معظم المحتوى المنشور، مع الانتشار المتسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وتحدثت آشلي كاسوفان، من الرابطة الدولية لمحترفي الخصوصية، لوكالة فرانس برس: "سمعنا أن تطبيق هذه القواعد سيكون صعباً للغاية. لكنّنا نسمع ذلك غالباً عند فرض متطلبات الامتثال، ومع ذلك يستمر العالم في الدوران ونجد حلولاً لهذه التحديات".

وبدأت شركات التكنولوجيا الكبرى بالفعل في اعتماد علامات خاصة بها استعداداً لتطبيق القواعد الأوروبية. فعلى سبيل المثال، تفرض منصة "تيك توك" منذ عدة سنوات على صناع المحتوى وضع علامات على الصور والمقاطع الصوتية والفيديوهات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وتؤكد أن أكثر من ثلاثة مليارات قطعة محتوى تحمل بالفعل هذه العلامات بفضل أدوات الكشف والتقنيات التي تعتمدها.

وبالمثل، أطلقت "ميتا" علامة (AI Info) على منشورات "إنستغرام" و"فيسبوك" التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما وقعت "غوغل" مدونة السلوك الأوروبية الخاصة بشفافية الذكاء الاصطناعي، وأكدت أنها تعمل مع شركات مثل "إنفيديا" و"أوبن إيه آي" و"آبل" على تطوير أدوات للوسم الرقمي للمحتوى.

لكن كارين ماسين، من "غوغل"، حذرت من أن "التعقيد التنظيمي" قد يأتي بنتائج عكسية، وقد "يربك الأشخاص الذين صُممت هذه القواعد لمساعدتهم"، وأضافت: "إذا امتلأ المحتوى المنشور على الإنترنت بعلامات متعدّدة خاصة بالذكاء الاصطناعي وإفصاحات قانونية متداخلة، فسيصبح من الأصعب على المستخدمين الحصول على السياق الواضح الذي يحتاجون إليه".

(فرانس برس، العربي الجديد)