- شهدت الدراما الجزائرية في رمضان 2026 تطوراً ملحوظاً في تقنيات التصوير والإخراج، مما أضاف عناصر إبهار وتشويق للمشاهدين، لكن لا تزال هناك نقائص في السيناريو واللغة تحتاج إلى معالجة. - برزت مسلسلات مثل "فاطمة" و"الرباعة" و"الكية" بفضل استخدام تقنيات متقدمة، رغم بعض الهفوات التقنية في أعمال أخرى مثل "البراني". - يعتبر التطور التقني مؤشراً على نجاح الفاعلين في اللحاق بالمستوى العربي، مع التأكيد على ضرورة تحسين النصوص والمضامين مستقبلاً.

تميّزت الإنتاجات الدرامية في الجزائر، التي عُرضت خلال شهر رمضان 2026، بتطوّر لافت على صعيد الصورة وتقنيات التصوير وتوظيف الأدوات الفنية الحديثة، ما أضاف عناصر إبهار وتشويق، وقرّب المشهد البصري إلى المتلقي. ومع ذلك، لا يبدو هذا التطوّر كافياً في نظر النقاد الذين يتابعون مسار الإنتاج الفني والدرامي في الجزائر، إذ يرون أن ثمة نقائص أخرى لا تزال قائمة، تتعلق أساساً بالسيناريو واللغة، وتحتاج إلى معالجة موازية.

وفي هذا السياق، لفت مسلسل "فاطمة"، الذي يتناول مرحلة مهمة من بدايات الاحتلال الفرنسي للجزائر، الأنظار من خلال توظيفه تقنيات متقدمة على مستوى الصورة والديكور، ما أسهم في بناء بيئة بصرية أقرب إلى الواقع. كما قدّم مسلسل "البراني" مستوى تقنياً مقبولاً، في حين حقّق "الرباعة" نجاحاً جماهيرياً لافتاً، مدعوماً باشتغال فني واضح وجهد تقني في بناء الشخصيات وتطوير الصورة. كذلك، سجّل مسلسل "الكية" حضوراً ملحوظاً مستفيداً من تقنيات عزّزت جمالية مشاهده.

ويرى الناقد الفني إلياس نجمي أن الدراما الجزائرية المعروضة في رمضان 2026 شهدت بالفعل تطوراً على مستوى الصورة والجوانب التقنية والإخراجية، رغم استمرار الحاجة إلى تطوير جوانب أخرى. ويوضح نجمي لـ"العربي الجديد" أن هذا التقدّم جاء بشكل تراكمي، بدأت ملامحه مع المخرج جعفر قاسم في سلسلة "ناس ملاح سيتي"، التي مثّلت نقلة في توظيف التقنيات الحديثة في الإخراج، قبل أن تتعزّز هذه التجربة عام 2007 مع أول دراما اجتماعية استخدمت تقنيات رقمية متطورة في الإضاءة والتصوير والصوت، بمستوى لا يقل عن نظيره في المشرق العربي. ويضيف أن عدداً من المخرجين، مثل نسيم بومعيزة وفريد بن موسى، استفاد من هذه النقلة التقنية، مشيراً إلى أن الدراما الجزائرية باتت اليوم تستفيد إجمالاً من هذه التقنيات، وإن كان ذلك قد أفرز ما يصفه بـ"الثرثرة البصرية" على حساب القصة في ظل ضعف في السيناريو، بينما يبقى المتلقي أكثر اهتماماً بالحكاية والتشويق من اهتمامه بالجوانب التقنية، على أهميتها.

ويكتسب هذا التطور التقني أهميته أيضاً لكونه مؤشراً على نجاح الفاعلين في الحقل الدرامي في اللحاق بالمستوى التقني المعتمد في الصناعة السينمائية والتلفزيونية عربياً، بعد فجوة زمنية فرضتها الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينيات، ثم الأزمة الأمنية في التسعينيات وما تلاها، والتي أثّرت سلباً على الإنتاج كماً ونوعاً، واستدعت سنوات طويلة لتجاوز آثارها.

من جهته، يؤكد المنتج خليل إبراهيم لـ"العربي الجديد" أن الجانب التقني كان يشكّل معضلة حقيقية في الإنتاجات الدرامية الجزائرية، ما اضطر المنتجين إلى الاستعانة بخبرات خارجية، خصوصاً من تونس وتركيا، عبر استقدام مصورين وتقنيين ومصممي ديكور، قبل أن يجرى توطين هذه الخبرات تدريجياً من خلال التدريب والاحتكاك، وهو ما ساهم في تحقيق تطور جمالي وتقني ملحوظ. لكنه يشدد في المقابل على أن التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن ينصبّ على تحسين النصوص والمضامين والقضايا، إلى جانب مزيد من التحكم في المشهد الدرامي.

ورغم هذا التطور، لم تخلُ بعض الأعمال من هفوات تقنية، كما في الحلقة الأخيرة من مسلسل "البراني" الذي حظي بمتابعة جماهيرية واسعة، حيث ظهر مشهد إطلاق نار على رأس إحدى الشخصيات من دون أي أثر للدم، في مثال يعكس أن جودة الصورة وحدها لا تكفي لتعويض ثغرات التنفيذ.