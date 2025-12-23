- شهدت العلاقات بين الدنمارك والولايات المتحدة توتراً بعد تعيين جيف لاندري مبعوثاً لغرينلاند، مما اعتبرته الدنمارك استفزازاً يهدد سيادتها. - أكدت الصحف الدنماركية على رفض التوسع الأميركي في غرينلاند، مشيرة إلى الدعم الأوروبي لكوبنهاغن، ورفض سكان غرينلاند للسيطرة الأميركية. - عكست التغطية الإعلامية الدنماركية غضباً من السياسة الأميركية، مشيرة إلى عدم احترام الدنمارك، وأكدت على ضرورة حماية السيادة الدنماركية.

شهدت العلاقات بين الدنمارك والولايات المتحدة توتراً غير مسبوق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثاً خاصاً لجزيرة غرينلاند. وانعكست غضباً واسعاً في الإعلام الدنماركي الذي اعتبرت القرار استفزازاً يهدد السيادة الدنماركية، ويكشف عن رغبة أميركية في التوسع على أراضٍ تابعة للكومنولث الدنماركي. وقد تجسد هذا الغضب في صور وكاريكاتيرات، أبرزها ما نشرته صحيفة بوليتيكن تحت عنوان "الأميركي البشع عاد"، في محاولة لإظهار الحدث بطريقة دراماتيكية تعكس استياء الرأي العام.

"بوليتيكن": استفزاز أميركي خارج الدبلوماسية التقليدية

خصّصت "بوليتيكن" كاريكاتيراً بعنوان "الأميركي البشع عاد"، مازجةً بين الإنكليزية والدنماركية: "The Ugly American er tilbage". وركّزت الصحيفة على الطابع الاستفزازي للتعيين، معتبرةً أن اختيار شخص خارج الدبلوماسية التقليدية يعكس أسلوب ترامب غير المتوقع في إدارة السياسة الخارجية. كذلك أشارت إلى أن الحكومة الدنماركية تفاجأت بالقرار، لكنها لم تصدم، وأن التجربة السابقة مع ترامب جعلت السلطات أكثر استعداداً لمواجهة أي تحركات أميركية جديدة. في الوقت نفسه، رأت أن الموقف الأميركي يضع كوبنهاغن في مأزق دبلوماسي واضح.

"بيرلنغسكا": رفض رغبة الضم الأميركية ودعم الكومنولث

من جهتها، أكدت صحيفة بيرلنغسكا، المحسوبة على معسكر اليمين، ضرورة أن تقول الدنمارك "لا" بوضوح للأحلام التوسعية الأميركية في غرينلاند، ورأت أن قوة الكومنولث الدنماركي قد تعزّزت خلال العام الأخير، ما يمكّن الحكومة من مواجهة المناورات الأميركية، مستعرضةً الدعم الأوروبي، وبخاصة الفرنسي، الذي أعطى إشارة واضحة بالوقوف إلى جانب الدنمارك والكومنولث في مواجهة أي محاولات للسيطرة على الأراضي الغرينلاندية.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات الأخيرة في غرينلاند في مارس/ آذار الماضي أظهرت رفض السكان لأيّ سيطرة أميركية، مؤكدةً أن من غير المرجح أن يُستقبل حاكم لويزيانا بالترحاب في الجزيرة.

هيئة البث العام: سخرية واستفزاز رسمي

واعتبرت هيئة البث العام (دي آر) أن المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه ترامب تعيين المبعوث الخاص حمل لغة استهزاء واضح بالدنمارك، وأشارت إلى تصريحات ترامب التي قارنت حضور الدنمارك وأميركا في غرينلاند بقوارب قبل 300 عام، معتبرةً ذلك "بعيداً عن الواقع ومثيراً للسخرية". كذلك قالت إن مواقف السياسيين في غرينلاند الرافضة لمطالب ترامب، إلى جانب الدعم الأوروبي لكوبنهاغن، تشير إلى أن الجزيرة تحظى بتأييد واسع للحفاظ على حكمها الذاتي والابتعاد عن أي استحواذ أميركي.

