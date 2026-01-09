الإعلان عن ترشيحات جوائز بافتا السينمائية في بريطانيا

- تصدر فيلم "وان باتل أفتر أنذر" للمخرج بول توماس أندرسون ترشيحات بافتا 2026 بـ16 ترشيحًا، يليه "مارتي سوبريم" بـ13 ترشيحًا، و"بوغونيا" و"فرانكنشتاين" بـ12 ترشيحًا لكل منهما. - تضمنت ترشيحات التمثيل أسماء بارزة مثل تيموثي شالاميه وليوناردو دي كابريو لأفضل ممثل رئيسي، وإيما ستون وجينيفر لورانس لأفضل ممثلة رئيسية. - رشح فيلم "صوت هند رجب" لجائزة أفضل فيلم أجنبي، ويقام حفل توزيع الجوائز في 22 فبراير في لندن، مما يجعله مؤشرًا مهمًا لترشيحات الأوسكار.

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) عن قائمة ترشيحاتها لجوائزها السينمائية لعام 2026، حيث شهدت تقدماً بارزاً لفيلم "وان باتل أفتر أنذر" على بقية المنافسين.

ونال الفيلم السياسي الذي أخرجه بول توماس أندرسون 16 ترشيحاً، متقدماً على الدراما المستوحاة من شكسبير "هامنت" لكلوي تشاو والخيال العلمي "سينرز" لرايان كوغلر الذي نال كلّ منهما 14 ترشيحاً. فيما حصل فيلم "مارتي سوبريم" للمخرج جوش سافدي على 13 ترشيحاً، تبعه "بوغونيا" لليوناني يورغوس لانثيموس و"فرانكنشتاين" لغييرمو ديل تورو بـ12 ترشيحاً لكلّ منهما.

وعلى صعيد الممثلين، فقد ضمّت ترشيحات أفضل ممثل رئيسي أسماءً بارزة مثل تيموثي شالاميه وليوناردو دي كابريو وراسل كرو. فيما يبرز في فئة أفضل ممثل مساعد كل من بينيسيو ديل تورو وبول ميزكال وشون بن وآدم سنجلار، إلى جانب الممثل السويدي ستيلان سكارسغارد وابنه ألكسندر.

أما على صعيد الممثلات، فتصدّرت نجمات مثل إيما ستون وجينيفر لورانس وكيت هدسون قائمة المرشحات لجائزة أفضل ممثلة رئيسية. فيما برزت أسماء أريانا غراندي وكاري موليغانا وغوينيث بالترو في ترشيحات أفضل ممثلة مساعدة.

ورشّح فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية لجائزة بافتا عن أفضل فيلم أجنبي، علماً أنه يروي قصة حقيقية لفتاة فلسطينية قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وستُعلن القوائم القصيرة للمرشحين بعد إجراء جولة التصويت الثانية بين 9 و20 يناير/ كانون الثاني الحالي. ومن المقرّر أن يُقام حفل توزيع جوائز بافتا الذي يقدمه الممثل والمذيع الاسكتلندي آلان كومينغ، في 22 فبراير/ شباط المقبل في قاعة رويال فستيفال هول في العاصمة لندن، وهو الحدث الأبرز في جوائز السينما والتلفزيون البريطانية، ويُعتبر أحد المؤشرات المهمة على ترشيحات جوائز الأوسكار.

وهنا قائمة بأبرز المرشحين لجوائز بافتا هذا العام:

أفضل فيلم

"ذا بالاد أوف واليس آيلاند"

"بوغونيا"

"فرانكنشتاين"

"هامنت"

"آي سْوير"

"مارتي سوبريم"

"نورمبرغ"

"وان باتل أفتر أنذر"

"سنتمنتال فاليو"

"سينرز"

أفضل مخرج

يورغوس لانثيموس عن "بوغونيا"

لين رامزي عن "داي ماي لوف"

كلوي تشاو عن "هامنت"

كاثرين بيغلو عن "آ هاوس أوف داينامايت"

جوش سافدي عن "مارتي سوبريم"

بول توماس أندرسون عن "وان باتل أفتر أنذر"

هيكاري عن "رينتال فاميلي"

يواكيم تراير عن "سنتمنتال فاليو"

رايان كوغلر عن "سينرز"

كوثر بن هنية عن "ذا فويس أوف هند رجب"

أفضل سيناريو أصلي

"بلو مون"

"آ هاوس أوف داينامايت"

"آي سْوير إز ذِس ثينغ أون؟"

"إت واز جاست أن أكسيدنت"

"مارتي سوبريم"

"ذا سيكريت أيجنت"

"سنتمنتال فاليو"

"سينرز"

"ويبنـز"

أفضل ممثلة رئيسية

جيسي باكلي عن "هامنت"

روز بيرن عن "إف آي هاد ليغز آيد كيك يو"

سينثيا إريفو عن "ويكد: فور غود"

كيت هدسون عن "سونغ سانغ بلو"

تشايس إنفينيتي عن "وان باتل أفتر أنذر"

جينيفر لورنس عن "داي ماي لوف"

ريناته راينسفه عن "سنتمنتال فاليو"

أندريا رايزبورو عن "دراغونفلاي"

إيما ستون عن "بوغونيا"

تيسا تومبسون عن "هيدا"

أفضل ممثل رئيسي

روبرت أرامايو عن "آي سْوير"

تيموثي شالاميه عن "مارتي سوبريم"

راسل كرو عن "نورمبرغ"

ليوناردو دي كابريو عن "وان باتل أفتر أنذر"

جويل إدغرتون عن "ترين دريمز"

إيثان هوك عن "بلو مون"

مايكل بي. جوردن عن "سينرز"

هاري ميلينغ عن "بيليون"

كيليان مورفي عن "ستيف"

جيسي بليمنز عن "بوغونيا"

أفضل ممثلة مساعدة

أوديسا آزيون عن "مارتي سوبريم"

بريندا بليثين عن "دراغونفلاي"

أريانا غراندي عن "ويكد: فور غود"

إنغا إبزدوتير ليلياس عن "سنتمنتال فاليو"

إيمي ماديغان عن "ويبنز"

وونمي موساكو عن "سينرز"

كاري موليغن عن "ذا بالاد أوف واليس آيلاند"

غوينيث بالترو عن "مارتي سوبريم"

تيانا تايلور عن "وان باتل أفتر أنذر"

إميلي واتسون عن "هامنت"

أفضل ممثل مساعد

بينيسيو ديل تورو عن "وان باتل أفتر أنذر"

جاكوب إلوردي عن "فرانكنشتاين"

ديلروي ليندو عن "سينرز"

بول ميسكال عن "هامنت"

بيتر مولان عن "آي سْوير"

شون بن عن "وان باتل أفتر أنذر"

آدم ساندلر عن "جاي كيلي"

أندرو سكوت عن "بلو مون"

ألكسندر سكارسغارد عن "بيليون"

ستيلان سكارسغارد عن "سنتمنتال فاليو"

أفضل فيلم رسوم متحركة

"آركو"

"ذا باد غايز 2"

"ديمون سلاير"

"إنفينيتي كاسل"

"إليو"

"ليتل أميلي"

"زوتروبوليس 2"