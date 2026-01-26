الاتحاد الأوروبي يدرس حظر الصور الجنسيّة المولّدة بالذكاء الاصطناعي

- يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحماية على الإنترنت من خلال تشريعات جديدة لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل "عمليات التزييف العميق" ذات الطابع الجنسي. - فرضت شركة "إكس إيه آي" قيوداً على الصور الجنسية المولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتدرس المفوضية الأوروبية حظرها وتصنيفها ضمن "المخاطر غير المقبولة". - تهدف تشريعات الاتحاد الأوروبي مثل "قانون الخدمات الرقمية" و"قانون الذكاء الاصطناعي" إلى حماية القُصَّر ومكافحة المحتوى غير القانوني، بينما تدرس فرنسا حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاماً.

في أعقاب الغضب الواسع الذي أثاره روبوت الدردشة "غروك"، وانتشار صور إباحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، بات الدفع نحو تعزيز الحماية على الإنترنت أكثر إلحاحاً داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يمتلك حزمةً من الأدوات التنظيمية القائمة، لكنها تبدو غير كافية لمنع الانتهاكات. وفي مواجهة موجة الغضب المتصاعدة إزاء استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تنتهك خصوصية الأفراد وكرامتهم، شرع التكتل في توظيف "أسلحته الثقيلة" لمحاولة لجم هذه الظاهرة.

وخلال السنوات الأخيرة، أقرّ الاتحاد الأوروبي تشريعاتٍ رائدة لتنظيم الفضاء الرقمي، غير أنّ هذه الأدوات تواجه صعوبةً في مجاراة التحديات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النهج المتساهل الذي تتبعه شركات التكنولوجيا الكبرى في التنظيم الذاتي.

وتبحث بروكسل حالياً إمكانية تصنيف "عمليات التزييف العميق" ذات الطابع الجنسي ممارسةً محظورة بموجب "قانون الذكاء الاصطناعي"، وذلك عقب الضجة التي أثارتها الصور الجنسية التي أنشأها "غروك"، روبوت الدردشة المدمج في منصة إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

الغضب بسبب "غروك"

وفي إثر موجة غضب عالمية استمرت لفترة، فرضت شركة "إكس إيه آي" التابعة لماسك قيوداً، في منتصف يناير/كانون الثاني، على الصور ذات الإيحاءات الجنسية المولّدة بالذكاء الاصطناعي عبر "غروك". وجاءت هذه الخطوة بعد انتقاداتٍ تفيد بأن الروبوت أتاح للمستخدمين استبدال ملابس النساء رقمياً بملابس سباحة، وفي بعض الحالات إنشاء صور جنسية لأطفال قُصَّر.

وبدأ تداول أولى صور "التعرية الرقمية" دون موافقة أصحابها بعد أيامٍ من إطلاق الميزة، قبل أن يشهد انتشارها زيادةً ملحوظة، لا سيما مع ليلة رأس السنة. وبحسب شبكة "سي إن إن"، استُخدم "غروك" خلال يومي 5 و6 يناير/كانون الثاني فقط لتوليد ما لا يقل عن 6,700 صورة جنسية، كان كثيرٌ منها لنساء أو قُصَّر.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، توماس رينييه، للصحافيين آنذاك: "يقدم غروك ما يُعرف بـ الوضع الحار (Spicy Mode) الذي يعرض محتوى جنسياً فاضحاً، وتتضمن بعض المخرجات صوراً ذات طابع طفولي. هذا ليس محتوى جريئاً… إنه غير قانوني ومروّع".

وأفادت المفوضية الأوروبية، الجهة الرقابية الرقمية للاتحاد الأوروبي، بأنها ستراجع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها "إكس"، محذّرةً من أنها ستبحث استخدام كامل صلاحيات "قانون الخدمات الرقمية" (Digital Services Act) إذا تبيّن أنّ هذه الإجراءات غير كافية.

وأشارت نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن الشؤون الرقمية، هينا فيركونن، أن المفوضية تدرس حظر هذا النوع من الصور الجنسية المولّدة بالذكاء الاصطناعي بشكلٍ صريح بموجب "قانون الذكاء الاصطناعي"، وتصنيفها ضمن "المخاطر غير المقبولة". وأضافت فيركونن أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ هذا الأسبوع، أنّ حظر الممارسات الضارة في مجال الذكاء الاصطناعي قد يشكل أداةً لمعالجة مسألة عمليات التزييف الجنسي غير التوافقي وإباحية الأطفال، لافتةً إلى أن "قانون الخدمات الرقمية" يخفف أيضاً من مخاطر نشر مواد جنسية عبر الإنترنت دون موافقة.

وأوضحت فيركونن، التي تشمل حقيبة منصبها السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، أنّ المفوضية أرسلت إلى "إكس" طلباً للحصول على معلومات بشأن "غروك"، في إطار التحقيق الجاري بموجب "قانون الخدمات الرقمية". وطلبت المفوضية من المنصة الحفاظ على جميع الوثائق الداخلية والبيانات ذات الصلة حتى نهاية العام، وتابعت فيركونن: "نفحص الآن مدى احتمال انتهاك إكس لقانون الخدمات الرقمية، ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية إذا أظهرت الأدلة ذلك".