"إنفورماسيون": انتقادات لاذعة وخوف من النهج غير الديمقراطي

تصدرت صحيفة إنفورماسيون عناوينها بتعابير قوية وانتقادات لاذعة، معتبرةً أن تعيين لاندري، الذي أعلن أنه سيجعل غرينلاند "جزءاً من الولايات المتحدة"، يظهر عدم احترام صارخ للدنمارك وللنظام الديمقراطي، وذكرت أن لاندري سبق أن شارك في الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات الأميركية 2020 ولعب دوراً في اقتحام الكونغرس، ما يضاعف المخاوف من النهج غير الديمقراطي لهذا المبعوث.

وأبرزت الصحيفة مواقف القراء، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم وخيبة أملهم من الحليف الأميركي، معتبرين أن واشنطن تجاهلت السيادة الدنماركية ورغبات سكان غرينلاند بشكل صارخ، وعكست التعليقات الشعبية في موقع الصحيفة عن استياء واسع، إذ كتب أحد القراء أن "ترامب لا يعرف حدوداً ولا احتراماً، ويبدو أن كل ما يهمه هو السيطرة على أراضينا، ما يجرح كبرياء الدنمارك". بينما أكد آخر أن "الثقة بأميركا حليفاً قد تآكلت، وما حدث مع غرينلاند يوضح أنهم لا يترددون في تجاهل سيادتنا إذا رأوا مصالحهم في ذلك". واعتبرت قارئة أخرى أن "تعيين لاندري مبعوثاً خاصاً يعكس أسلوباً عدوانياً وغريباً"، و"أن الشعب الدنماركي لم يعد يشعر بالأمان مع حليف يهدد مصالحه بهذه الطريقة"، بينما علق أحدهم أن "الأمر يتجاوز مجرد السياسة الخارجية، ويعد إهانة مباشرة لنا ولشركائنا في الحلف الأطلسي الذين يفترض أن تكون بينهم ثقة متبادلة".

وسلّط الإعلام الدنماركي الضوء أيضاً على الدعم الأوروبي الواضح لكوبنهاغن، إذ أبرزت تأكيد المفوضية الأوروبية وفرنسا والسويد وألمانيا ودول البلطيق تضامنها مع سيادة الدنمارك على غرينلاند. ورأت أن القانون الدولي يجب أن يحمي استقلال الدول الأصغر في مواجهة ضغوط القوى الكبرى، وقد انعكس ذلك في تصريحات رسمية تضمنت دعوات واضحة للولايات المتحدة لاحترام السيادة الدنماركية.

غضب شعبي وإعلامي: أزمة الثقة مع الولايات المتحدة

في المجمل، عكست التغطية الصحافية غضباً كبيراً من الحليف الأميركي الذي شاركت الدنمارك في معظم حروبه بعد 11 سبتمبر، مع شعور بخيبة أمل عميقة بسبب المواقف الأميركية الاستفزازية، وقلق واضح من دور الولايات المتحدة.

وتوحدت الصحف الدنماركية من "بوليتيكن" و"إنفورماسيون" إلى "بيرلنغسكا" وهيئة البث العام (دي آر) في نقدها الحاد للسياسة الأميركية تجاه غرينلاند. كذلك أكدت ضرورة حماية سيادة البلاد والكومنولث الدنماركي وتوثيق الموقف الرسمي والحكومي تجاه هذه التطورات. ويعكس هذا الغضب الصحافي أيضاً إحساس الرأي العام الدنماركي بأن الحليف الذي شاركهم معظم صراعاتهم وتدخلاتهم العسكرية لم يعد موثوقاً به بشكل كامل، وأن الحكومة مطالبةٌ الآن بالتصرف بحزم ووضوح لحماية مصالحها وسيادتها الوطنية.

وتعدّ الدنمارك تاريخياً الأكثر قرباً وتبنّياً للثقافة الأميركية بين مجموعة دول الشمال، لكن الوضع الحالي قد يترك انعكاسات طويلة المدى على العلاقة مع الولايات المتحدة وعلى تصور المواطنين للدور الأميركي في شمال الأطلسي.