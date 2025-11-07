الإنسان الحديث والنياندرتالي: قصة تزاوجٍ غيّرت تاريخ الجينات

- تشير الدراسات الحديثة إلى أن الإنسان الحديث يحمل بين 1 و4% من الحمض النووي لإنسان نياندرتال، مما يغير فهمنا لأصولنا البشرية، كما أثبت العالم السويدي سفانتي بابو. - حدث تزاوج بين الإنسان العاقل وإنسان نياندرتال قبل 60 ألف سنة، مما أدى إلى انتقال جينات منحت أسلافنا ميزة تطورية للتكيف مع بيئات أوروبا الباردة، رغم زيادة احتمالات الإصابة بالحساسية أو الربو. - تؤثر الجينات النياندرتالية على المناعة والنوم والمزاج والقدرات الإدراكية، مما يبرز أن إنسان نياندرتال لم ينقرض تماماً بل يعيش فينا.

إلى أي مدى ما زال إنسان نياندرتال يعيش فينا؟ رغم مرور عشرات آلاف السنين على اختفائه، تكشف الدراسات العلمية الحديثة أن الإنسان الحديث لا يزال يحمل في خلاياه أثراً وراثياً من ذلك السلف القديم الذي لم ينقرض تماماً كما نعتقد، بل تسلّل إلى جيناتنا عبر قصة تزاوج وتطوّر غيّرت مسار التاريخ البشري.

يقول الباحث السويدي نيكلاس بريندبورغ، في مقابلة مع برنامج هيئة الإذاعة الدنماركية تحت عنوان "البحث عن حياة أبدية"، إن كثيراً من البشر اليوم يحملون بين 1 و4% من الحمض النووي لإنسان نياندرتال الذي عاش في أوروبا والشرق الأوسط قبل نحو 40 ألف سنة، مضيفاً أن هذا المكوّن الجيني ما زال حاضراً لدى معظم سكان أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا.

وأكّدت دراسات متطابقة هذا الاكتشاف الذي منح العالم السويدي سفانتي بابو جائزة نوبل في الطب لعام 2022، بعد إثباته أن البشر المعاصرين يحتفظون فعلاً بجينات من النياندرتالي. ويشير بريندبورغ، مؤلف كتابي "قنديل البحر يشيخ عكسياً" و"الحيوانات المألوفة"، إلى أن تحليله الجيني الشخصي كشف أن نحو 1.8% من جينومه يعود إلى البشر القدماء.

قبل نحو 60 ألف سنة، خرج الإنسان العاقل من أفريقيا والتقى في الشرق الأوسط بإنسان نياندرتال، فحدث تزاوج بين النوعين المختلفين بيولوجياً. ومن خلال هذا اللقاء، انتقلت جينات النياندرتالي إلى أحفاد الإنسان الحديث الذين يعيشون اليوم في مختلف القارات. ويرى بريندبورغ أن هذا الاكتشاف العلمي غيّر الطريقة التي نفهم بها أصولنا، موضحاً أن بعض جينات المناعة والصحة التي نحملها اليوم مصدرها النياندرتالي، ومنحت أسلافنا ميزة تطورية للتكيّف مع بيئات أوروبا الباردة والغريبة.

شهد التاريخ البشري تنوعاً هائلاً في الأنواع: فقد عاش الإنسان المنتصب (Homo erectus) في أفريقيا وآسيا منذ نحو 1.9 مليون سنة، وكان أول من استخدم النار وصنع أدوات متقدمة، قبل ظهور النياندرتالي (Homo neanderthalensis) في أوروبا وغرب آسيا قبل 400 ألف سنة، بدماغ كبير وبنية قوية. أما الإنسان الماهر (Homo habilis) فكان أقدم أسلافنا المعروفين، عاش قبل أكثر من مليوني سنة مستخدماً أدوات حجرية بدائية. كما ظهر في آسيا إنسان دينيسوفا الذي اختلط بالإنسان الحديث أيضاً، وتبيّن أن سكان آسيا وأوقيانوسيا يحملون نحو 5% من حمضه النووي.

ورث الإنسان الحديث من النياندرتال جينات ساعدت أسلافه على مقاومة الفيروسات والبكتيريا الجديدة في بيئات أوروبا وآسيا، لكنها قد تحمل اليوم آثاراً جانبية غير مرغوبة. فهذه الجينات التي كانت دروعاً ضد العدوى القديمة قد تزيد احتمال الإصابة بالحساسية أو الربو في العصر الحديث. يقول بريندبورغ: "ما أنقذ أسلافنا من المرض قد يجعل بعضنا يعاني من حساسية الغبار أو الربيع اليوم".

وتكشف الأبحاث أن النياندرتاليين كانوا على الأرجح أشخاصاً صباحيين، بخلاف الإنسان الحديث الأكثر نشاطاً في المساء، ما يفسر ميل بعضنا للاستيقاظ المبكر. ويعلّق بريندبورغ قائلاً: "كثيرون يظنون أن الاستيقاظ المبكر عادة مكتسبة، لكن الجينات تظهر أن علم الأحياء هو من يتحكم فينا أحياناً".

لا تتوقف آثار الجينات النياندرتالية عند المناعة أو النوم، بل تمتد إلى المزاج والقدرات الإدراكية وحتى لون الشعر والبشرة. ومع تطوّر تقنيات التحليل الجيني، بات العلماء يدركون أن النياندرتالي لم يكن الكائن البدائي كما صُوّر في الرسوم القديمة، بل قريباً جداً من الإنسان الحديث في الشكل والسلوك.

انقرض إنسان نياندرتال قبل نحو 40 ألف سنة، على الأرجح بسبب تغيّر المناخ وقلة التنوع الجيني وربما المنافسة مع الإنسان الحديث. وتشير الأدلة إلى أنه عانى من زواج الأقارب وضعف القدرة على التكيّف. ومع ذلك، فإن قصته لم تنتهِ تماماً. يقول بريندبورغ: "ربما انقرض إنسان نياندرتال جسدياً، لكنه يعيش فينا بطريقة خفية، في كل خلية من خلايانا تقريباً".