الأمن السيبراني الإيراني يحذر من هجمات على البنى التحتية

- حذّرت قيادة الأمن السيبراني في إيران من هجمات إلكترونية تستهدف البنية التحتية والخدمات العامة باستخدام تطبيقات ملوّثة من مصادر غير رسمية، داعية المواطنين لحذفها وإعادة تثبيت التطبيقات الضرورية من مصادر موثوقة. - أعلنت جبهة الدعم السيبراني في إيران عن رفع مستوى نشاطها، مؤكدة تنفيذ عمليات سيبرانية واسعة بالتعاون مع خمس دول، مع الكشف عن تفاصيل العمليات بعد انتهاء الحرب. - رصدت "هيئة السايبر الوطنية" الإسرائيلية محاولات إيرانية لاستهداف شركات مدنية، مؤكدة إحباط هجمات تهدف لتدمير معلومات وأنظمة، وسط تحذيرات من هجمات مرتبطة بإيران ضد مؤسسات إسرائيلية وأميركية.

حذّرت قيادة الأمن السيبراني في إيران، اليوم الاثنين، من محاولات لمَن وصفتهم بأنهم "أعداؤها" لشن هجمات إلكترونية تستهدف البنى التحتية والخدمات العامة في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الأمن السيبراني الإيراني أن "الأعداء يحاولون تنفيذ هجمات سيبرانية على البنية التحتية والخدمات العامة عبر استخدام تطبيقات وبرامج ملوّثة، تُثبّت غالباً على الهواتف المحمولة من مصادر غير رسمية"، وأوضح البيان أن طريقة الاستغلال قد تحدث بطريقها لا يدرك عبرها المستخدمون أن هذه التطبيقات تستخدمها جهات معادية لتنفيذ هجمات إلكترونية.

في هذا السياق، دعت السلطات المواطنين، في ظلّ الظروف الحالية، إلى حذف التطبيقات التي حمّلوها من مصادر غير رسمية، وإعادة تثبيت التطبيقات الضرورية فقط من مصادر موثوقة، ونصحت بإطفاء أجهزة المودم المنزلية أو الإنترنت المحمول في الأوقات التي لا تُستخدم فيها.

إلى جانب ذلك، أعلنت جبهة الدعم السيبراني، في إيران في بيان منفصل، عن رفع مستوى نشاطها إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن عمليات سيبرانية واسعة تُنفّذ حالياً ضد ما وصفته بـ"جبهة الكفر".

ذكر البيان أنّ جبهة الدعم السيبراني أصبحت "أكثر نشاطاً وقوة وتأثيراً من أي وقت مضى"، مضيفاً أن ما لا يقل عن خمس دول تتعاون معها في المجال السيبراني منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أنّ "عمليات سيبرانية كبيرة ومتعددة تُنفذ حالياً، وقد تكون غير معروفة حتى الآن"، مؤكداً أن الجبهة "لم تستخدم بعد أكثر من نصف قدراتها"، وأضاف أن تفاصيل هذه العمليات ستُكشف بعد انتهاء الحرب، مع صدور تقارير حول الهجمات السيبرانية التي نُفذت ضد ما وصفه بأنه "جبهة الباطل"، بحسب تعبير البيان.

من جهة أخرى، أعلنت "هيئة السايبر الوطنية" الإسرائيلية، قبل أسبوعَين، رصد محاولات إيرانية لاستهداف شركات إسرائيلية مدنية عبر هجمات إلكترونية. وأشارت الهيئة المسؤولة عن حماية الفضاء السيبراني المدني في إسرائيل، في بيان، إلى أنها تعمل على إحباط موجة هجمات تهدف إلى محو وتدمير معلومات وأنظمة تابعة لشركات ومنظمات على الشبكة.

في أحدث حلقات هذه المواجهة، أعلنت إسرائيل أنها صدّت هجوماً سيبرانياً كبيراً استهدف خوادم ومنظومات حكومية خلال الأسبوع الماضي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من موجة هجمات إلكترونية مرتبطة بإيران ضد مؤسّسات إسرائيلية وأميركية.