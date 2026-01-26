فتح الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تحقيقاً بحق منصة إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك

، بعد إنشاء برنامج الدردشة الآلي غروك (Grok) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، صوراً جنسيةً مزيفة لنساء وقصّر، في أحدث خطوة ضمن حملة دولية واسعة النطاق ضد هذه الأداة.

وأثار برنامج غروك غضباً عالمياً بعد الكشف عن إمكانية تحويل المستخدمين صور نساء وأطفال إلى صور جنسية باستخدام عبارات نصية بسيطة مثل "ألبسها بيكيني" أو "انزع ملابسها".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين: "لن نتسامح في أوروبا مع سلوكيات لا يمكن تصورها، مثل التعرية الرقمية للنساء والأطفال". وأضافت في بيان لوكالة فرانس برس: "الأمر بسيط، لن نسلم حق الموافقة وحماية الطفل لشركات التكنولوجيا لانتهاكه واستغلاله تجارياً"، مشيرةً إلى أن "الضرر الناجم عن الصور غير القانونية حقيقي جداً".

وقالت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، إن التحقيق "سيحدّد ما إذا كانت إكس قد أوفت بالتزاماتها القانونية" بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، المصمم لمراقبة عمالقة الإنترنت. كما أكدت أن حقوق المرأة والطفل في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تكون "أضراراً جانبية" لخدمات منصة إكس.

وأعلنت بروكسل أنها تحقق فيما إذا كانت "إكس" قد اتخذت التدابير اللازمة للحد من "المخاطر المتعلقة بنشر محتوى غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، مثل الصور الجنسية الصريحة المُعدّلة، بما في ذلك المحتوى الذي قد يرقى إلى مستوى مواد الاعتداء الجنسي على أطفال".

ووفقاً لبحث نشره، الخميس، مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة رقابية غير ربحية، أنتج برنامج غروك ما يقدر بـ3 ملايين صورة ذات طابع جنسي لنساء وأطفال خلال أيام قليلة.

(فرانس برس)