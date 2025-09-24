الأمم المتحدة تحل اللغز: كيف توقف السلم المتحرك خلال صعود ترامب؟

- توقفت السلم المتحرك فجأة أثناء صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه، ويُعتقد أن مصور الفيديو الخاص بترامب قد فعّل آلية الأمان بطريق الخطأ، مما أدى إلى توقف السلم. - خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار ترامب مازحاً إلى الواقعة، مشيراً إلى تعطل شاشة القراءة أيضاً، مما أثار ضحك الحضور. - طالبت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض بالتحقيق في الحادثة، بينما أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن آلية الأمان صُممت لمنع وقوع الحوادث.

تعتقد الأمم المتحدة أنها حلت اللغز وراء توقف السلم المتحرك فجأة بعد فترة وجيزة من صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه أمس الثلاثاء، ورجحت أن يكون مصور الفيديو الخاص بترامب قد فعّل آلية الأمان بطريق الخطأ ليتوقف السلم المتحرك.

وشكا ترامب مازحاً من الواقعة خلال خطابه أمام قادة العالم بعدما تعطلت شاشة القراءة، التي يظهر عليها نص الخطاب، عن العمل أيضاً، وقال أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً، وسط ضحكات البعض: "هذان هما الشيئان اللذان حصلت عليهما من الأمم المتحدة ــ السلم المتحرك السيئ وشاشة القراءة السيئة".

ومع ذلك، لم تكن السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت مرحة بالقدر نفسه. فقد نشرت تغريدة على موقع إكس قالت فيها "إذا كان شخص ما في الأمم المتحدة قد أوقف السلم المتحرك عمداً بينما كان الرئيس والسيدة الأولى يصعدان عليه، فيجب طرده والتحقيق معه فوراً".

WATCH: The UN escalator stopped working as soon as Trump and Melania got on, so they had to walk up the stairs. pic.twitter.com/2gBclC7teD — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 23, 2025

وعزا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأمر إلى أن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلم المتحرك أشارت إلى أنه "توقف بعد تفعيل آلية الأمان المدمجة في الدرجة العليا في السلم المتحرك"، وقال إن مصور الفيديو الخاص بترامب كان يسير إلى الوراء على السلم المتحرك لتصوير وصوله مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب. وأضاف دوجاريك في بيان "ربما يكون مصور الفيديو قد فعل آلية الأمان عن غير قصد.. آلية الأمان مصممة لمنع وقوع الأشخاص أو الأشياء".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق على النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة.

(رويترز)