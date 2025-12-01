"الإنترنت الأبيض"... طبقية إلكترونية في إيران

أثار التحديث الأخير في منصة "إكس"، الذي يُظهر موقع المستخدم وطريقة دخوله إلى حسابه، جدلاً واسعاً في إيران. ولم يكن مصدر الجدل التحديث بحد ذاته، بل ما كشفه من طريقة وصول بعض المناصرين لسياسة الحجب إلى شبكة الإنترنت من دون أي قيود، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة تتعلق بوجود تمييز في توزيع خدمة الإنترنت. وعلى أثر ذلك، تداولت وسائل إعلام إيرانية قائمة تضم أسماء قيل إنها تتمتع بما يُعرف بـ"الإنترنت الأبيض"، وهو اتصال غير خاضع للحجب.

وتضم هذه القائمة عدداً من الصحافيين المحافظين والإصلاحيين وأعضاء البرلمان وشخصيات من التيار المحافظ المعروفين بدعمهم سياسة حجب الإنترنت والمنصات الأجنبية. وقد أثارت هذه القضية خلال الأيام الأخيرة موجة واسعة من النقاش داخل الأوساط الإعلامية والسياسية، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى موضوع خلافي بارز. وبدأت المسألة إثر تحديث تقني في منصة "إكس"، يتيح عرض موقع اتصال كل مستخدم بواسطة خاصية تُظهر مكان تفعيل الحساب.

غير أن جوهر الخلاف يعود إلى الغضب المستمر من مبدأ الحجب في إيران، الذي ظل رفعه مطلباً عاماً خلال السنوات الماضية. وما زاد من حدة النقاش أن بعض المدافعين عن الحجب أنفسهم يستخدمون إنترنت غير مفلتر، ما دفع البعض لاعتبار ذلك شكلاً من أشكال التمييز، ومنح امتيازات خاصة لفئات محددة.

وبحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فإن بطاقة الاتصال غير المفلترة، المعروفة بـ"البطاقة البيضاء"، لا تخضع لأي قيود أو حجب، ويمكن للجهاز المرتبط بها الوصول الكامل إلى جميع خدمات المشغّل، من دون أن تؤثر فيه سياسات الحجب. وتُمنح هذه البطاقات لفئات معينة، معظمهم من المسؤولين والسياسيين. ومنذ أوائل العقد الماضي طُرحت فكرة توفير إنترنت غير مفلتر لأساتذة الجامعات والصحافيين والأطباء، وقد أكد بعضهم خلال السنوات الماضية حصولهم على هذا النوع من الاتصال.

كما طُرح العام الماضي مقترح منح بطاقة غير مفلترة للسياح والزوار الأجانب، لتمكينهم من استخدام واتساب وتليغرام وإنستغرام بلا قيود. وإلى جانب السياح، يحصل عليها تقنيون وعاملون يحتاجون إلى وصول غير محدود، إضافة إلى بعض الناشطين السياسيين والإعلاميين.

وتضم الأسماء المتداولة شخصيات محافظة مثل النائبين البرلمانيين حميد رسائي وأمير حسين ثابتي، ومن الشخصيات الإصلاحية الصحافي والناشط السياسي عباس عبدي، والناشط عماد الدين باقي، ورئيس مجلس الإعلام الحكومي إلياس حضرتي.

ونفى حميد رسائي استخدامه في مناظرة لـ"الخط الأبيض"، مؤكداً أن وجوده على منصة "إكس" لا يعني تمتّعه بهذه الخدمة، وأنه يستخدم عند الضرورة برامج كسر الحجب المجانية، مشيراً إلى أن جزءاً من نشاط حساباته يديره فريقه الإعلامي. وقال إن حصول المسؤولين والصحافيين وبعض الأجهزة الأمنية على اتصال أوسع يعد أداة عمل وليس امتيازاً شخصياً.

أما عماد الدين باقي فقال إنه لم يكن على علم بوجود "خط أبيض"، وإن ما مُنح له كان "خطاً رمادياً" لا يفتح كثيراً من المواقع، ومن بينها موقعه الشخصي، ما اضطره لاستخدام برامج كسر الحجب. وطالب بإلغاء هذه الخدمة عنه، مؤكداً أن الحجب يجب أن يُرفع عن الجميع، أو أن يُسحب هذا الوصول منه أيضاً.

كما وُجهت انتقادات إلى بعض الشخصيات التي خرجت مؤخراً للدفاع عن استخدام هذا النوع من الوصول أو لتبريره.

