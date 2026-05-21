الإفراج عن مراسل "دويتشه فيله" في تركيا مع استمرار محاكمته

- أُفرج عن الصحافي علي جان أولوداغ بشروط في تركيا بعد اتهامه بإهانة الرئيس أردوغان ونشر أخبار كاذبة، حيث دافع عن براءته خلال محاكمته عبر الفيديو. - نددت برلين ومنظمات حقوقية باعتقاله، معتبرة التهم باطلة، وطالبت بالإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين بسبب ممارستهم لمهنتهم. - تُستخدم تهمة إهانة الرئيس لإسكات المنتقدين، حيث يواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن لسنوات، وتحتل تركيا مرتبة متدنية في مؤشر حرية الصحافة العالمي.

أفرجت محكمة في أنقرة، الخميس، عن مراسل "دويتشه فيله" علي جان أولوداغ، مع استمرار محاكمته بتهم تتعلق بـ"إهانة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونشر "معلومات مضللة" و"الإساءة إلى مؤسسات الدولة"، على خلفية 22 منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً للجلسة التالية، بعدما أمضى أولوداغ نحو ثلاثة أشهر في الاحتجاز منذ توقيفه في فبراير/شباط الماضي. ورحب عباس يالتشين، أحد محامي الصحافي التركي، بقرار الإفراج عنه، مشيراً إلى أن استمرار احتجازه طوال هذه المدة "يمكن اعتباره عقوبة تُفرض قبل صدور الحكم، أو حتى تتجاوز ذلك". وأضاف: "نأمل أن تفضي الإجراءات إلى إنهاء القضية وإصدار قرار عاجل ببراءته".

أوقف علي جان أولوداغ بتهم "إهانة" أردوغان ونشر "معلومات مضللة" والإساءة إلى الدولة ومؤسساتها، وهي تهم تنفيها هيئة الدفاع، فيما أكد هو أمام المحكمة أنه كان يمارس عمله المهني بصورة موضوعية، عبر تغطية قضايا تتعلق بالقضاء وحقوق الإنسان والفساد في تركيا.

وخلال جلسة المحاكمة، ظهر أولوداغ عبر رابط فيديو بعد رفض طلبه المثول حضورياً أمام المحكمة، وقال إن ذلك يشكل "انتهاكاً لحقه في الدفاع العادل". وصرّح بأنه أمضى 90 يوماً بعيداً عن عائلته ومكان عمله، وأضاف: "بوصفي صحافياً مستقلاً، حاولت كتابة الحقيقة والدفاع عن حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. تعرضت مراراً للتهديد، لكن ضميري مرتاح". وأكد قائلاً: "لم أرتكب أي جريمة، بل كنت أقوم بعملي فقط. لم أُهِن أحداً، وأطالب بالبراءة"، وفقاً لما نقلته "دويتشه فيله" حيث يعمل.

وبعد الإفراج عنه، قال أولوداغ لـ"دويتشه فيله" إن خروجه من السجن يحمل "مرارة"، بسبب استمرار احتجاز صحافيين آخرين، من بينهم مردان يانارداغ. وأضاف: "سنواصل النضال من أجل حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة إلى أن يُفرج عن جميع الصحافيين المعتقلين في تركيا". وأكد أنه سيواصل العمل الصحافي، قائلاً: "لدينا سلاح واحد فقط، وهو القلم، ولن نتخلى عنه أبداً".

من جهتها، رحبت المديرة العامة لـ"دويتشه فيله"، باربارا ماسينغ، بالإفراج عن أولوداغ، لكنها اعتبرت استمرار المحاكمة "مقلق"، وطالبت بإسقاط التهم فوراً. وقالت إن الصحافي "أمضى 92 يوماً في الاحتجاز من دون مبرر، معظمها في زنزانة انفرادية داخل سجن سيليفري شديد الحراسة في إسطنبول، بعيداً عن منزله". وأضافت: "كان أليجان أولوداغ يقوم بعمله مراسلاً قضائياً فقط"، ورأت أن توقيفه يعكس "محاولة متعمدة لترهيب الأصوات الناقدة وإسكاتها في تركيا".

بدوره، قال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، إيرول أوندير أوغلو، إن أولوداغ "لم يكن ينبغي أن يُسجن ولو ليوم واحد بسبب عمله الصحافي أو تعليقاته".

وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة بيرغون اليسارية، الخميس، عن فتح تحقيق جديد مع اثنين من كبار موظفيها بتهمة "إهانة الرئيس" على خلفية تقرير حول طلاب جامعيين يشاركون في الاحتجاجات. والموظفان هما سفر سلجوق أوزبك وغوكاي باشكان.

وتُصنّف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة الـ163 من بين 180 دولة في تصنيفها لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026.