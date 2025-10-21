الأميركي إريك لو يفوز بمسابقة شوبان الدولية للعزف على البيانو

فاز الأميركي إريك لو بمسابقة شوبان الدولية للعزف على البيانو (International Chopin Piano Competition) في العاصمة البولندية وارسو، وهي واحدة من أبرز المسابقات العالمية في مجال الموسيقى الكلاسيكية، وتشكل منصةً مهمة لانطلاق مسيرةٍ فنيةٍ ناجحة، وفق ما أعلنه المنظمون.

وتترافق الجائزة مع مكافأةٍ ماليةٍ قدرها 60 ألف يورو، فيما يفتح الفوز بهذه المسابقة التي تُقام كل خمس سنوات منذ عام 1927 البابَ أمام العزف في أعرق صالات الحفلات في العالم، والوصول إلى كبريات شركات الإنتاج الموسيقي.

وتُعدّ هذه المسابقة، المخصصة للشباب الذين تراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثلاثين عاماً، محطةً أساسيةً في مسيرة عددٍ من أشهر عازفي البيانو في التاريخ، من بينهم الإيطالي ماوريتسيو بوليني الفائز عام 1960، والأرجنتينية مارتا أرغيريتش عام 1965، والبولندي كريستيان زيمرمان عام 1975، والصيني يوندي لي عام 2000.

وصرح إريك لو، البالغ من العمر 27 عاماً، خلال مؤتمرٍ صحافي، قائلاً: "إنه حلمٌ استحال حقيقة"، معبّراً عن امتنانه "لكل عشّاق شوبان حول العالم". ومن المقرّر أن يبدأ الفائز جولةً عالمية تمتد على أشهرٍ عدة، يعزف خلالها في عددٍ من أهم المسارح وقاعات الحفلات في العالم.

وشهدت النسخة التاسعة عشرة من المسابقة رقماً قياسياً في عدد المشاركين، إذ سجّل فيها 642 عازفاً مقارنةً بـ500 في النسخة السابقة. واستبقت لجنة التحكيم 171 منهم للدور الأول الذي أُقيم في إبريل/نيسان، وكان معظمهم من دول شرق آسيا.

وتبارز في المرحلة النهائية أحد عشر عازفاً، مساء الاثنين، في وارسو، العاصمة البولندية التي وُلد فيها المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الفرنسي البولندي فريدريك شوبان (Frédéric Chopin) بين عامي 1810 و1849. ونفدت بطاقات الحفل الختامي في غضون دقيقتين من طرحها عبر الإنترنت، وسط إقبالٍ واسعٍ من الجمهور وعشّاق الموسيقى الكلاسيكية.

يُذكر أنّ النسخة السابقة من المسابقة، التي أُقيمت عام 2021 بعد تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19، فاز بها الكندي بروس شياوو ليو.

