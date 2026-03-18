الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر تطبيقات التعرية عبر الذكاء الاصطناعي

- وافقت لجنة برلمانية في الاتحاد الأوروبي على حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تولّد صوراً جنسية مزيّفة، بعد غضب عالمي أثاره روبوت غروك بسبب إنتاجه صوراً عارية لنساء وأطفال. - يُعتبر القرار انتصاراً كبيراً للنساء والأطفال في أوروبا، حيث يهدف إلى القضاء على "تطبيقات التعرية" غير الرضائية التي تسبب الألم والانتهاك. - ينتظر القرار مصادقة البرلمان الأوروبي في مارس المقبل، ولن يصبح قانوناً إلا بعد مفاوضات بين البرلمان والدول الأعضاء حول النص النهائي.

وافقت لجنة برلمانية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تولّد صوراً جنسيةً مزيّفة، وذلك بعد أن أثار روبوت غروك المملوك لشركة إكس إيه آي غضباً عالمياً، مطلع العام الحالي، بسبب إنتاجه ونشره صوراً عاريةً لنساء وأطفال، بحسب وكالة فرانس برس.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أيّدت الأسبوع الماضي هذا الحظر الذي يستهدف ما يُعرف باسم "تطبيقات التعرية"، وذلك ضمن مجموعة مقترحات تهدف إلى تعديل قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

واعتبرت النائبة عن مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، كيم فان سبارينتاك، القرار بأنّه "انتصار كبير، وخصوصاً للنساء والأطفال في أوروبا". وأضافت: "استيقظ الكثيرون يوماً ليجدوا صوراً عارية لهم، وهو ما أشعرهم بالانتهاك والترهيب والمطاردة". بدوره، قال النائب مايكل مكنامارا المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي إن الحظر يهدف إلى القضاء على "تطبيقات التعرية غير الرضائية التي تسبّب الكثير من الألم".

وفتحت موافقة المشرعين في لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي على الحظر، الأربعاء، الباب أمام مصادقة البرلمان الأوروبي كاملاً على القرار في 26 مارس/ آذار المقبل. ولن يصير الحظر قانوناً إلّا بعد المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على نصّه النهائي، بما في ذلك التعديلات على دليل قواعد الذكاء الاصطناعي، بحسب "فرانس برس".

وكانت أداة غروك قد أثارت انتقادات واسعة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن أنتجت ملايين الصور الجنسية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لنساء وأطفال حول العالم مع نشرها على منصة إكس استجابةً لطلبات المستخدمين.

وعلى الرغم من أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك اتخذت بعدها سلسلة من الإجراءات لإيقاف هذه العمليات، وأعلنت تبنّي سياسة "صفر تسامح" مع الصور الجنسية المزيّفة، إلّا أن ذلك لم ينقذها من مواجهة سلسلة من الدعاوى والتحقيقات التنظيمية في أكثر من دولة حول العالم، بما في ذلك في دولة أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا. كذلك، أطلقت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة المنوطة بالرقابة الرقمية في الاتحاد، تحقيقاً حول "غروك" وإنتاجه للصور العارية، بموجب القواعد الأوروبية الخاصة بالمحتوى عبر الإنترنت.