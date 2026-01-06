الإيرانيون يشتكون من تردّي الإنترنت مع استمرار الاحتجاجات

- يعاني الإيرانيون من تدهور جودة الإنترنت، مما يؤثر على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تليغرام"، حيث تتفاوت جودة الاتصال حسب الموقع الجغرافي وتوقيت الاستخدام، مما يضطر المستخدمين لتغيير الإعدادات واستخدام أدوات متعددة. - يواجه سائقو "سناب" صعوبات بسبب ضعف الإنترنت وتعطل GPS، مما يؤدي إلى تأخير وزيادة استهلاك الوقود وتراجع الدخل، مع اختلاف حدة المشكلات بين المناطق. - يشير الخبراء إلى أن إدارة الشبكة في إيران أمنية، حيث يتم التحكم في الضغط على الإنترنت لتفادي القطع الكامل، مع انخفاضات في الترافيك وتضرر خدمات HTTP وHTTPS.

يشكو مواطنون إيرانيون من تدهور ملحوظ في جودة الإنترنت خلال الأيام الأخيرة مع استمرار الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية، وسط اختلالات متقطعة وبطيئة أثّرت بشكل مباشر على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "تليغرام"، الذي بات الوصول إليه غير مستقر.

ويقول علي رضا المقيم في وسط طهران، لـ"العربي الجديد"، إن تجربة الإنترنت باتت "غير قابلة للتنبؤ"، موضحاً أن الاتصال قد يعمل لفترة قصيرة ثم ينقطع دون إنذار. ويشير إلى أن "تليغرام"، رغم عدم قطعه رسمياً، يعاني من بطء شديد في تحميل الرسائل والوسائط وخاصة الصور والفيديوهات، مضيفاً أن إرسال رسالة صوتية أو ملف صغير قد يستغرق دقائق طويلة أو يفشل تماماً. ويرى أن المشكلة لم تعد مرتبطة بالحجب فقط، بل بانعدام الاستقرار حتى في الاتصال الأساسي.

أما شهين دخت التي تعمل موظفة عن بُعد من مدينة كرج، فتؤكد لـ"العربي الجديد" أن الوصول إلى "تليغرام" بات يعتمد على الموقع الجغرافي وتوقيت الاستخدام. وتقول إن بعض ساعات النهار تشهد تحسناً نسبياً، بينما يصبح التطبيق شبه غير قابل للاستخدام مساءً. وتشير إلى أن شبكات كسر الحجب تتعطل أيضاً، ما يضطر المستخدم إلى تغيير الإعدادات باستمرار أو استخدام أكثر من أداة للوصول إلى خدمة واحدة، وهو ما جعل العمل اليومي أكثر إرهاقاً وأقل إنتاجية.

بينما يصف فريد من شيراز التي شهدت تجمعات احتجاجية خلال الأيام الماضية، في حديثه مع "العربي الجديد"، الوضع الحالي بالقول إن "الإنترنت موجود شكلياً فقط"، موضحاً أن الاتصال متاح، لكن لا يمكن الاعتماد عليه في التعلّم أو التواصل المستمر. ويضيف أن خدمات الرسائل قد تعمل، لكن المكالمات الصوتية والفيديو على "تليغرام" غالباً ما تفشل بسبب ضعف السرعة وعدم ثبات الاتصال.

مشكلات للسائقين

كذلك، يعاني سائقو تطبيق سناب الإلكتروني من مشكلات متزايدة نتيجة ضعف الإنترنت وتعطّل متكرر في نظام تحديد المواقع (GPS)، ما يعيق وصولهم الدقيق إلى عناوين الزبائن. وأفاد السائق أحمد أسعدياني لـ"العربي الجديد" بأن الخرائط كثيراً ما تُظهر مواقع خاطئة أو تتأخر في التحميل، الأمر الذي يضطر السائقين إلى التواصل الهاتفي المتكرر مع الزبائن أو تغيير المسارات عدة مرات.

وتؤدي هذه الاختلالات إلى إطالة زمن الرحلات، وزيادة استهلاك الوقود، وإلغاء عدد من الطلبات، إضافةً إلى تراجع دخل السائقين وتضرّر تقييمهم داخل التطبيق، رغم أن الخلل تقني وخارج عن إرادتهم. وبحسب السائق، تختلف حدّة المشكلات من منطقة إلى أخرى ومن وقت لآخر، ما يعكس حالة عدم استقرار عام في خدمات الإنترنت والملاحة.