وكانت المفوضية قد عززت الضغوط على "إكس" في وقتٍ سابق، وفرضت عليها غرامةً بقيمة 120 مليون يورو (141 مليون دولار)، مطلع ديسمبر/كانون الأول، بسبب انتهاكات تتعلق بالشفافية. كما أكد الاتحاد الأوروبي عزمه تطبيق قواعد التكتل رغم مخاطر ردات الفعل من الإدارة الأميركية.

وصرح رينييه في ذروة الفضيحة مطلع يناير/كانون الثاني، قائلاً: "قانون الخدمات الرقمية في أوروبا واضح للغاية. على جميع المنصات ترتيب أوضاعها الداخلية، لأن ما يتم إنتاجه هنا غير مقبول، والامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي ليس خياراً بل التزام". ودعا نحو 50 نائباً في البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، المفوضية إلى حظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنشاء صور عارية داخل الاتحاد الأوروبي.

لا غنى عن "إكس"

ورغم الانتقادات الموجّهة إلى "إكس"، يواصل معظم كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي النشر على المنصة بدلاً من البدائل الأوروبية، وفق بحثٍ أجرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولا تملك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ومسؤولون كبار آخرون حساباتٍ رسمية على منصة ماستودون (Mastodon)، البديل الألماني لـ"إكس"، فيما فتحت فيركونن حساباً رسمياً عليها هذا الشهر. كما ينشط ساسة أوروبيون رفيعو المستوى على منصة بلو سكاي (Bluesky)، الأميركية التي تشهد انتشاراً متزايداً. وتبرر المفوضية استمرار استخدام منصة إكس بانتشارها الواسع، إذ يضم "ماستودون" نحو 750 ألف مستخدم شهرياً، مقابل 100 مليون مستخدم لمنصة "إكس"، بحسب أرقام الشركتين.

الطريق القانوني الطويل

كانت رحلة الاتحاد الأوروبي نحو حماية القُصَّر على الإنترنت طويلةً ومعقدة، بسبب تضارب اعتبارات الخصوصية والأعمال والحماية، وتتقاطع عدة تشريعات في هذا السياق.

ففي عام 2022، اقترحت المفوضية الأوروبية تشريعاً يُلزم المنصات برصد صور ومقاطع إساءة الأطفال (مواد الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت) والإبلاغ عنها، إضافةً إلى محاولات المتحرشين التواصل مع القُصَّر. وأثارت الخطة، المعروفة باسم "مراقبة الدردشة" (Chat Control)، جدلاً حاداً حول الخصوصية داخل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، ودفع ذلك إلى اتهاماتٍ بفرض مراقبة جماعية واسعة النطاق. ومن المتوقع التفاوض على الصيغة النهائية للتشريع خلال الشهور المقبلة لتحقيق توازن بين نهج البرلمان الأوروبي الداعم للخصوصية ورغبة الدول الأعضاء في صلاحياتٍ أوسع للرصد الطوعي. ومع تمديد الإجراءات المؤقتة للرصد الطوعي حتى إبريل/نيسان لتجنب فراغٍ قانوني، شدد النواب على ضرورة التوصل إلى حلٍ مستدام.

وفي موازاة ذلك، دخل "قانون الخدمات الرقمية" حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بهدف جعل الفضاء الإلكتروني أكثر أماناً عبر إلزام المنصات بمكافحة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، وتعزيز الشفافية. وبموجب هذا القانون، يمكن للاتحاد الأوروبي فرض غراماتٍ ضخمة، وإجراءاتٍ تشغيلية فورية، بل وتعليق الخدمات مؤقتاً بوصفها ملاذاً أخيراً. وتُفرض الغرامات عند وقوع انتهاكٍ للالتزامات، أو عدم الامتثال للتدابير المؤقتة، أو الإخلال بالتعهدات.

كما اعتمد الاتحاد الأوروبي "قانون الذكاء الاصطناعي" عام 2024، وهو يُعد أول إطارٍ قانوني شامل في العالم ينظم الذكاء الاصطناعي. ويقوم على نظامٍ لتقييم المخاطر بهدف ضمان أمان التقنيات وموثوقيتها واحترامها للحقوق الأساسية، مع تشجيع الابتكار. ويحظر القانون ممارساتٍ غير مقبولة مثل "التصنيف الاجتماعي"، ويضع قواعد للتطبيقات ذات المخاطر المرتفعة كالبنى التحتية الحيوية والتوظيف، كما يفرض قيوداً على الاستخدامات التلاعبية مثل عمليات التزييف العميق التي تستهدف الأطفال.

وعلى صعيدٍ آخر، تجرب فرنسا، التي تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاماً، تطبيقاً للتحقق من السن طوّرته المفوضية الأوروبية منذ عدة شهور. ويُعد ذلك أحد الأساليب المتعددة للتحقق من أعمار مستخدمي الإنترنت، وهي مسألة تشكل صداعاً لشركات التكنولوجيا وللسلطات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، فيما تتابع عدة دول تجربة أستراليا التي أقرت حظراً مماثلاً العام الماضي.

وتواجه الجهود الأوروبية المتعددة لحماية المواطنين على الإنترنت، بمختلف أعمارهم، تحدياتٍ عملية عديدة، تشمل صعوبات الإنفاذ، والتضخيم الخوارزمي للأضرار، وتفاوت التطبيق بين الدول الأعضاء، والجدل المستمر حول التوازن بين الأمن والخصوصية.