ومنذ دخول الإنترنت إلى إيران قبل أكثر من ثلاثة عقود، ظل موضوع الوصول غير المقيّد قضية خلافية، وازدادت حدّتها بعد حجب المنصات الاجتماعية الأجنبية في السنوات الأخيرة. واشتدت هذه السياسة عقب احتجاجات أواخر عام 2022. وفي أجواء الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أكثر من عام، وعد مسعود بزشكيان برفع الحجب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 رفعت السلطات الإيرانية الحجب عن واتساب وخدمة "غوغل بلاي" بقرار من المجلس الأعلى للعالم الافتراضي، المكلّف بإدارة الإنترنت.

ويتعرّض الرئيس الإيراني الإصلاحي، مسعود بزشكيان، لانتقادات متواصلة لعدم تنفيذ وعوده الانتخابية برفع الحجب عن جميع شبكات التواصل الاجتماعي حتى الآن، مثل تليغرام وإنستغرام و"إكس"، وذلك رغم مرور عام على توليه الرئاسة.

ومطلع الشهر الجاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن بدء مفاوضات بين وزارة الاتصالات وتطبيق تليغرام لتحديد شروط رفع الحجب، استناداً إلى قرار من المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، غير أن هذه المفاوضات لم تنجح.

وذكرت وكالة "مهر" المحافظة أن الفريق المفاوض أبلغ شركة تليغرام بالشروط المطلوبة، ومنها تقييد المحتوى التحريضي ذي الطابع القومي أو العرقي، وحذف المحتوى بناء على شكاوى المستخدمين، والتعاون مع الجهاز القضائي، وحظر مروّجي المحتوى الإرهابي، أو المهدد للأمن القومي، والتعهّد بعدم تسليم بيانات المستخدمين لأي جهاز استخباري أجنبي.

وقال علي قلهكي، الناشط الإعلامي المقرب من المحافظين، في منشور على منصة "إكس"، إن خمسين ألف بطاقة بيضاء مستخدمة حالياً، وإن عدداً كبيراً من مستعمليها من المسؤولين. ويرى أن سهولة وصول المسؤولين إلى الإنترنت جعلت مسألة رفع الحجب غير ذات أولوية لديهم.

وأضاف أن بطاقات الإنترنت غير المفلترة ظهرت في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني (2013 ـ 2021)، وأنها دخلت المجال الإعلامي بعد احتجاجات عامي 2017 و2019، وكان عددها حينها نحو 1200 بطاقة، لكن هذا العدد تضاعف عشرات المرات حتى مايو/أيار الماضي.

وفي السياق نفسه، ذكر موقع "زوميت"، المتخصص بالتكنولوجيا، أن الطلب على "تبييض البطاقات" ارتفع بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على إيران في يونيو/حزيران الماضي، وأن عددها بلغ نحو خمسين ألف بطاقة، بعدما كان أقل من ثلاثة آلاف قبل الحرب. وأوضح أن انقطاع الإنترنت خلال فترة المواجهة تسبب في زيادة هذا الامتياز بما يقارب ستة عشر ضعفاً.

وفيما يتصاعد في إيران خلال هذه الأيام الجدل حول ما بات يُعرف بـ"الإنترنت الأبيض"، فإن موضوع "الإنترنت الطبقي" كان قد أثار قبل أشهر قليلة جدلاً مشابهاً. وقد طُرح هذا الموضوع عقب الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في 24 يوليو/تموز الماضي، حيث صادق على اللائحة التنفيذية للجنة "تسهيل نشاط الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي"، التي تنص على منح بعض الشركات الرقمية امتيازات تتيح لها الوصول إلى الإنترنت غير الخاضع للحجب.

وبحسب المادة الأولى من هذه اللائحة، فإن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو منع التدخلات غير القانونية، ودعم حقوق العاملين في القطاع الرقمي، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة لأصحاب الأعمال. حينها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن ما يسمى "الإنترنت الطبقي" غير مطروح، مؤكدة أن توجّه الحكومة يقوم على ضمان الوصول الحر إلى الإنترنت، لكنها أضافت أنه في الحالات الاستثنائية ينبغي توفير إمكانات خاصة لمن تقتضي أعمالهم حاجة مهنية محددة.

