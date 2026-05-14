الأمم المتحدة تنتقد توقيف ثلاثة صحافيين في أفغانستان

- أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتقال ثلاثة صحافيين أفغان على الأقل من قبل قوات طالبان بتهم غير معروفة، مؤكدة على أهمية وجود صحافة حرة لضمان الشفافية والمساءلة. - دعت لجنة حماية الصحافيين سلطات طالبان للإفراج الفوري عن الصحافيين المحتجزين، مشيرة إلى ضرورة تمكين الصحافة من العمل دون تدخل، وسط غياب معلومات دقيقة حول أسباب الاعتقال. - تحتل أفغانستان المرتبة 175 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الصحافيين في البلاد.

عبّرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن "قلقها البالغ" جراء توقيف ثلاثة صحافيين أفغان على الأقل، بعد أن قبضت عليهم قوات الأمن التابعة لحركة طالبان خلال الأسبوع الماضي بتهم غير معروفة، بحسب وكالة فرانس برس. وانتقدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) "الاعتداءات على الصحافيين ومصادرة الممتلكات أثناء عمليات التفتيش" التي تجريها السلطات. وقالت البعثة في بيان لها: "تدعو يوناما إلى توضيح الأساس القانوني والتهم الموجهة ضد الصحافيين الموقوفين". كما شدّدت على أنّ "وجود صحافة حرة ومستقلة وآمنة يُعد أمراً جوهرياً لضمان الشفافية والمساءلة، ولتحقيق رفاه المجتمع الأفغاني".

ومن جانبها، ذكرت قناة طلوع نيوز في منشور لها على منصة إكس، الأحد، أن صحافييها عمران دانش ومنصور نيازي قد أوقفا في كابول. وأضافت أن "مسؤولين أمنيين أبلغوا القناة أنه سيتم الإفصاح عن تفاصيل هذه المسألة بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة".

ووفقاً لبعثة "يوناما"، فقد أُلقي القبض أيضاً على صحافي آخر واحد على الأقل، غير أن حكومة طالبان لم تستجب لطلب وكالة فرانس برس التعليق على هذا الأمر يوم الخميس. وكان مركز الصحافيين الأفغان، الذي ينشط خارج البلاد منذ عودة طالبان إلى الحكم، قد أشار إلى أن السلطات اعتقلت المسؤول في وكالة أنباء بيكرد، أحمد جاويد نيازي، من مكتبه في كابول، الخميس الماضي.

وكانت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية قد قالت، الثلاثاء: "قبل بضعة أيام، ألقت وكالات الأمن القبض على اثنين من صحافيي طلوع نيوز". وأشار المتحدث باسم الوزارة، خبيب غفران، في بيان له إلى أن "قضيتهما قيد التحقيق، ولم تصدر المحكمة حكمها بعد"، دون أن يحدد أسباب اعتقالهما.

وفي منشور لها على منصة إكس، الثلاثاء الماضي، دعت لجنة حماية الصحافيين سلطات طالبان في أفغانستان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافيين المحتجزين، وضمان تمكين الصحافة من العمل دون أي تدخل". وبحسب "فرانس برس"، أعربت منظمة دعم وسائل الإعلام في أفغانستان، وهي هيئة رقابية محلية، عن "قلقها العميق" إزاء عمليات توقيف الصحافيين. واستنكرت في بيان أصدرته الأحد الماضي غياب "معلومات دقيقة بشأن أسباب اعتقالهم أو أماكن احتجازهم". وبحسب هذه المنظمة، فإن هناك ستة صحافيين آخرين مسجونين حالياً لدى سلطات طالبان. وتحتل أفغانستان المرتبة 175 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي يصدر سنوياً عن منظمة مراسلون بلا حدود.