"الأوديسة" يحصد 264 مليون دولار في افتتاحيته العالمية

- فيلم "الأوديسة" للمخرج كريستوفر نولان حقق نجاحاً كبيراً، حيث جمع 264 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، متفوقاً على فيلمه السابق "أوبنهايمر" وأفضل افتتاحية لنولان خارج سلسلة "باتمان". - في أميركا الشمالية، حقق الفيلم 124.5 مليون دولار، ليصبح ثالث أكبر افتتاحية في عام 2026، متجاوزاً التوقعات. شكل الرجال 56% من الجمهور، وأكثر من ثلاثة أرباع المشاهدين كانوا فوق 25 عاماً. - تم عرض الفيلم في 73 سوقاً عالمياً، واستحوذت الشاشات العملاقة على 53% من إيرادات أميركا الشمالية، في وقت كانت فيه هوليوود تعاني من نتائج مخيبة.

واصل فيلم "الأوديسة" (The Odyssey) للمخرج كريستوفر نولان تحقيق انطلاقة قوية في شباك التذاكر العالمي، بعدما حصد 264 مليون دولار (196 مليون جنيه إسترليني، و378 مليون دولار أسترالي) خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب شركة "يونيفرسال بيكتشرز". ويضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم مات ديمون، وتوم هولاند، وآن هاثاواي، وزندايا، وهو اقتباس لملحمة الشاعر الإغريقي هوميروس (Homer)، التي تروي رحلة أوديسيوس، ملك إيثاكا، في عودته الشاقة إلى وطنه على مدى عشر سنوات بعد مشاركته في حرب طروادة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي ساهمت في تجاوز افتتاحية فيلم "الأوديسة" لافتتاحية فيلم "أوبنهايمر"؟ ما هي الأسواق الدولية التي حققت أعلى إيرادات لفيلم "الأوديسة" في أيامه الأولى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحقق الفيلم، الذي بدأ عرضه الجمعة، افتتاحية تجاوزت افتتاحية فيلم نولان السابق "أوبنهايمر" (Oppenheimer) عام 2023، والذي أنهى عرضه بإيرادات عالمية بلغت 975 مليون دولار.

وبلغت ميزانية "الأوديسة"، المقتبس من القصيدة التي يعود تاريخها إلى نحو 2700 عام، 250 مليون دولار، فيما سبق أن أوضح نولان أن نجاح "أوبنهايمر" النقدي والتجاري هو ما منحه الفرصة لإنجاز هذا المشروع الضخم.

ويُعد "الأوديسة" أفضل افتتاحية في مسيرة نولان خارج سلسلة "باتمان". أما فيلمه "ذا دارك نايت رايزيز" (The Dark Knight Rises)، فقد افتتح عالمياً بإيرادات بلغت 249 مليون دولار عام 2012، أي ما يعادل نحو 362 مليون دولار بأسعار اليوم بعد احتساب التضخم.

وفي أميركا الشمالية وحدها، حقق الفيلم 124.5 مليون دولار، ليحتل ثالث أكبر افتتاحية في عام 2026. ويُعد هذا الإنجاز لافتاً، نظراً إلى أن الفيلم يحمل التصنيف العمري R، الذي يحد من الفئة العمرية المسموح لها بمشاهدته.

وكانت "يونيفرسال بيكتشرز" تتوقع أن يحقق الفيلم نحو 100 مليون دولار فقط في افتتاحيته داخل أميركا الشمالية. وأظهرت بيانات التوزيع أن الرجال شكلوا 56% من إجمالي الجمهور، وأكثر من ثلاثة أرباع مشتري التذاكر ممن تزيد أعمارهم على 25 عاماً، بينما تراوح عمر نصف المشاهدين بين 18 و34 عاماً. وتصدرت المملكة المتحدة وأيرلندا الأسواق الدولية بإيرادات بلغت 12.9 مليون جنيه إسترليني (17.4 مليون دولار) خلال الأيام الثلاثة الأولى من العرض.

وطُرح الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع في 73 سوقاً حول العالم، عبر أكثر من 12,800 موقع عرض و26 ألف شاشة سينمائية، من بينها 440 شاشة آيماكس. وفي أميركا الشمالية، استحوذت صالات العرض ذات الشاشات العملاقة، بما فيها آيماكس، على 53% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر.

وتنفست هوليوود الصعداء بعد أسابيع من النتائج المخيبة، كان آخرها الافتتاح الضعيف للنسخة الحية من فيلم "موانا" (Moana) من إنتاج "ديزني"، والذي جاء بعد أداء دون التوقعات لفيلمي "سوبرغيرل" (Supergirl) و"مينيونز آند مونسترز" (Minions & Monsters).

وجاء "موانا" في المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 19 مليون دولار، متراجعاً بنحو 56% مقارنة بأسبوعه الأول، ليصل إجمالي إيراداته في أميركا الشمالية إلى 82.1 مليون دولار بعد أسبوعين من عرضه.

واحتدم التنافس على المركز الثالث بين "مينيونز آند مونسترز" و"توي ستوري 5" (Toy Story 5)، إذ حقق كل منهما 14.8 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ورفع "مينيونز آند مونسترز"، أحدث أفلام سلسلة "ديسبيكابل مي" (Despicable Me) من إنتاج "يونيفرسال"، إجمالي إيراداته المحلية إلى 136 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع.

أما "توي ستوري 5"، فبلغت إيراداته المحلية 430.9 مليون دولار بعد خمسة أسابيع، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقاً للإيرادات في أميركا الشمالية هذا العام، متجاوزاً "ذا سوبر ماريو غالاكسي موفي" (The Super Mario Galaxy Movie). كما اقترب من حاجز المليار دولار عالمياً، بعدما وصلت إيراداته الإجمالية إلى 958.4 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الرعب "إيفل ديد: بيرن" (Evil Dead Burn) من إنتاج "وارنر براذرز"، محققاً نحو 5 ملايين دولار في أسبوعه الثاني، بانخفاض بلغ 66%، لترتفع إيراداته المحلية إلى 24.1 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، الذي أقيم الأحد، قد يشكل منافسة لدور السينما، خصوصاً في الأسواق الدولية.

ولن تشهد عطلة نهاية الأسبوع المقبلة أي إصدارات واسعة جديدة، بعدما فضلت الاستوديوهات عدم طرح أفلام بين "الأوديسة" وفيلم "سبايدرمان: براند نيو داي" (Spider-Man: Brand New Day)، المنتظر عرضه في 31 يوليو/تموز، والذي يشارك في بطولته أيضاً توم هولاند وزندايا.