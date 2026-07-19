الإمبراطورية اليابانية: النساء مستبعدات من عرش الأقحوان

- تواجه اليابان أزمة في نظام الخلافة الإمبراطوري بسبب منع النساء من وراثة العرش، مما يهدد استمرارية النظام الملكي. يقتصر خط الخلافة على ثلاثة رجال فقط، مما يجعل مستقبل العرش معلقًا بشخص واحد. - تاريخيًا، لم يكن منع النساء من وراثة العرش تقليدًا يابانيًا، بل جاء مع "قانون البيت الإمبراطوري" في عام 1889. الأميرة أيكو تُعتبر من أبرز المتضررين من هذه القاعدة. - تقترح الحكومة استعادة بعض أفراد الفروع الملكية السابقة والسماح للأميرات بالبقاء ضمن العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، لكن المحافظين يرفضون تعديل قاعدة الوراثة الذكورية.

من يستطيع إنقاذ العرش الإمبراطوري الياباني؟ بالنسبة إلى كثير من اليابانيين، تبدو الإجابة واضحة: الأميرة أيكو. لكن بالنسبة إلى الحكومة، لا تزال الإجابة مختلفة.

فبينما تتولى ساناي تاكايتشي رئاسة الحكومة، يتمسك النظام الإمبراطوري الياباني بقاعدة عمرها أكثر من قرن تمنع النساء من وراثة "عرش الأقحوان"، رغم تصاعد التحذيرات من أن هذا الإصرار قد يقود العائلة الإمبراطورية إلى أزمة وجودية.

قائمة الورثة الشرعيين للعرش اليوم لا تضم سوى ثلاثة رجال فقط، اثنان منهم تجاوزا الستين من العمر، بينما الثالث هو الأمير هيساهيتو (19 عاماً)، ما يجعل مستقبل الخلافة معلقاً عملياً بشخص واحد.

على مدى قرون، حافظت اليابان على نظام يقتصر فيه انتقال العرش على الرجال، وهو امتداد لمجتمع ظل طويلاً يمنح الرجال الأفضلية في السياسة والاقتصاد ومراكز القرار. لكن هذه القاعدة أصبحت اليوم تهدد استمرارية أقدم نظام ملكي متواصل في العالم. ففي العقود الأخيرة، وُلدت للعائلة الإمبراطورية بنات أكثر بكثير من الأبناء، ما أدى إلى تضاؤل عدد الورثة المحتملين بشكل غير مسبوق.

ولتجاوز الأزمة، اقترحت الحكومة إعادة ضم فروع ملكية أُلغيت بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف توسيع دائرة الورثة الذكور. وينتظر المشروع موافقة البرلمان ليصبح قانوناً.

إلا أن هذا الحل أثار تساؤلات واسعة داخل اليابان؛ إذا كانت المشكلة نقصاً في الورثة، فلماذا لا يُسمح ببساطة للنساء باعتلاء العرش؟

يرى أستاذ تاريخ السلالة الإمبراطورية في جامعة تشو في طوكيو، ماكوتو أوكاوا، أن الحظر الحالي يفتقر إلى أي أساس منطقي. وقال أوكاوا لشبكة "سي أن أن" إن "من الصعب العثور على أي مبرر عقلاني لرفض أن تصبح امرأة إمبراطورة"، مشيراً إلى أن اليابان عرفت عبر تاريخها ثماني إمبراطورات، معظمهن حكمن عندما كان الوريث الذكر صغير السن.

وأكد أوكاوا أن منع النساء ليس تقليداً يابانياً راسخاً كما يُصوَّر، بل جاء مع "قانون البيت الإمبراطوري" الذي أُقر عام 1889 خلال عصر ميجي، مضيفاً أن الدستور الياباني نفسه لا يحظر وصول امرأة إلى العرش. بل يذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن استبعاد النساء مسبقاً "لا يمكن فهمه إلا بوصفه شكلاً من أشكال كراهية النساء".

