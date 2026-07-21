الأوديسة في المغرب... مشاهد ستلاحق أوديسيوس

صُوِّر فيلم "الأوديسة"، للمخرج كريستوفر نولان، في ست دول هي اليونان، وإيطاليا، وآيسلندا، واسكتلندا، والولايات المتحدة، وكذلك صور في المغرب، حيث حضرت المناطق الصحراوية والساحلية، وأعاد المخرج إحياء أحداث رحلة أوديسيوس المرتبطة بالماء والنار، من السواحل المنسية التي فقد فيها الذاكرة، إلى مدينة طروادة ومشاهد الحروب فيها، مروراً بلحظات حصان طروادة الشهيرة.

طروادة آيت بن حدو

يعود كريستوفر نولان بالجمهور إلى ذكرى سقوط طروادة بعد خدعة الحصان الشهيرة، إذ اختبأ الجنود داخل الحصان الخشبي، الذي دخل طروادة، ثم تسللوا ليلاً خارجه، وفتحوا أبواب المدينة فسقطت أخيراً. يحدث ذلك في الفيلم وسط معارك وتدمير وعمليات قتل. مشاهد ستلاحق أوديسيوس في بقية مشاهد الفيلم. هذه المشاهد صُوّرت في آيت بن حدّو في المغرب، على بعد 30 كيلومتراً من عاصمة السينما في المغرب ورزازات. وهي إحدى أشهر القلاع الطينية في العالم، حيث صُوّرت فيها أفلام ومسلسلات عديدة، أبرزها "صراع العروش"، و"لورنس العرب"، و"غلادياتور".

من مشاهد طروادة في "الأوديسة" (يوتيوب)

شواطئ الصويرة ورياحها

شاركت مدينة الصويرة جنوبي المغرب على الساحل الأطلسي في جماليات "الأوديسة" أيضاً. بحسب مجلة كوارتز، استخدم نولان شواطئ الصويرة للإشارة إلى قسوة البحر الناجمة عن غضب إله البحر بوسيدون في مشاهد رئيسية من الفيلم. فقد جعلت رياح الصويرة العاتية وأمواجها العالية منها رمزاً واقعياً للغضب البحري الإلهي، ما وفّر للإنتاج خلفية درامية طبيعية، من دون الاعتماد كلياً على المؤثرات البصرية في هذه المشاهد. كذلك، أوردت شبكة إن بي سي أن شواطئ الصويرة على ساحل المحيط الأطلسي كانت هي التي ظهرت في مشاهد اكتشاف حصان طروادة، ونقطة انطلاق قارب أوديسيوس في رحلته للعودة إلى مملكته إيثاكا.

من مشاهد العواصف في "الأوديسة" (يوتيوب)

أوجيجيا الداخلة

في ملحمة "الأوديسة" وفيلمها، احتجزت الحورية كاليبسو البطل أوديسيوس في جزيرة أوجيجيا لمدة سبع سنوات ومنعته من العودة إلى موطنه إيثاكا، لأنها أحبّته ورفضت تركه يرحل. ودارت أحداث استرجاع أوديسيوس للذاكرة، ومحاولة كاليبسو منعه من استرجاعها، في شواطئ مدينة الداخلة جنوبي المغرب. وبحسب موقع هسبريس المغربي، فقد صُوّرت المشاهد بين الكثبان الرملية البيضاء، التي تقع على بعد 30 كيلومتراً من مدينة الداخلة، وهو موقع ساحر، معزول عن زحام البشر، ويتميّز بتنوّعه البيولوجي.

من الداخلة (يوتيوب)

"الأوديسة" بين المشاهدين والسياح

تثير المناطق التي صُورت فيها مشاهد "الأوديسة" رغبة من الجمهور في زيارتها. أظهر بيانات غوغل ترندز لتتبع المواضيع الأكثر بحثاً في "غوغل" تزايداً في الاهتمام بعمليات البحث عن The Odyssey filming locations (أماكن تصوير الأوديسة). وشمل ذلك الممالك الإغريقية القديمة، ومدن التلال في صقلية، والجزر المتوسطية الأسطورية، وطبعاً صحاري المغرب. ومن المتوقع أن يستمر هذا الرواج في محرك البحث كما في مواقع التواصل وروبوتات الدردشة مع تحقيق الفيلم للأرباح؛ إذ حقّق 257.8 مليون دولار من الأرباح الافتتاحية، ما يجعله من أنجح الافتتاحيات في تاريخ المخرج كريستوفر نولان.

ورد المغرب في قوائم الزيارات الضرورية لعشّاق الأوديسة في المجلات والمواقع السياحية العالمية، من بينها موقع لونلي بلانت الذي ذكّر بأن قصبة آيت بن حدو مدرجة في قائمة يونسكو للتراث العالمي، كما ذكّر بتاريخها الذي يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي، وبأنها وجهة مفضلة لهوليوود، بما في ذلك نولان.

وسخر الموقع من استخدام نولان شواطئ الصويرة للإشارة إلى الظروف الجوية القاسية التي أثارها غضب إله البحر بوسيدون، بينما هو عادةً ما يكون في مزاج جيد في هذا الجانب من المغرب، فالصويرة مركز لرياضة ركوب الأمواج. ونصح الموقع بالقيام برحلة لركوب الأمواج بأسعار معقولة مناسبة للمبتدئين بين مدينتي الصويرة وأغادير.

ضمّنت مجلة فوغ المغرب في قوائم مواقع "الأوديسة". كتبت: "بفضل كثبانه الرملية المتموجة ومبانيه المبنية من الطوب اللبن، يضفي المغرب أجواءً تاريخية أصيلة على فيلم الأوديسة". وعن آيت بن حدو كتبت: "لطالما كانت هذه المجموعة من المباني الطينية المحاطة بأسوار عالية موقعاً مفضلاً للتصوير منذ ستينيات القرن الماضي، بفضل هندستها المعمارية التاريخية".