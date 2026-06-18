الإمارات تحظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 15 عاماً

- الإمارات تحظر استخدام الأطفال دون 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة، مع تطبيق قيود خاصة للمراهقين بين 15 و16 عاماً. - القرار يشمل جميع المنصات، ويُلزمها بتطبيق آليات فعّالة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع منع استهداف الأطفال بالإعلانات أو استغلال بياناتهم. - الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تتولى الرقابة، مع منح المنصات مهلة 12 شهراً لتوفيق أوضاعها.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة، بعد دول غربية من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا. وأوضح مجلس الوزراء الإماراتي، في قرار نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه "يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي".

وبحسب "وام"، يسري القرار على جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح إنشاء الحسابات الشخصية أو التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على الخوارزميات في عرض المحتوى وترتيبه والتوصية به، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، كما يشمل المنصات المتاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.

في المقابل، يسمح القرار للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام منصات التواصل الاجتماعي ضمن حسابات تخضع لإجراءات حماية خاصة، تشمل تقييد المحتوى وفق الفئة العمرية، وتعطيل بعض الخصائص عالية المخاطر، مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، إلى جانب تنظيم أوقات الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.

وأوضحت الوكالة أن القرار شدد على عدم اعتبار موافقة ولي الأمر استثناءً من الحظر أو القيود المقررة، كما ألزم المنصات بتطبيق آليات فعّالة للتحقق من أعمار المستخدمين، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي والوسائل البيومترية، مؤكداً عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر وسيلةً للتحقق.

سوشيال ميديا بريطانيا تحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عاماً

ويلزم القرار منصات التواصل الاجتماعي برصد الحسابات المخالفة للأطفال دون 15 عاماً وتعليقها أو تعطيلها فوراً، ومنع التحايل على أنظمة التحقق من العمر، إضافةً إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بـالإعلانات المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية.

وبحسب "وام"، أسند القرار مهام الرقابة على التزام المنصات إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، مع منحهما صلاحيات اتخاذ إجراءات تشمل التنبيه أو الحجب الجزئي أو الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة. ومنح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه.