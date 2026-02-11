الإدارة الذاتية تمنع صحافيتين من العمل في الجزيرة السورية

- أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرارًا بمنع الصحافيتين سولين محمد أمين وبيريفان رسول من العمل الإعلامي في مناطقها، بسبب نشاطاتهما الإعلامية غير المصرح بها. - القرار يأتي في سياق تعميم سابق يحظر اقتراب الصحافيين من المواقع العسكرية والأمنية دون موافقات رسمية، لضمان السلامة العامة وحسن سير العمل. - يُعتبر أي انتهاك لهذه القوانين مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، مع دعوة الإعلاميين للالتزام بالإجراءات واحترام حساسية المواقع الأمنية.

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، عبر دائرة الإعلام التابعة لها، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بمنع الصحافيتين سولين محمد أمين وبيريفان رسول من ممارسة العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها، بعد ظهورهما في بعض وسائل الإعلام المحلية وارتباط نشاطاتهما بحملات إعلامية لم توافق عليها الإدارة، وذلك بالتزامن مع مرافقة الأمن العام السوري أثناء دخوله مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، تنفيذاً للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب القرار الرسمي للإدارة الذاتية، فإن الصحافيتين "ليس لديهما أي تفويض أو مهمة إعلامية" داخل مناطق الإدارة الذاتية. هذا مع توجيه الجهات الإعلامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي مخالفة. ووقّع القرار الرئيس المشترك لدائرة الإعلام جوان ملا إبراهيم.

ويأتي القرار في سياق تعميمٍ صدر قبل نحو أسبوع عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية والمركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي (الآسايش)، يقضي بحظر اقتراب الصحافيين والإعلاميين من المواقع العسكرية والأمنية أو الوجود في محيطها، أو تنفيذ أي أعمال تصوير أو تغطية إعلامية من دون الحصول على موافقات رسمية مسبقة.

وأكد التعميم أن أي مخالفة تُعد "انتهاكاً للقوانين المعمول بها" وتعرّض صاحبها للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "ضمان السلامة العامة وحسن سير العمل في المؤسسات العسكرية والأمنية"، مع دعوة جميع الإعلاميين إلى الالتزام بها واحترام حساسية المواقع الأمنية والعسكرية في المنطقة.