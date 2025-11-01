الإفراج عن الكاتبة زينب مليزي بعد يومين من توقيفها في الجزائر

- أُفرج عن الكاتبة زينب مليزي في الجزائر بعد حبس مؤقت، بانتظار محاكمتها في 6 نوفمبر، بسبب تعليق على فيسبوك يتهم رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني بسوء السلوك. - وُجهت لمليزي تهم إهانة موظفة عمومية وتهديدها أثناء تأدية مهامها، بعد تحقيقات أجرتها السلطات، مما أثار قلقاً بشأن حرية التعبير في الجزائر. - توقيف مليزي أثار جدلاً، خاصةً مع تزامنه مع افتتاح المعرض الدولي للكتاب، حيث كانت تشارك كناشرة.

أفرجت السلطات القضائية في الجزائر اليوم السبت عن الكاتبة والناشرة زينب مليزي بعدما أُودعت الحبس المؤقت، على خلفية قضية رفعتها عليها رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، على أن تخضع للمحاكمة في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وكان قاضي محكمة بئر مراد رايس وسط العاصمة الجزائرية قد أمر أول من أمس الخميس الماضي بإيداع مليزي، المعروفة باسم سليمة (65 عاماً)، الحبس المؤقت، مع تأجيل محاكمتها إلى جلسة يوم الخميس المقبل. وتعود القضية إلى تدوين زينب مليزي تعليقاً على منشور عبر موقع فيسبوك، تناولت فيه رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، متهمة إياها بسوء السلوك وسوء إدارة داخل المنظمات التي تشرف عليها.

وبناءً على ذلك، باشرت السلطات إجراءات المتابعة القضائية بحق مليزي، ووُجّهت إليها تهم تتعلق بإهانة موظفة عمومي، وتهديد موظف في أثناء تأدية مهامها الرسمية، وعدم الامتثال لاستدعاءات رسمية.

وكانت مليزي، زوجة الكاتب الجزائري المعروف عبد العزيز غرموال، قد مثلت يوم الأربعاء أمام مصالح الأمن للتحقيق معها في القضية، قبل أن يُطلب منها العودة الخميس مصحوبة بجواز سفرها، ليصدر في اليوم نفسه قرار إيداعها الحبس المؤقت حتى موعد جلسة المحاكمة المقبلة.

وأثار توقيف زينب مليزي وملاحقتها قلقاً متجدّداً في الجزائر، بشأن تعدد الضغوط وتسلسل القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي والمواقف النقدية، خصوصاً أن توقيفها جاء عشية افتتاح المعرض الدولي للكتاب في البلاد، حيث كانت تشارك بكونها ناشرة.