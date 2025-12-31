- تحول احتفالات رأس السنة: استبدلت أثينا ونيقوسيا الألعاب النارية الصاخبة بعروض هادئة تشمل الألعاب النارية منخفضة الضوضاء والطائرات المسيّرة، لجعل الاحتفالات أكثر ملاءمة للأطفال والحيوانات الأليفة، مما يعكس تغييرًا في الأولويات نحو احترام البيئة والناس. - نيقوسيا تتخلى عن الألعاب النارية التقليدية: تخلت نيقوسيا عن الألعاب النارية التقليدية بعد تقييم آثارها السلبية على الفئات الحساسة، في إطار جهودها لتحديث الاحتفالات ومواءمتها مع التوجهات الأوروبية وأهداف الاستدامة. - فوائد الطائرات المسيّرة: تُصدر الطائرات المسيّرة ضوضاء قليلة ولا تنتج انبعاثات كيميائية، مما يجعلها خيارًا آمنًا ومستدامًا للاحتفالات، خاصة مع تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي.

استبدلت عاصمتا اليونان وقبرص، أثينا ونيقوسيا، الألعاب النارية الصاخبة والمزعجة بعروضٍ أقلّ ضجة، مُفضّلتين ألعاباً نارية منخفضة الضوضاء، وعروض إضاءة وطائرات مسيّرة. ويهدف هذا التحوّل إلى جعل احتفالات رأس السنة أكثر ملاءمةً للأطفال والحيوانات الأليفة، وخاصةً الحيوانات ذات السمع الحسّاس، في قطيعةٍ مع التقاليد الصاخبة التي سادت في الماضي.

واعتمدت أثينا الألعاب النارية الهادئة العام الماضي، وهو قرارٌ يقول رئيس بلديتها، هاريس دوكاس، إنه يُشير إلى تغيير في الأولويات. وتلتزم معظم البلديات هذا العام بالألعاب النارية التي تُصدر أصواتاً عالية، لكن احتفالات مركز المدينة، التي تُحيط بها الأكروبوليس القديمة، تُركز على الروعة البصرية، حيث تُستخدم الأضواء والطائرات المسيّرة. وتنقل وكالة أسوشييتد برس عن دوكاس أن "هذا يُؤذن بعهدٍ جديد في احتفالات رأس السنة. عرض ضوئي مبهر، من دون ضجيجٍ مزعج، احتراماً للناس والحيوانات والبيئة".

أما نيقوسيا فقد ذهبت أبعد من ذلك، إذ تخلّت تماماً عن الألعاب النارية التقليدية بعد تقييم آثارها السلبية. ويقول منظمو الفعاليات ومسؤولو البلدية، إن الألعاب النارية قد تسبّب ضيقاً لكبار السن والرضع والأشخاص المصابين بالتوحد ومن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. ونقلت الوكالة عن البلدية أن "هذا القرار يأتي ضمن جهودها الأوسع لتحديث الاحتفالات العامة ومواءمتها مع التوجهات الأوروبية وأهداف الاستدامة".

وعلى عكس الألعاب النارية، تصدر عروض الطائرات المسيّرة ضوضاء قليلةً جداً، ولا تُنتج أي انبعاثات كيميائية أو مخلفات، كما أنها لا تُشكل أي خطر حريق. وقد جاء هذا التوقيت مدروساً، إذ تتولى قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/ كانون الثاني، وتعتزم العاصمة استخدام عروض الطائرات المسيّرة لعرض الرموز القبرصية والأوروبية على مدار العام.

كيف تعمل الألعاب النارية الهادئة؟

لا تزال الألعاب النارية الهادئة تعتمد على البارود الأسود كوقود لإطلاق ونشر "النجوم" أو الكريات التي تُنتج الألوان والمؤثرات البصرية، لكنها تستخدم شحنات أصغر حجماً وتتجنب الانفجارات الصاخبة التي تُصدرها العروض التقليدية. هذه الألعاب النارية الهادئة ليست جديدة، وغالباً ما تُدمج في عروض أكبر، بما في ذلك المؤثرات المثبتة على معالم بارزة مثل برج إيفل في باريس أو عجلة عين لندن.

ومع ذلك، لا يزال استخدام الألعاب النارية في المناسبات الخاصة، التي غالباً ما تكون صاخبة، شائعاً في اليونان وقبرص، مثل عيد الفصح الأرثوذكسي. وفي بعض المناطق الريفية، لا تزال تقاليد امتلاك الأسلحة تؤدي إلى إطلاق النار احتفالاً بهذه المناسبة. وقد أسفرت كلتا الممارستين عن إصابات.