ويقول الخبير في شؤون الإنترنت محمد جواد متبحّري، لـ"العربي الجديد"، إن الإنترنت في إيران خلال الأيام الأخيرة لم يشهد قطعاً شاملاً، بل دخل في حالة عدم استقرار واختلالات مُدارة ومتحكَّم بها.

ويوضح أن الخدمة ما تزال متاحة في معظم المناطق، إلّا أن المستخدمين يواجهون تراجعاً حاداً في الجودة والاستقرار، يتمثل في البطء، والتذبذب، والانقطاعات المؤقتة، إضافةً إلى فوارق واضحة بين المناطق داخل المدينة الواحدة أو بين المحافظات.

ويشير إلى أن نمط هذه الاختلالات غير موحّد ولا شامل، إذ قد يواجه مستخدمون في منطقة معينة صعوبة في فتح تطبيقات المراسلة، بينما تكون الخدمة أكثر قابلية للاستخدام في مناطق قريبة، ما يدلّ على تعطيل مناطقي ونقطي وليس قطعاً وطنياً عاماً بقرار واحد.

"إدارة أمنية" لشبكة الإنترنت

ويلفت الخبير إلى أن ما يجري أقرب إلى إدارة أمنية للشبكة منه إلى خلل تقني عارض، مشيراً إلى أن مستوى الضغط على الإنترنت يبدو قابلاً للتعديل وفقاً للظروف، مضيفاً أن السياسة المتّبعة في السنوات الأخيرة تقوم على تفادي القطع الكامل بسبب كلفته الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة، واستبداله بأساليب اختلال مُدار، سواء على مستوى المناطق أو البروتوكولات.

وفيما يتعلق بتراجع حركة الإنترنت، يوضح متبحري لـ"العربي الجديد" أن الأمر لا يرتبط حصراً بتقييد خدمات في بي إن، بل تسهم فيه عوامل أخرى، من بينها اضطرابات المسارات الدولية، وإدارة عرض النطاق لدى بعض مزوّدي الخدمة، وتغيّر سلوك المستخدمين. ومع ذلك، تبقى مشكلة أدوات كسر الحجب أكثر حضوراً في تجربة المستخدمين اليومية.

ويبيّن أن الوصول إلى شبكات في بي إن بات متذبذباً ومرهقاً، إذ يضطر كثير من المستخدمين لاستخدام عدة أدوات وتغيير الإعدادات بشكل متكرّر، مؤكداً أن بعض البروتوكولات تُحجب بسرعة لسهولة رصدها، في حين تبقى أدوات أخرى تحاكي حركة الويب العادية قابلة للاستخدام بشكل متقطّع نظراً لارتفاع كلفة تعطيلها.

ويختم متبحري بالقول إن الإنترنت في إيران لم يُقطع، لكنه لم يعد موثوقاً، مضيفاً أن النتيجة واحدة بالنسبة للمواطنين، إذ تتأثر الاتصالات اليومية، والأعمال التجارية الرقمية، وخدمات النقل عبر التطبيقات، والنشاط الاقتصادي عموماً.

وبحسب صحيفة الشرق الإيرانية الإصلاحية، تُظهر بيانات منصات مراقبة الشبكة مثل "كلاودفلير رادار" و"أوني" أن الإنترنت في إيران لم ينقطع كلياً خلال الأسبوع الماضي، لكن جودته واستقراره تراجعا بشكل ملموس. وتشير البيانات إلى انخفاضات متكررة في حجم الترافيك بنسبة تتراوح بين 20 و30% في فترات محددة، مع تضرر ملحوظ في خدمات HTTP وHTTPS، ما انعكس مباشرة على تصفح الويب، والتطبيقات، والخدمات السحابية.

وتنقل "شرق" عن خبراء أن ما يجري ليس خللاً فنياً عابراً، بل تحول في سياسة إدارة الإنترنت، من القطع الكلي إلى تعطيلات موضعية وبروتوكولية تُضبط وفق مستوى التوتر الأمني. كما تلفت إلى أن البنية التحتية للحجب قادرة تقنياً على تعطيل معظم البروتوكولات، لكن كلفة القطع الشامل اجتماعياً واقتصادياً دفعت إلى اعتماد نموذج "الضغط المتدرّج".