الإنتاج الكوميدي في رمضان: محاولة أخرى

- شهدت الدراما اللبنانية والسورية تراجعًا في الإنتاج الكوميدي بسبب نقص النصوص المناسبة، مما أدى إلى محاولات خجولة لإعادة بناء الكوميديا الاجتماعية دون تحقيق النجاح المطلوب. - يشهد موسم الدراما الرمضاني المقبل في بيروت زخمًا في المشاريع المشتركة، مع لقاءات جديدة بين ممثلين لبنانيين وسوريين، مثل تيم حسن ونور علي، وسيرين عبد النور ومحمد الأحمد، ونادين نسيب نجيم وظافر العابدين. - مسلسل "لوبي الغرام" يجمع باميلا الكيك ومعتصم النهار في تجربة كوميدية جديدة، من إنتاج "إيغل فيلمز"، مع توقعات بنجاحه بفضل النصوص المحكمة والإمكانات الكبيرة المخصصة له.

ابتعد المنتج اللبناني في السنوات الأخيرة عن الإنتاج الكوميدي، والسبب الوحيد لذلك هو غياب النصوص الكفيلة بإنجاح التجربة. هكذا، افتقرت الدراما المشتركة طويلاً إلى المسلسلات الكوميدية، وحتى الدراما السورية نفسها ابتعدت في الأعوام الأخيرة عن هذا العالم، رغم الحضور اللافت للكتّاب السوريين في الدراما المشتركة. تجارب خجولة حاول المنتجون في لبنان وسورية من خلالها إعادة بناء الكوميديا الاجتماعية، لكنها لم تحقق المبتغى، وظل التباعد قائماً بين المشاهد وهذا النوع من الدراما.

تشهد بيروت حالياً "زحمة" في موسم الدراما الرمضاني المقبل، إذ تتكاثر المشاريع المشتركة التي تتنافس على البطولات الثنائية، في لقاءات جديدة تجمع الممثلين اللبنانيين والسوريين: تيم حسن ونور علي في مولانا، سيرين عبد النور ومحمد الأحمد في موج عالي، نادين نسيب نجيم وظافر العابدين في ممكن، كاريس بشار وقصي خولي في خمسة أرواح، إلى جانب مسلسل اجتماعي كوميدي جديد يجمع للمرة الأولى باميلا الكيك ومعتصم النهار.

يحمل المسلسل الذي يجمع النهار والكيك عنوان "لوبي الغرام" وتنتجه شركة "إيغل فيلمز"، وهو يشكل عودة الأخيرة إلى الدراما العربية الموسمية بعد أكثر من عقد على إقصائها من قبل شركتي "إيغل فيلمز" و"سيدرز آرت برودكشن" لأسباب متعددة. باميلا الكيك لم تستسلم لتلك القرارات العشوائية، بل اختارت المواجهة الصامتة. لجأت إلى الإنتاج السعودي وقدمت ثلاثة أعمال تُعد من أبرز ما خرج من الدراما التركية المعربة: "ع الحلوة والمرة"، "كريستال"، و"آسر" الذي انتهى عرضه قبل شهر. بفضل هذه الأعمال، استطاعت أن تقفز عربياً وتتساوى مع نجمات الدراما المشتركة، بل وأن تحقق نسب مشاهدة مرتفعة في منطقة الخليج. كل ذلك دفع المنتج اللبناني إلى إعادة النظر في قرار إقصائها، والعودة للإنتاج لها نتيجة الطلب الكبير على أعمالها.

"لوبي الغرام" هو من قصة شركة Writables، وإعداد وكتابة منة فوزي وجيمي بو عيد، ويتألف من ثلاثين حلقة ذات طابع اجتماعي كوميدي. وعُرفت باميلا الكيك في السينما اللبنانية بتقديمها مجموعة من الأفلام الاجتماعية الكوميدية التي لاقت رواجاً محلياً، وأظهرت من خلالها وجهاً مختلفاً في الأداء التمثيلي لا يقل جودة عن حضورها الدرامي الجاد. يشارك باميلا الكيك في المسلسل زميلها السوري معتصم النهار، في ثاني تجربة كوميدية له بعد مشاركته نادين نسيب نجيم في "صالون زهرة" بجزأيه، مع المخرج نفسه جو بوعيد.

ورغم ما وُجه سابقاً من انتقادات لإخراج بوعيد في "صالون زهرة"، فإن التوقعات تشير إلى التزام أكبر في "لوبي الغرام" بنصوص محكمة جرى تعديلها لتتلاءم مع الأجواء الدرامية المشتركة. كما علم أن شركة "إيغل فيلمز" وضعت كل إمكاناتها لضمان نجاح العمل، وهي ليست المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة الإنتاج الكوميدي، إذ كانت المنتج المنفذ للمسلسل المصري "كامل العدد" من إخراج خالد الحلفاوي، الذي عُرضت منه ثلاثة أجزاء ناجحة. كما سبق للشركة أن أنتجت عدداً من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية للنجمة ماغي بو غصن مثل "كاراميل" و"جوليا"، ونالت أعمالها استحساناً واسعاً بعد عرضها في لبنان وعلى منصة "شاهد". وربما يعوّل جمهور باميلا الكيك ومعتصم النهار على نجاح هذا التعاون الأول بينهما، لكن المؤكد أن الحكم سيبقى لما بعد العرض.