غير أن هذه الخطوة أثارت حينها موجة غضب بين المستخدمين الإيرانيين، فقد امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بانتقادات اعتبرت هذا الإجراء تمييزياً وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين. وفي مواجهة الاعتراضات، أصدر مجلس الإعلام الحكومي بياناً رسمياً أكد فيه أن "لجنة تسهيل أعمال الشركات الرقمية لا علاقة لها بما يسمى الإنترنت الطبقي"، وأن الحكومة تعارض بوضوح أي صيغة من صيغ هذا النوع من الوصول.

قال الخبير التقني الإيراني، محمد جواد متبحري، لـ"العربي الجديد" إن ما يُعرف بـ"الإنترنت الأبيض" ليس موضوعاً جديداً في البلاد، إذ إن خدمة الإنترنت غير المقيّدة متاحة منذ سنوات لعدد من الشخصيات الحكومية، بما يشمل مسؤولين ونواباً في البرلمان وبعض الصحافيين المقرّبين من السلطة، إضافة إلى ناشطين سياسيين على صلة بها، وهؤلاء يتمتعون جميعاً بهذا النوع من الوصول المفتوح منذ فترة طويلة.

وأضاف أن المفارقة تكمن في أن شريحة من الذين يحصلون على هذا الإنترنت الحر هم أنفسهم من أشدّ المعارضين لرفع الحجب عن الإنترنت، قائلاً إن المسؤولين عندما ينشرون تدوينات عبر "إكس"، فإن الجمهور لا يستطيع مشاهدتها إلا عبر برامج كسر الحجب، أي عليهم تجاوز الحجب الذي فرضته السلطات نفسها، كي يتمكنوا من الاطلاع على رسائل أولئك المسؤولين.

وتابع متبحري أن المسألة ازدادت وضوحاً حينما أضافت "إكس" خاصية تُظهر الموقع الجغرافي للحساب الذي ينشر التغريدة، إذ تبيّن حينها أن بعض الأشخاص ممن يعلنون أنهم لا يملكون "خطاً أبيض"، أو يستخدمون برامج كسر الحجب، كانوا في الحقيقة يستخدمون الإنترنت المفتوح داخل إيران، وأن بيانات مواقعهم أكدت وجودهم داخل البلاد. وأوضح أن ذلك أدى إلى كشف استفادتهم من "الإنترنت الأبيض"، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في أوساط المستخدمين الذين تساءلوا عن سبب تمتّع المدافعين عن سياسة الحجب بامتيازات لا يحصل عليها المواطنون.

وعن إمكان إلغاء هذا الامتياز، قال متبحري إن الضغط النفسي والاجتماعي المتزايد قد يدفع الحكومة إلى التفكير في تعديلات ضمن هذا النظام، إلا أنه يستبعد إلغاء "الخط الأبيض" بالكامل، مرجحاً أن تطرأ تغييرات على نطاقه، كقطع الوصول عن بعض الأفراد ومنحه لآخرين، مشيراً إلى أن أقصى ما قد يحدث هو إعادة تصنيف المستفيدين من هذا الامتياز، لا إنهاؤه كلياً.

وأوضح متبحري في حديثه مع "العربي الجديد" أن منح البعض خدمة "الإنترنت الأبيض" قد يكون مرده رغبة الحكومة في تجنّب المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام برامج الـVPN والوسائط المختلفة للوصول إلى المواقع والشبكات المحجوبة، إذ إن الاعتماد على هذه الأدوات يعرّض أمن الهاتف وبيانات المستخدم لاحتمالات الاختراق أو إساءة الاستخدام.

وبحسب متبحري، فإن بعض الصحافيين والشخصيات يدفعون رسوماً مقابل الحصول على هذا الامتياز، لكنه أشار إلى مفارقة أخرى هي أن حماية أمن المعلومات ينبغي أن تشمل المواطنين أيضاً، وليس الصحافيين المقرّبين من السلطات والناشطين السياسيين والمسؤولين فقط.

من جهة أخرى، قال مسؤول الاتصال والإعلام في مكتب رئيس الجمهورية، مهدي طباطبائي، في تغريدة على "إكس"، السبت الماضي، إن مشكلة رفع الحجب ستُحلّ إذا اقتنع الرافضون لرفع الحجب بأن الرئيس مسعود بزشكيان لا يسعى من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق مكاسب انتخابية. وأضاف طباطبائي أن رفع الحجب ومنح المواطنين وصولاً أوسع إلى المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي ليس مجرد تنفيذ لوعد انتخابي، بل هو "جهد صادق لإحقاق حق اجتماعي".