أبرز المتضررين من هذه القاعدة هي الأميرة أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو. تتمتع أيكو بشعبية كبيرة داخل اليابان، إلا أنها ممنوعة قانونياً من وراثة العرش لمجرد أنها امرأة. وحتى لو أنجبت مستقبلاً ابناً، فلن يكون مؤهلاً أيضاً لتولي العرش.

في المقابل، يقتصر خط الخلافة الحالي على الأمير هيتاتشي، عم الإمبراطور، ويبلغ نحو 90 عاماً، وولي العهد الأمير أكيشينو، شقيق الإمبراطور، ويبلغ نحو 60 عاماً، والأمير هيساهيتو، نجل أكيشينو، البالغ 19 عاماً، وهو أول ذكر في العائلة الإمبراطورية يبلغ سن الرشد منذ أربعة عقود.

إعلام وحريات "زين"... مجلات ورقية يدوية تتحدى الذكاء الاصطناعي في اليابان

قبل الحرب العالمية الثانية، لم تكن أزمة الخلافة مطروحة بهذا الشكل. فالعائلة الإمبراطورية كانت تضم عشرات الأفراد المنتمين إلى فروع جانبية تُعرف باسم "أوكي"، وكان يمكن اللجوء إليها عند غياب وريث مباشر.

لكن بعد هزيمة اليابان عام 1945، سعت السلطات إلى تقليص الإنفاق الملكي، فأُدخل تعديل جذري على قانون البيت الإمبراطوري عام 1947. وبموجب هذا التعديل، خرجت 11 أسرة ملكية فرعية من العائلة الإمبراطورية، وتحول 51 فرداً إلى مواطنين عاديين، ليتراجع عدد أفراد الأسرة من 67 إلى 16 فقط.

وزاد الأمر تعقيداً بسبب قاعدة أخرى تنص على أن الأميرات يفقدن صفتهن الملكية بمجرد الزواج من شخص من عامة الشعب، وهو ما أدى إلى تقلص الأسرة أكثر مع مرور السنوات.

تقترح الحكومة حالياً السماح باستعادة بعض أفراد الفروع الملكية السابقة، شرط أن يكونوا غير متزوجين، ولا يقل عمرهم عن 15 عاماً، ومن دون أطفال. كذلك يسمح المشروع للأميرات بالبقاء ضمن العائلة الإمبراطورية بعد الزواج من عامة الشعب، لمواصلة أداء المهام الرسمية.

لكن أبناء هؤلاء الأميرات سيبقون محرومين من حق الخلافة، وهو ما يراه كثيرون مجرد معالجة مؤقتة لا تحل أصل المشكلة. ويتوقع تمرير القانون خلال الشهر الحالي.

في المقابل، يرفض المحافظون أي تعديل يمس قاعدة الوراثة الذكورية. وقال تسونيياسو تاكيداً، أحد أحفاد الفروع الملكية السابقة، لـ"سي أن أن"، إن الحفاظ على النسب الأبوي هو ما منح اليابان استقرارها عبر التاريخ، معتبراً أن تغيير هذا المبدأ قد يقوض شرعية الإمبراطور نفسه. وأضاف أن القضية "ليست مسابقة شعبية"، محذراً من أن أي تغيير قد يدفع شريحة من اليابانيين إلى رفض الاعتراف بالإمبراطور، وهو ما "سيهز أسس الدولة".

إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية اليابانيين لا تعارض وصول امرأة إلى العرش. إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة كيودو عام 2024 أن 90% من المشاركين يؤيدون وجود إمبراطورة حاكمة، فيما أظهر استطلاع لصحيفة ماينيتشي في مايو/أيار 2025 أن 70% يؤيدون خلافة امرأة للعرش، مقابل 6% فقط يعارضون الفكرة.

كذلك كشف استطلاع لصحيفة يوميوري شيمبون أن نحو 69% يؤيدون وجود إمبراطورة، بينما أعرب 68% عن قلقهم على مستقبل نظام الخلافة الإمبراطورية.