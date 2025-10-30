الأوكسيتوسين: "هرمون الحب" هو أيضاً "هرمون الصداقة"

- الأوكسيتوسين ودوره في تكوين الصداقات: يُعرف الأوكسيتوسين بـ"هرمون الحب"، لكنه يلعب دورًا حيويًا في تكوين الصداقات، حيث أظهرت دراسة أن الفئران التي تفتقر إلى مستقبلات الأوكسيتوسين تستغرق وقتًا أطول لتكوين علاقات بين الأقران. - تجارب جامعة كاليفورنيا بيركلي: أظهرت التجارب أن فئران البراري التي تفتقر إلى مستقبلات الأوكسيتوسين لا تُظهر تفضيلًا لشريك بسرعة، مما يؤكد أهمية الهرمون في انتقائية العلاقات. - الأوكسيتوسين وتأثيره الاجتماعي: يُفرز الأوكسيتوسين أثناء التفاعلات الاجتماعية، مما يعزز مشاعر التعلق والثقة، ويشجع الخبراء على زيادته لتحسين الصحة من خلال التفاعل الاجتماعي.

يُسمى الأوكسيتوسين بـ"هرمون الحب"، لكن الباحثين يشكّكون في هذا الارتباط الحصري. فقد وجدوا أن هذا الهرمون، الذي يعمل في الدماغ بوصفه معدّلاً عصبياً، ضروري أيضاً لتكوين الصداقات. وقد وصلوا إلى هذه الخلاصة حين لاحظوا في إحدى الدراسات أن الفئران التي تفتقر إلى مستقبلات هذا الهرمون تستغرق وقتاً أطول من الفئران العادية لتكوين علاقات بين الأقران.

وأجريت دراسة في جامعة كاليفورنيا بيركلي، والتي نُشرت نتائجها في 8 أغسطس/آب في مجلة "كارنت بيولوجي"، اختبارات على فئران البراري، ووجدت أن الفئران التي تفتقر إلى مُستقبلات الأوكسيتوسين تستغرق وقتاً أطول من فئران البراري العادية لتكوين علاقات بين الأقران. إذ عادةً ما تتجمع فئران البراري، التي تجمعها صداقة حميمة، جنباً إلى جنب، وتعتني بنفسها، بل وتجلس على بعضها البعض.

وأُجريت ثلاث مجموعات من التجارب، إحداها اختبرت المدّة التي تستغرقها الفئران لتكوين تفضيل لشريك. وبينما تستغرق الفئران العادية حوالى 24 ساعة من الوجود القريب لتكوين علاقة تجعلها تختار هذا الشريك على حساب غريب، لم تُظهر فئران البراري التي تفتقر إلى مستقبلات لهذا الهرمون أي تفضيل في تلك الفترة، واستغرقت ما يصل إلى أسبوع لتكوين تفضيل لشريك.

ما هو الأوكسيتوسين؟

يُفرَز الأوكسيتوسين في الدماغ أثناء ممارسة الجنس، والولادة، والرضاعة الطبيعية، والتفاعلات الاجتماعية، ويساهم في مشاعر التعلق والقرب والثقة. ويُشار إلى هذا الهرمون عادةً باسم "هرمون الحب" أو "هرمون العناق" أو "هرمون السعادة"، ويشجع الخبراء الناس على زيادة مستويات الهرمون لديهم لتحسين صحتهم من خلال لمس الأصدقاء والأحباء، والاستماع إلى الموسيقى، وممارسة الرياضة.

الأوكسيتوسين مهم لبداية الصداقة

ينقل موقع الجامعة عن الأستاذة المشاركة في علم الأحياء التكاملي وعلم الأعصاب، والمؤلفة الرئيسية للدراسة، أناليز بيري، أنه "يبدو أن هرمون الأوكسيتوسين مهم بشكل خاص في المرحلة المبكرة من تكوين العلاقات، وخاصةً في انتقائية هذه العلاقات. على سبيل المثال، 'أُفضّلك على هذا الغريب'". وتضيف أن "الحيوانات التي لم تكن إشارات الأوكسيتوسين سليمة لديها استغرقت وقتاً أطول في تكوين علاقات. وعندما تحدّينا هذه العلاقات بتكوين مجموعات جديدة، فَقَدَت أثر شركائها الأصليين على الفور".

كما افتقرت فئران البراري المُعدّلة وراثياً إلى المكافآت الاجتماعية التي تأتي عادةً من التعلق الانتقائي، فلم تبذل جهداً كبيراً لاحتضان أصدقائها، وكانت أقل تجنّباً وعدوانية تجاه الغرباء. توضح المؤلفة: "بعبارة أخرى، يلعب الأوكسيتوسين دوراً حاسماً ليس فقط في مدى اجتماعيتها، بل في الأشخاص الذين تتواصل معهم اجتماعياً، وانتقائيتها".